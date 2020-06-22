Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 9

Новый комментарий
[Удален]  

кто подскажет ? уже 11.3 процента 

когда начинается тестирование ? при с каких процентов? (вот блин, какой же я двоечник)

И скорее всего, надо больше таких как я (без нас они пропадут)

Снимок10.PNG 

 
Uladzimir Izerski:

Надо же добавить. При умелом управлении капиталом.


Умные люди доводят свою мысль до конца...

Поясните, когда торгует советник, кто "умело управляет капиталом " ?...

 
Alexsandr San:

кто подскажет ? уже 11.3 процента 

когда начинается тестирование ? при с каких процентов? (вот блин, какой же я двоечник)

И скорее всего, надо больше таких как я (без нас они пропадут) 

советник кто писал?

пусть он проверяет алгоритм.

 
Serqey Nikitin:

Умные люди доводят свою мысль до конца...

Поясните, когда торгует советник, кто "умело управляет капиталом " ?...

Довожу до сведения не посвященных.

Тот кто программно в советнике реализует даже чью то идею в машинный код тот и управляет капиталом .  Верить можно только своему коду. И то не всегда.) 

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

советник кто писал?

пусть он проверяет алгоритм.

Всё делаю как в описании - но не чего не получается. а сейчас и тестер всё ещё пытается загрузить историю, и только к 14.5 процентов дошло 

Снимок12

Снимок11

 
Uladzimir Izerski:

Довожу до сведения не посвященных.

Тот кто программно в советнике реализует даже чью то идею в машинный код тот и управляет капиталом .  Верить можно только своему коду. И то не всегда.) 

Вы правы! Верить нельзя даже в том случае, если этот кадр  УМЕЛО управляет капиталом...
 
Serqey Nikitin:
Вы правы! Верить нельзя даже в том случае, если этот кадр  УМЕЛО управляет капиталом...

Тут да. Везение имеет большое преимущество. 

 
Uladzimir Izerski:

Тут да. Везение  имеет большое преимущество. 

Владимир, если честно - ТФ-м влияет?

Если да, то система не готова.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

советник кто писал?

пусть он проверяет алгоритм.

Кто писал, не могу сказать - но цена, меня заманила - думал прикуплю для коллекции

лохотрон

за три часа - не как не запустится . пробовал тестер по умолчанию, не открыло не одной позиции

22 

 
Renat Akhtyamov:

Владимир, если честно - ТФ-м влияет?

Если да, то система не готова.

Любой ТФ это вложенное время и события более мелких ТФ и не раскрытое с младших на старших.

 На всех ТФ идет своя жизнь.

 Надо вовремя посмотреть на старший ТФ, что бы не быть спонсором рынка. Депозит в плюсе  это спекулянт, а в минусе это инвестор.

12345678910111213141516...29
Новый комментарий