Чем отличается Успешный Трейдер от среднестатистического Трейдера?... - страница 4
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В этом вопросе параметр "прибыль" обсуждать не стоит, так как это всего лишь СЛЕДСТВИЕ основных отличий...
ведением отчетов и работой над ошибками своими
Это не отличия... Это то, что объединяет трейдеров...
99,9% всех трейдеров ведут отчеты и работают над своими ошибками, и по другому - здесь нельзя...
Нет никаких "успешных трейдеров". Это словосочетание, за которым ничего не стоит. Есть только 5% хороших пародий.
отличный пост
присоединяюсь
отличный пост
присоединяюсь
Ренат, ты разве этот писсимизм поддерживаешь?
Ренат, ты разве этот писсимизм поддерживаешь?
в общем так, всех касается
научитесь рассчитывать и управлять риском (пример верного расчета - цифра, она же ответ, в сигналах)
риск не более 10% с приведением к плечу 1 к 100, в проценты входит просадка
и будет вам счастье
// ---
по сабжу: среднестатистический трейдер торгует с риском более 10%
научитесь рассчитывать и управлять риском ...
Ну да, ну да...
Кругом одни адреналированные наркоманы, которые с шашкой наголо , не считаясь с рисками, прут на баррикады...
И только "избранные" на цыпочках крадутся камышами...
Ну да, ну да...
Кругом одни адреналированные наркоманы, которые с шашкой наголо , не считаясь с рисками, прут на баррикады...
И только "избранные" на цыпочках крадутся камышами...
о чем это было?
даже не выбирал
найдите хоть один, кто идет с риском в пределах нормы
он и будет в тех самых 5-ти %-тах
Так о чем вообще речь?
о чем это было?
первый попавшийся
А если подумать?... Коллега ПРОСТО не знает , когда НУЖНО открыть позицию...
да ладно ;)
при зашкаленном риске, цена всегда пойдет против трейдера.
так что какие бы индюки не были, они покажут только постфактум.
и фактически цена ходит по рискам - от большего к меньшему
да ладно ;)
при зашкаленном риске, цена всегда пойдет против трейдера.
так что какие бы индюки не были, они покажут только постфактум.