Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 15
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в скором будущем Вы поймете, что зацикливаться на этом не стоит, т.к. рынок не подчинится этим знаниям.
Рена, это был всего лишь пример для понимания о чём речь.
По мимо стандартных знаний, применяется тюнинг и свои уже наработки. Это творческий процесс ))
И если ты думаешь что рынок не подчиняется, то скорее всего заблуждаешься, потому что просто не нашёл изюминку (тюнинг) в этих знаниях.
Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.
Те же десять дней в другой модели.
Рена, это был всего лишь пример для понимания о чём речь.
По мимо стандартных знаний, применяется тюнинг и свои уже наработки. Это творческий процесс ))
И если ты думаешь что рынок не подчиняется, то скорее всего заблуждаешься, потому что просто не нашёл изюминку (тюнинг) в этих знаниях.
Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.
матмодель может сломать неожиданное движение более 3-х, вплоть до 30
//---
сделать такой скрин нейронка помогала?
матмодель может сломать неожиданное движение более 3-х, вплоть до 30
//---
сделать такой скрин нейронка помогала?
Ну ты же сам прекрасно знаешь, что мы заведомо на правильной стороне движения, и х3 только нам в радость ))
Но в том то и дело, что как настроишь модель. Можно пипсовать, а можно на дневках по пол года тянуть позу ))
Нет не нейронка. Банальная эконометрика, но не та стандартная.
Хватит уже частоколы рисовать, вы же знаете что ваши частоколы ничего не стоят, никакой выгоды они вам не принесут и поломать ваши частоколы раз плюнуть ))
Ого, ломай, ломай их ))
Мне абсолютно всё равно, на ваше мнение в данном случае ))
Ну ты же сам прекрасно знаешь, что мы заведомо на правильной стороне движения, и х3 только нам в радость ))
Но в том то и дело, что как настроишь модель. Можно пипсовать, а можно на дневках по пол года тянуть позу ))
Нет не нейронка. Банальная эконометрика, но не та стандартная.
нейронки вообще то изначально раздел эконометрики
Но это не сеть.
А теперь глядя на первый пример, представь что это дневные данные.
Как думаешь, в какую сторону будет работать маркет мейкер, который котирует цену.
Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.
Другая, не менее математическая модель. Математических моделей бесконечное число. Можно наверное все вокруг оцифровать (что и происходит в последние годы). Но находясь в рамках не вашей персональной системы, как вы собираетесь прогнозировать последовательность и длительность этих моделей? Я не отрицаю возможности определенного периода успешных прогнозов. В этом задача самого рынка, убедить в своей последовательности, упорядоченности и наличии совершенно простых мат. моделей. Только пока не видел примеров успеха, который абсолютно исключал бы неудачи. А из ваших слов можно заключить, что например окончить элитный ВУЗ и получить математическую специальность - и вообще можно быть хозяином финансового рынка просто скачав терминал и пополнив счет у Брокера.
Другая, не менее математическая модель. Математических моделей бесконечное число. Можно наверное все вокруг оцифровать (что и происходит в последние годы). Но находясь в рамках не вашей персональной системы, как вы собираетесь прогнозировать последовательность и длительность этих моделей? Я не отрицаю возможности определенного периода успешных прогнозов. В этом задача самого рынка, убедить в своей последовательности, упорядоченности и наличии совершенно простых мат. моделей. Только пока не видел примеров успеха, который абсолютно исключал бы неудачи. А из ваших слов можно заключить, что например окончить элитный ВУЗ и получить математическую специальность - и вообще можно быть хозяином финансового рынка просто скачав терминал и пополнив счет у Брокера.
Вы понимаете? что построенная модель повторяет движение цены с
Estimate Fit: 0.971
RMSE: 0.001
R2: 0.971
По сути это ценовой график, только в другом виде, в том который удобен мне ))