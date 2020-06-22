Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 8

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Serqey Nikitin:

Так до конца тест не проводите, главное - чтобы загрузка котировок прошла...

И отключите визуализацию - сильно тормозит...

отключил - жду. не знаю пока сколько ждать, и правильно ли, я тестирую!?

Снимок Снимок7

 
Uladzimir Izerski:

При  2-3 сделки в месяц депозит должен быть в 100000 при плече 1/100. Велком!

При любой торговле, чем больше депозит, тем лучше...
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Serqey Nikitin:
При любой торговле, чем больше депозит, тем лучше...

не хочу пока менять настройки - и так жду!  

так медленно грузится в процентах

Снимок8 

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Alexsandr San:

не хочу пока менять настройки - и так жду!  

так медленно грузится в процентах

 

не дождусь наверное, скорее всего нечего хорошего я там не увижу. Скорее всего - обычный эксперт и с обычным результатом .

- но азарт Интереса - меня манит 

Снимок9

 
Serqey Nikitin:
При любой торговле, чем больше депозит, тем лучше...

Кхе-кхе. При любой??? Это удивительно.

Значит если у "кукла" очень большой депозит и ему лучше и легче забирать меньшие то что ТЫ там делаешь?))

 
Uladzimir Izerski:

Кхе-кхе. При любой??? Это удивительно.

Значит если у "кукла" очень большой депозит и ему лучше и легче забирать меньшие то что ТЫ там делаешь?))

Кхе-кхе...

Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...

И эта цель - заслуживает уважения!   При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!

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Serqey Nikitin:

Кхе-кхе...

Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...

И эта цель - заслуживает уважения!   При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!

я всегда, тестирую с самой маленькой суммы - сегодня исключение, может всё же - успешные начинают с крупной суммы!? 

-----

есть вариант - как можно заработать,-  задать цель на определённый период. Цель достигнута! повторяем всё заново   

 
Serqey Nikitin:

Кхе-кхе...

Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...

И эта цель - заслуживает уважения!   При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!

Прекрасный повод пообщаться с интересными людьми. 

Если 95% сливают то им надо увеличить депозит. Так понимаю умное лицо предыдущего поста. Похлопаем в ладоши дружно.

ГЫ-гы. Лучше молчать, чем мычать)))

 
Serqey Nikitin:

Кхе-кхе...

Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...

И эта цель - заслуживает уважения!   При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!

ну как это не имеет значения?

депозит - это капитал

чем больше капитал, тем больше прибыль

 
Renat Akhtyamov:

ну как это не имеет значения?

депозит - это капитал

чем больше капитал, тем больше прибыль

Надо же добавить. При умелом управлении капиталом.

Ну, Ренат не забывай.

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