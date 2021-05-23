В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 3
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Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную.
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))
Все правильно за исключением разметки. Вот классическая по ВТЭ.
от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-)
Может, на это и есть расчёт рисков.
Естественно однозначно утверждать, как минимум глупо.
А если войти в спред или портфель, то как в опроснике ответ "Мне пофиг, я нефтяник" ))
Хм, и реально по специальности ))
Ну наконец то все пришли к выводу, вернуться к классике). То есть к тренду. Ждал этого момента)) Смакую.))
На сегодняшний день анализировать график становиться проще. И это опасно для общества. Роботы.
Они работают четко по алгоритму, но более менее крупные ставки моментально забираются.
Пример работы крупных ботов. Четко отрабатывают волны, и переводят в тренды. Доллар/франк в примере текущий момент..
Все правильно за исключением разметки. Вот классическая по ВТЭ.
во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.
сходятся только в истории
Но это не только волновики - если с паяльником допросить "физиков", то они скажут что "тенденция экспонентного роста исчерпана и наблюдается спад волатильности с высокой вероятностью смены/продолжения (нужное подчеркнуть) направлений" :-)
когда фрагмент уйдёт в историю, будут иные формулировки. "Оперируя полной суммой информации можем заявить что прогнозы сбылись/нет/уже_скоро(выбрать по факту) это объясняется развитием процесса, проявлением новых факторов и ещё раз доказывает верность теории".
во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.
сходятся только в истории
Но это не только волновики - если с паяльником допросить "физиков", то они скажут что "тенденция экспонентного роста исчерпана и наблюдается спад волатильности с высокой вероятностью смены/продолжения (нужное подчеркнуть) направлений" :-)
когда фрагмент уйдёт в историю, будут иные формулировки. "Оперируя полной суммой информации можем заявить что прогнозы сбылись/нет/уже_скоро(выбрать по факту) это объясняется развитием процесса, проявлением новых факторов и ещё раз доказывает верность теории".
Еллиотт заметил закономерность в поведении цены, но не сумел четко распознать четкие ориентиры. Последователей у него много и цена в какой то степени будет на такой фактор ориентироваться.
Есть новые разработки, которые усовершенствованы во времени и все равно являются волнами.
Но это уже не волны Эллиоота. )))))
во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.
сходятся только в истории
Пересмотр тенденции рынка это правильно и в этом плане волновики самые правильные спекулянты ))).
Игната Борисенко один из главных(публичных) последователей волнотрейдинга, именно он заставил меня поверить в то, что на Форексе возможно заработать имея в наличии терминал и не более.
Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.
Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.
И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С.
Вход конечно же на волне С, после пробоя т. В
Моя предыдущая картинка не будет полная без этой.
Всё ухожу.))
Извините. Забыл сказать, что волны не совсем то, что клена ZZ.
Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.
Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.
И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С.
Согласен. Мне всё-же интересно что большинство голосов пока за т. В. Видимо большинство привыкли смотреть тренды на истории, а не выявлять их в реальной торговле))