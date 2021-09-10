Websocket как сделать? - страница 26
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Котировки получены и в МТ5 и в МТ4.
Котировки получены и в МТ5 и в МТ4.
про тявкание - это было про меня в этой ветке ? Алексей, вы устали..
и о дальнейшем - какие нафик классы, пока вы не умеете распаковывать сообщения сервера ? чем вы блин занимаетесь...
заказчик желает конкретную штуку, имеет сказки про офигенный C#. СКОЛЬКО там дней с публикации топика ? А объём кода, а результат ??
Ну и в качестве продолжения получили исторические данные и построили оффлайн график.
Круто, а алгоритм?
Автор темы все что необходимо получил. Остальным это не требуется, все и так все знают, спектакль ни к чему.
Автор темы все что необходимо получил. Остальным это не требуется, все и так все знают, спектакль ни к чему.
Пожалуйста прикрепите поэкт для VS и файлы для мт4&5,спасибо за детальный разбор
в теме все шаги разжеваны, без труда каждый повторит самостоятельно. неужели так обленились, что подавай не то что разжеванное, но и переваренное?
в теме все шаги разжеваны, без труда каждый повторит самостоятельно. неужели так обленились, что подавай не то что разжеванное, но и переваренное?
Ты то тут каким боком?
согласен с Диком
имея в багаже столько работ, я бы постеснялся просить выложить на блюдечко
согласен с Диком
имея в багаже столько работ, я бы постеснялся просить выложить на блюдечко
1. у тебя нет столько работ я понимаю не беспокойся
2. @Алексей Барбашин сдел очень нужно дело обьяснил для всех и с очень понятными примерами как вязать c# и mql5 логичным завершением было бы выложить результат (всей работы и для mql4 тоже )тут для всех ,это бы повысило уровень форумчан в целом , и может быть сталобы побольше людей с работой и меньше тех кто незнакомым людям указыват что им делать.