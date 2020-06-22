Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так до конца тест не проводите, главное - чтобы загрузка котировок прошла...
И отключите визуализацию - сильно тормозит...
отключил - жду. не знаю пока сколько ждать, и правильно ли, я тестирую!?
При 2-3 сделки в месяц депозит должен быть в 100000 при плече 1/100. Велком!
При любой торговле, чем больше депозит, тем лучше...
не хочу пока менять настройки - и так жду!
так медленно грузится в процентах
не хочу пока менять настройки - и так жду!
так медленно грузится в процентах
не дождусь наверное, скорее всего нечего хорошего я там не увижу. Скорее всего - обычный эксперт и с обычным результатом .
- но азарт Интереса - меня манит
При любой торговле, чем больше депозит, тем лучше...
Кхе-кхе. При любой??? Это удивительно.
Значит если у "кукла" очень большой депозит и ему лучше и легче забирать меньшие то что ТЫ там делаешь?))
Кхе-кхе. При любой??? Это удивительно.
Значит если у "кукла" очень большой депозит и ему лучше и легче забирать меньшие то что ТЫ там делаешь?))
Кхе-кхе...
Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...
И эта цель - заслуживает уважения! При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!
Кхе-кхе...
Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...
И эта цель - заслуживает уважения! При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!
я всегда, тестирую с самой маленькой суммы - сегодня исключение, может всё же - успешные начинают с крупной суммы!?
-----
есть вариант - как можно заработать,- задать цель на определённый период. Цель достигнута! повторяем всё заново
Кхе-кхе...
Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...
И эта цель - заслуживает уважения! При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!
Прекрасный повод пообщаться с интересными людьми.
Если 95% сливают то им надо увеличить депозит. Так понимаю умное лицо предыдущего поста. Похлопаем в ладоши дружно.
ГЫ-гы. Лучше молчать, чем мычать)))
Кхе-кхе...
Любой Трейдер стремится к СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ торговле...
И эта цель - заслуживает уважения! При этом размер депозита большого значения не имеет..., но все же - чем больше, тем лучше!
ну как это не имеет значения?
депозит - это капитал
чем больше капитал, тем больше прибыль
ну как это не имеет значения?
депозит - это капитал
чем больше капитал, тем больше прибыль
Надо же добавить. При умелом управлении капиталом.
Ну, Ренат не забывай.