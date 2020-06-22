Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 15

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Renat Akhtyamov:
в скором будущем Вы поймете, что зацикливаться на этом не стоит, т.к. рынок не подчинится этим знаниям.

Рена, это был всего лишь пример для понимания о чём речь.
По мимо стандартных знаний, применяется тюнинг и свои уже наработки. Это творческий процесс ))
И если ты думаешь что рынок не подчиняется, то скорее всего заблуждаешься, потому что просто не нашёл изюминку (тюнинг) в этих знаниях.
Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.
Те же десять дней в другой модели.


 
Roman:

Рена, это был всего лишь пример для понимания о чём речь.
По мимо стандартных знаний, применяется тюнинг и свои уже наработки. Это творческий процесс ))
И если ты думаешь что рынок не подчиняется, то скорее всего заблуждаешься, потому что просто не нашёл изюминку (тюнинг) в этих знаниях.
Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.

матмодель может сломать неожиданное движение более 3-х, вплоть до 30

//---

сделать такой скрин нейронка помогала?

 
Хватит уже частоколы рисовать, вы же знаете что ваши частоколы ничего не стоят, никакой выгоды они вам не принесут и поломать ваши частоколы раз плюнуть ))
 
Renat Akhtyamov:

матмодель может сломать неожиданное движение более 3-х, вплоть до 30

//---

сделать такой скрин нейронка помогала?

Ну ты же сам прекрасно знаешь, что мы заведомо на правильной стороне движения, и х3 только нам в радость )) 
Но в том то и дело, что как настроишь модель. Можно пипсовать, а можно на дневках по пол года тянуть позу ))
Нет не нейронка. Банальная эконометрика, но не та стандартная.

 
Sergey Chalyshev:
Хватит уже частоколы рисовать, вы же знаете что ваши частоколы ничего не стоят, никакой выгоды они вам не принесут и поломать ваши частоколы раз плюнуть ))

Ого, ломай, ломай их ))
Мне абсолютно всё равно, на ваше мнение в данном случае )) 

 
Roman:

Ну ты же сам прекрасно знаешь, что мы заведомо на правильной стороне движения, и х3 только нам в радость )) 
Но в том то и дело, что как настроишь модель. Можно пипсовать, а можно на дневках по пол года тянуть позу ))
Нет не нейронка. Банальная эконометрика, но не та стандартная.

нейронки вообще то изначально раздел эконометрики
 
Renat Akhtyamov:
нейронки вообще то изначально раздел эконометрики

Но это не сеть.
А теперь глядя на первый пример, представь что это дневные данные.
Как думаешь, в какую сторону будет работать маркет мейкер, который котирует цену.

 
Roman:

Что может сломать математическую модель? если она рассчитана верно.

Другая, не менее математическая модель. Математических моделей бесконечное число. Можно наверное все вокруг оцифровать (что и происходит в последние годы). Но находясь в рамках не вашей персональной системы, как вы собираетесь прогнозировать последовательность и длительность этих моделей? Я не отрицаю возможности определенного периода успешных прогнозов. В этом задача самого рынка, убедить в своей последовательности, упорядоченности и  наличии совершенно простых мат. моделей. Только пока не видел примеров успеха, который абсолютно исключал бы неудачи. А из ваших слов можно заключить, что например окончить элитный ВУЗ и получить математическую специальность - и вообще можно быть хозяином финансового рынка просто скачав терминал и пополнив счет у Брокера.

 
Я вот о чем хочу сказать: лично я не вижу ни одного примера когда простой смертный на общих началах имея в месяц 50-200 долларов в эквиваленте, за счет своего анализа стал бы хозяином рынка. А тут по мнению некоторых таких примеров целых 5%. Мне же кажется, что эти 5% если они и есть, то они во-первых не исходили изначально из таких общих начал, в которых находится большинство граждан. А во-вторых, среди них мизерная часть тех, которые действительно регулярно получают прибыль как трейдеры.. В основном эти 5% имеют сторонние источники дохода. Например от позиционирования себя частью успешных 5% и мотивации остальных, но не от самой торговли и самостоятельного анализа.
 
Vitaliy Maznev:

Другая, не менее математическая модель. Математических моделей бесконечное число. Можно наверное все вокруг оцифровать (что и происходит в последние годы). Но находясь в рамках не вашей персональной системы, как вы собираетесь прогнозировать последовательность и длительность этих моделей? Я не отрицаю возможности определенного периода успешных прогнозов. В этом задача самого рынка, убедить в своей последовательности, упорядоченности и  наличии совершенно простых мат. моделей. Только пока не видел примеров успеха, который абсолютно исключал бы неудачи. А из ваших слов можно заключить, что например окончить элитный ВУЗ и получить математическую специальность - и вообще можно быть хозяином финансового рынка просто скачав терминал и пополнив счет у Брокера.

Вы понимаете? что построенная модель повторяет движение цены с

Estimate Fit: 0.971

RMSE: 0.001

R2: 0.971

По сути это ценовой график, только в другом виде, в том который удобен мне ))

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