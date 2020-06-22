Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 4

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Serqey Nikitin:
В этом вопросе параметр "прибыль" обсуждать не стоит, так как это всего лишь СЛЕДСТВИЕ основных отличий...
ведением отчетов и работой над ошибками своими
 
Roman Shiredchenko:
ведением отчетов и работой над ошибками своими

Это не отличия...  Это то, что объединяет трейдеров...

99,9% всех трейдеров ведут отчеты и работают над своими ошибками, и по другому - здесь нельзя...

 
Vitaliy Maznev:
Нет никаких "успешных трейдеров". Это словосочетание, за которым ничего не стоит. Есть только 5% хороших пародий.

отличный пост

присоединяюсь

 
Renat Akhtyamov:

отличный пост

присоединяюсь

Ренат, ты разве этот писсимизм поддерживаешь?

 
Andrey Gladyshev:

Ренат, ты разве этот писсимизм поддерживаешь?

в общем так, всех касается

научитесь рассчитывать и управлять риском (пример верного расчета - цифра, она же ответ, в сигналах)

риск не более 10% с приведением к плечу 1 к 100, в проценты входит просадка

и будет вам счастье

// ---

по сабжу: среднестатистический трейдер торгует с риском более 10%

 
Renat Akhtyamov:


научитесь рассчитывать и управлять риском ...

Ну да, ну да...

Кругом одни адреналированные наркоманы, которые с шашкой наголо , не считаясь с рисками, прут на баррикады...

И только "избранные" на цыпочках крадутся камышами...

 
Serqey Nikitin:

Ну да, ну да...

Кругом одни адреналированные наркоманы, которые с шашкой наголо , не считаясь с рисками, прут на баррикады...

И только "избранные" на цыпочках крадутся камышами...

о чем это было?

даже не выбирал

найдите хоть один, кто идет с риском в пределах нормы

он и будет в тех самых 5-ти %-тах

Так о чем вообще речь?

 
Renat Akhtyamov:

о чем это было?

первый попавшийся


А если подумать?...   Коллега ПРОСТО не знает , когда НУЖНО открыть позицию...
 
Serqey Nikitin:
А если подумать?...   Коллега ПРОСТО не знает , когда НУЖНО открыть позицию...

да ладно ;)

при зашкаленном риске, цена всегда пойдет против трейдера.

так что какие бы индюки не были, они покажут только постфактум.

и фактически цена ходит по рискам - от большего к меньшему

 
Renat Akhtyamov:

да ладно ;)

при зашкаленном риске, цена всегда пойдет против трейдера.

так что какие бы индюки не были, они покажут только постфактум.

Не надо гнать пургу...   70% просадка - это не понимание рынка, и списывать на индюков - как то не солидно...
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