Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логично.
Но надо идти вперед.
По логике, что бы выжить надо обманывать государство.
Этого я не говорил. Но если уже брать в пример государство, то обязанности у вас появляются вместе с фактом рождения. А права свои вы в процессе жизни еще возможно не раз попытаетесь отстоять. И повезло тем, кому не приходилось еще защищать свои элементарные права на выживание на общих началах, с Контитуцией в руках. Тут многие проповедуют, а сами даже не читали законов. И уж тем более не ощущали на практике как эти законы работают и для кого.
А обманывать конкретно я никого не призываю. Ни в рамках государства, ни в рамках форекс. Логика, которую вы используете слишком линейна. Отсюда и выводы деструктивные. Например лично я всегда старался развиваться и развивать окружающее. В том числе свое государство, которое погрязло в коррупции и постыдном беспределе. Чтобы пытаться реально изменять окружающее, нужно в первую очередь его хорошо понимать. Ваш же вывод исходит не из глубины взгляда. Вы просто взяли за основу мою аналогию форекс с государством, восприняли ее на свой лад, и сделали вывод (причем в качестве единственного возможного) что кроме обмана путей не существует. Я же вижу как на форекс так и вообще немало людей, которые не идут путем обмана. Но их на самом деле куда меньше чем мифический процент т.н. успешных трейдеров.
С уверенностью скажу - нет.
Алгоритм работы котировщика меняется.
Не так часто, но меняется.
Это очевидно для каждого, кто пытается разобраться. Но у Сергея Никитина как-то выходит что века проходят, а вокруг все одно и то же. А он вероятно мессия, который пришел вывести всех из ступора.
С уверенностью скажу - нет.
Алгоритм работы котировщика меняется.
Не так часто, но меняется.
А я c уверенностью скажу - да ))
Вверх, вниз, не чего нового. Каким был рынок, таким и остался.
Рынком управляют старые механизмы экономического образования.
А я c уверенностью скажу - да ))
Вверх, вниз, не чего нового. Каким был рынок, таким и остался.
Рынком управляют старые механизмы экономического образования.
А вы рассматриваете что? Рынок как явление, или рынок как график на который вы смотрите? Если мы говорим о графике, то там как были бары, так и остались. А если говорить о принципах функционирования различных механизмов рынка, то они непрерывно изменяются. И даже основа из которой все эти процессы исходят, 50 лет назад была иной, чем сейчас. Да куда там 50 лет... Взять даже 10 и то все изменилось колоссально.
А я c уверенностью скажу - да ))
Вверх, вниз, не чего нового. Каким был рынок, таким и остался.
Рынком управляют старые механизмы экономического образования.
А вы рассматриваете что? Рынок как явление, или рынок как график на который вы смотрите? Если мы говорим о графике, то там как были бары, так и остались. А если говорить о принципах функционирования различных механизмов рынка, то они непрерывно изменяются. И даже основа из которой все эти процессы исходят, 50 лет назад была иной, чем сейчас. Да куда там 50 лет... Взять даже 10 и то все изменилось колоссально.
Рассматриваю изменение цены на рынке ))
Всякие явления, это к астрологам ))
Знаете от чего я исхожу? Моя точка зрения такая:
Во всех экономических высших учебных заведениях мира, преподают практически одно и тоже, высшая математика, экономика и т.д. одна на всех.
И эти знания были известны ещё в середине прошлого века, если не раньше.
Научные работы всем известны, математические модели тоже.
Думаете рынком управляют по каким то другим законам? Сомневаюсь.
Из элитных эконом вузов выходят специалисты, изучившие эти знания, которые открыты десятки, а то и сотни лет назад.
Думаете они что то иное применяют? Конечно же нет, применяют то чему их научили.
А учат всех практически одному и тоже. Получается замкнутый круг, экономических процессов ))
сколько лет на скрине?
Это не дневной. Тут внутридневка за десять дней.
Это не дневной. Тут внутридневка за десять дней.
по алгоритму вопрос задавался про период, охватывающий 50 лет.
проанализируйте больший период.
Рассматриваю изменение цены на рынке ))
Всякие явления, это к астрологам ))
Знаете от чего я исхожу? Моя точка зрения такая:
Во всех экономических высших учебных заведениях мира, преподают практически одно и тоже, высшая математика, экономика и т.д. одна на всех.
И эти знания были известны ещё в середине прошлого века, если не раньше.
Научные работы всем известны, математические модели тоже.
Думаете рынком управляют по каким то другим законам? Сомневаюсь.
Из элитных эконом вузов выходят специалисты, изучившие эти знания, которые открыты десятки, а то и сотни лет назад.
Думаете они что то иное применяют? Конечно же нет, применяют то чему их научили.
А учат всех практически одному и тоже. Получается замкнутый круг, экономических процессов ))
Рассматриваю изменение цены на рынке ))
Всякие явления, это к астрологам ))
Знаете от чего я исхожу? Моя точка зрения такая:
Во всех экономических высших учебных заведениях мира, преподают практически одно и тоже, высшая математика, экономика и т.д. одна на всех.
И эти знания были известны ещё в середине прошлого века, если не раньше.
Научные работы всем известны, математические модели тоже.
Думаете рынком управляют по каким то другим законам? Сомневаюсь.
Из элитных эконом вузов выходят специалисты, изучившие эти знания, которые открыты десятки, а то и сотни лет назад.
Думаете они что то иное применяют? Конечно же нет, применяют то чему их научили.
А учат всех практически одному и тоже. Получается замкнутый круг, экономических процессов ))
Я выше приводил аналогию форекс с шахматами. Можно такую же провести с форекс и математическими моделями. Отрицать то что мат. модели работают, я естественно не стану. Вопрос в другом: нет непрерывности и четкой последовательности этих моделей. И возможно я ошибаюсь, но техническое высшее образование, на мой взгляд никак не гарантирует успешной торговли на форекс. Я с детства был знаком с очень фанатичными математиками и программистами. Связь конечно редко поддерживаем и не со всеми. Так вот они форекс вообще не воспринимают с позиции торговли. Хорошему программисту или математику ближе разработка сопутствующих продуктов, чем вычисление алгоритмов рынка. Они вполне могут по тех заданию написать что угодно. Но будут посмеиваться над возможностью заработать непосредственно на анализе рынка с позиции трейдера.