Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 19
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мой дц транслирует цены на акции или это не то?
Дц транслируют CFD на акции, это не то.
Да ещё свопы на акции навешивают, маржу, свой маркап и т.д. Грабят как только могут.
А если транслирует не CFD, и типа платят дивиденды, то от этих дивидендов забирают приличную комиссию.
Но владельцем акций которые ты якобы прикупил, ты не являешься, а является Дц.
Им выплачиваются дивиденды, и эти дивиденды они возвращают тебе, за вычетом своей комиссии.
Спасибо
Дц транслируют CFD на акции, это не то.
Да ещё свопы на акции навешивают, маржу, свой маркап и т.д. Грабят как только могут.
А если транслирует не CFD, и типа платят дивиденды, то от этих дивидендов забирают приличную комиссию.
Но владельцем акций которые ты якобы прикупил, ты не являешься, а является Дц.
Им выплачиваются дивиденды, и эти дивиденды они возвращают тебе, за вычетом своей комиссии.
ок, понял.
придется все таки продолжить на форексе, уж слишком много на него сил потрачено.
ок, понял.
придется все таки продолжить на форексе, уж слишком много на него сил потрачено.
Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)
Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)
фьюч евы?
да чо на него смотреть?
4 года назад, вдоль и поперек уже...
вот парсинг 6Е с Чикагской СМЕ в динамике:
Присмотрись к такой штуке, как М6E ;)
Разговор был за акции от дц, а не биржевые фьючерсы.
фьюч евы?
да чо на него смотреть?
4 года назад, вдоль и поперек уже...
вот парсинг 6Е с Чикагской СМЕ в динамике:
Рена, EURUSD это не M6E ))
Котировки, да одинаковые, природа происхождения разные, условия, и т.д.
Рена, EURUSD это не M6E ))
ой не надо...
сначала период
//F,G,H,J,K,M,N,Q,U,V,X,Z
if(Mnth==1 || Mnth==2 || Mnth==3)Mnth_TXT="H";
if(Mnth==4 || Mnth==5 || Mnth==6)Mnth_TXT="M";
if(Mnth==7 || Mnth==8 || Mnth==9)Mnth_TXT="U";
if(Mnth==10 || Mnth==11 || Mnth==12)Mnth_TXT="Z";
потом валюта, ева - 6E
а котир один и тот же
ой не надо...
Чёж ж не надо то? Надо, надо. ))
У дц это всё CFD, или форвардные контракты.
Это не биржевой фьючерс М6Е
Рена, EURUSD это не M6E ))
Котировки, да одинаковые, природа происхождения разные, условия, и т.д.
плюшки разные, т.е. замануха, менеджмент как бы
но всё это одно и то же