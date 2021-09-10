Websocket как сделать? - страница 26

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Котировки получены и в МТ5 и в МТ4.

 
Алексей Барбашин:

Котировки получены и в МТ5 и в МТ4.

Круто,  а алгоритм? 
 
Maxim Kuznetsov:

про тявкание - это было про меня в этой ветке ? Алексей, вы устали..

и о дальнейшем - какие нафик классы, пока вы не умеете распаковывать сообщения сервера ? чем вы блин занимаетесь... 

заказчик желает конкретную штуку, имеет сказки про офигенный C#. СКОЛЬКО там дней с публикации топика ? А объём кода, а результат ??

Друг ты вообще по делу ничего не сообщил кроме возмущения! смысл тратить время на тебя не мешай человеку доводить до ума начатое, если есть что дельное сказать говори нахера ты демагогию разводишь! я вот токлько вникаю как чего зачем и почему и низкий поклон Алексею что тратит свое время на нас!
 

Ну и в качестве продолжения получили исторические данные и построили оффлайн график.


 
Anatolii Zainchkovskii:
Круто,  а алгоритм? 

Автор темы все что необходимо получил. Остальным это не требуется, все и так все знают, спектакль ни к чему.

 
Алексей Барбашин:

Автор темы все что необходимо получил. Остальным это не требуется, все и так все знают, спектакль ни к чему.

Пожалуйста прикрепите поэкт для VS и файлы для мт4&5,спасибо за детальный разбор
 
Aleksei Beliakov:
Пожалуйста прикрепите поэкт для VS и файлы для мт4&5,спасибо за детальный разбор

в теме все шаги разжеваны, без труда каждый повторит самостоятельно. неужели так обленились, что подавай не то что разжеванное, но и переваренное? 

 
Andrey Dik:

в теме все шаги разжеваны, без труда каждый повторит самостоятельно. неужели так обленились, что подавай не то что разжеванное, но и переваренное? 

Ты то тут каким боком?
Вопрос был к Алексею Барабашну, удалось ли ими повторить тоже самое в четверке и как там со структурами, так же спасибо за разъяснения  и если нет возможности также подробно для мт4 сделать то хотя бы приложите результат.
Заранее спасибо!
 
Aleksei Beliakov:
Ты то тут каким боком?
Вопрос был к Алексею Барабашну, удалось ли ими повторить тоже самое в четверке и как там со структурами, так же спасибо за разъяснения  и если нет возможности также подробно для мт4 сделать то хотя бы приложите результат.
Заранее спасибо!

согласен с Диком

имея в багаже столько работ, я бы постеснялся просить выложить на блюдечко

 
Renat Akhtyamov:

согласен с Диком

имея в багаже столько работ, я бы постеснялся просить выложить на блюдечко

1. у тебя нет столько работ я понимаю не беспокойся

2. @Алексей Барбашин сдел очень нужно дело обьяснил для всех и с очень понятными примерами как вязать c# и mql5 логичным завершением было бы выложить результат (всей работы и для mql4 тоже )тут для всех ,это бы повысило уровень форумчан в целом , и может быть сталобы побольше людей с работой и меньше тех кто незнакомым людям указыват что им делать.

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