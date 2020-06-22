Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 7

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Evgeniy Kazeikin:
Я видел в инстаграмме, какого-то человека, он заработал себе на Майбах, на виллу и говорил что обучит всех как зарабатывать, мб это он "успешный трейдер"? 

Полюбому. Заработал себе на виллу. Осталось обучить остальных. В этом и смысл. :)

 
Alexsandr San:

в тестере можно его проверить? - я не знаю, в тестере всё по умолчанию. что мне нужно сделать в тестере?

Выставьте период тестирования лет 10 для начала... , а потом перейдите на нужный Вам период...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Выставьте период тестирования лет 10 для начала... , а потом перейдите на нужный Вам период...

ого! мой комп старенький, это будет последнее тестирование, для него.

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кажись комп в ауте!

Снимок 

 
Alexsandr San:

ого! мой комп старенький, это будет последнее тестирование, для него. 

Вот еще один параметр как определить неуспешного трейдера. Может у успешного трейдера быть один комп, да еще и старенький? Трейдинг - это не ваше, Александр. Чешите пипки в иных сферах :)

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Вот еще один параметр как определить неуспешного трейдера. Может у успешного трейдера быть один комп, да еще и старенький? Трейдинг - это не ваше, Александр. Чешите пипки в иных сферах :)

почему Вы решили, что я не успешный? может даже, больше успехов - чем у Вас.

 
Alexsandr San:

почему Вы решили, что я не успешный? может даже, больше успехов - чем у Вас.

Да это шутка была. Есть такое понятие, как сарказм.

Вообще очевидно, что в наше время все кто имеет какой-то успех или вообще доход, избегают позиционирования себя таковыми, которые имеют успех. Чтобы не потерять свои возможности еще и по глупости.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Да это шутка была. Есть такое понятие, как сарказм.

Вообще очевидно, что в наше время все кто имеет какой-то успех или вообще доход, избегают позиционирования себя таковыми, которые имеют успех. Чтобы не потерять свои возможности еще и по глупости.

Вот здесь я с Вами соглашусь - если бы мы были такие успешными, то редко бы, входили в обсуждения. А так всё в поисках, и вроде вот оно - и всё не как!

[Удален]  
Serqey Nikitin:
Выставьте период тестирования лет 10 для начала... , а потом перейдите на нужный Вам период...

Может я что то не так делаю? не хочет открывать позиции.

не  подумайте что я Вас подкалываю - Всё серьёзно! я где то? могу Инструкцию прочесть?

Снимок2

 
Alexsandr San:

ого! мой комп старенький, это будет последнее тестирование, для него.

--------------------

кажись комп в ауте!

 

Так до конца тест не проводите, главное - чтобы загрузка котировок прошла...

И отключите визуализацию - сильно тормозит...

Вы приложенные тесты внимательно смотрели?...  Советник - консервативный, т.е. 2-3 сделки в месяц...  Вас устраивает такая не частая торговля?...

 
Serqey Nikitin:

Так до конца тест не проводите, главное - чтобы загрузка котировок прошла...

И отключите визуализацию - сильно тормозит...

Вы приложенные тесты внимательно смотрели?...  Советник - консервативный, т.е. 2-3 сделки в месяц...  Вас устраивает такая не частая торговля?...

При  2-3 сделки в месяц депозит должен быть в 100000 при плече 1/100. Велком!

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