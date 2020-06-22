Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто подскажет ? уже 11.3 процента
когда начинается тестирование ? при с каких процентов? (вот блин, какой же я двоечник)
И скорее всего, надо больше таких как я (без нас они пропадут)
Надо же добавить. При умелом управлении капиталом.
Умные люди доводят свою мысль до конца...
Поясните, когда торгует советник, кто "умело управляет капиталом " ?...
кто подскажет ? уже 11.3 процента
когда начинается тестирование ? при с каких процентов? (вот блин, какой же я двоечник)
И скорее всего, надо больше таких как я (без нас они пропадут)
советник кто писал?
пусть он проверяет алгоритм.
Умные люди доводят свою мысль до конца...
Поясните, когда торгует советник, кто "умело управляет капиталом " ?...
Довожу до сведения не посвященных.
Тот кто программно в советнике реализует даже чью то идею в машинный код тот и управляет капиталом . Верить можно только своему коду. И то не всегда.)
советник кто писал?
пусть он проверяет алгоритм.
Всё делаю как в описании - но не чего не получается. а сейчас и тестер всё ещё пытается загрузить историю, и только к 14.5 процентов дошло
Довожу до сведения не посвященных.
Тот кто программно в советнике реализует даже чью то идею в машинный код тот и управляет капиталом . Верить можно только своему коду. И то не всегда.)
Вы правы! Верить нельзя даже в том случае, если этот кадр УМЕЛО управляет капиталом...
Тут да. Везение имеет большое преимущество.
Тут да. Везение имеет большое преимущество.
Владимир, если честно - ТФ-м влияет?
Если да, то система не готова.
советник кто писал?
пусть он проверяет алгоритм.
Кто писал, не могу сказать - но цена, меня заманила - думал прикуплю для коллекции
за три часа - не как не запустится . пробовал тестер по умолчанию, не открыло не одной позиции
Владимир, если честно - ТФ-м влияет?
Если да, то система не готова.
Любой ТФ это вложенное время и события более мелких ТФ и не раскрытое с младших на старших.
На всех ТФ идет своя жизнь.
Надо вовремя посмотреть на старший ТФ, что бы не быть спонсором рынка. Депозит в плюсе это спекулянт, а в минусе это инвестор.