Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 19

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Renat Akhtyamov:

мой дц транслирует цены на акции или это не то?

Дц транслируют CFD на акции, это не то.
Да ещё свопы на акции навешивают, маржу, свой маркап и т.д. Грабят как только могут.
А если транслирует не CFD, и типа платят дивиденды, то от этих дивидендов забирают приличную комиссию.
Но владельцем акций которые ты якобы прикупил, ты не являешься, а является Дц.
Им выплачиваются дивиденды, и эти дивиденды они возвращают тебе, за вычетом своей комиссии.

[Удален]  
   Roman:


Спасибо

 
Roman:

Дц транслируют CFD на акции, это не то.
Да ещё свопы на акции навешивают, маржу, свой маркап и т.д. Грабят как только могут.
А если транслирует не CFD, и типа платят дивиденды, то от этих дивидендов забирают приличную комиссию.
Но владельцем акций которые ты якобы прикупил, ты не являешься, а является Дц.
Им выплачиваются дивиденды, и эти дивиденды они возвращают тебе, за вычетом своей комиссии.

ок, понял.

придется все таки продолжить на форексе, уж слишком много на него сил потрачено.

 
Renat Akhtyamov:

ок, понял.

придется все таки продолжить на форексе, уж слишком много на него сил потрачено.

Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)

 
tamagucci:

Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)

фьюч евы?

да чо на него смотреть?

4 года назад, вдоль и поперек уже...

вот парсинг 6Е с Чикагской СМЕ в динамике:


 
tamagucci:

Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)

Разговор был за акции от дц, а не биржевые фьючерсы.

 
Renat Akhtyamov:

фьюч евы?

да чо на него смотреть?

4 года назад, вдоль и поперек уже...

вот парсинг 6Е с Чикагской СМЕ в динамике:


Рена, EURUSD это не M6E ))
Котировки, да одинаковые, природа происхождения разные, условия, и т.д.

 
Roman:

Рена, EURUSD это не M6E ))

ой не надо...

сначала период

      //F,G,H,J,K,M,N,Q,U,V,X,Z
      if(Mnth==1 || Mnth==2 || Mnth==3)Mnth_TXT="H";
      if(Mnth==4 || Mnth==5 || Mnth==6)Mnth_TXT="M";
      if(Mnth==7 || Mnth==8 || Mnth==9)Mnth_TXT="U";
      if(Mnth==10 || Mnth==11 || Mnth==12)Mnth_TXT="Z";

потом валюта, ева - 6E

а котир один и тот же

 
Renat Akhtyamov:
ой не надо...

Чёж ж не надо то? Надо, надо. ))
У дц это всё CFD, или форвардные контракты.
Это не биржевой фьючерс М6Е

 
Roman:

Рена, EURUSD это не M6E ))
Котировки, да одинаковые, природа происхождения разные, условия, и т.д.

плюшки разные, т.е. замануха, менеджмент как бы

но всё это одно и то же

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