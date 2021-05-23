В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 3

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Roman:

Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную. 
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))

Все правильно за исключением разметки. Вот классическая по ВТЭ.


 
Maxim Kuznetsov:

от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-) 

Может, на это и есть расчёт рисков.
Естественно однозначно утверждать, как минимум глупо. 

А если войти в спред или портфель, то как в опроснике ответ "Мне пофиг, я нефтяник" ))
Хм, и реально по специальности ))

 

Ну наконец то все пришли к выводу, вернуться к классике). То есть к тренду. Ждал этого момента)) Смакую.))

На сегодняшний день анализировать график становиться проще. И это опасно для общества. Роботы.

Они работают четко по алгоритму, но более менее крупные ставки моментально забираются.

Пример работы крупных ботов. Четко отрабатывают волны, и переводят в тренды. Доллар/франк в примере текущий момент..

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Grigori.S.B:

Все правильно за исключением разметки. Вот классическая по ВТЭ.


во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.

сходятся только в истории

Но это не только волновики -  если с паяльником допросить "физиков", то они скажут что "тенденция экспонентного роста исчерпана и наблюдается спад волатильности с высокой вероятностью смены/продолжения (нужное подчеркнуть) направлений" :-)

когда фрагмент уйдёт в историю, будут иные формулировки. "Оперируя полной суммой информации можем заявить что прогнозы сбылись/нет/уже_скоро(выбрать по факту) это объясняется развитием процесса, проявлением новых факторов и ещё раз доказывает верность теории".

 
Maxim Kuznetsov:

во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.

сходятся только в истории

Но это не только волновики -  если с паяльником допросить "физиков", то они скажут что "тенденция экспонентного роста исчерпана и наблюдается спад волатильности с высокой вероятностью смены/продолжения (нужное подчеркнуть) направлений" :-)

когда фрагмент уйдёт в историю, будут иные формулировки. "Оперируя полной суммой информации можем заявить что прогнозы сбылись/нет/уже_скоро(выбрать по факту) это объясняется развитием процесса, проявлением новых факторов и ещё раз доказывает верность теории".

Еллиотт заметил закономерность в поведении цены, но не сумел четко распознать четкие ориентиры. Последователей у него много и цена в какой то степени будет на такой фактор ориентироваться.

Есть новые разработки, которые усовершенствованы во времени и все равно являются волнами.

Но это уже не волны Эллиоота. )))))

 
Maxim Kuznetsov:

во-во...волновики они такие, у них каждого своя правильная разметка на недавнее время.

сходятся только в истории


Пересмотр тенденции рынка это правильно и в этом плане волновики самые правильные спекулянты ))).

Игната Борисенко один из главных(публичных) последователей волнотрейдинга, именно он заставил меня поверить в то, что на Форексе возможно заработать имея в наличии терминал и не более.

Кто такой Игнат Борисенко, и что такое волнотрейдинг?
Кто такой Игнат Борисенко, и что такое волнотрейдинг?
  • 2017.10.21
  • kapitalogiya.com
В России одним из наиболее известных трейдеров, которые занимаются волнотрейдингом, является Игнат Борисенко. Кто это такой, и что из себя представляет теория волн на Форекс? Какие ее основные постулаты, кто ее открыл, и в чем суть волнового анализа? ТОП 3 Forex брокеров в мире: Зарабатывать На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке...
 
Извините, что сбил пыл обсуждения. Всё ухожу. Ухожу.
 
Roman:

Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.


Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.

И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С. 


Вход конечно же на волне С, после пробоя т. В

 

Моя предыдущая картинка не будет полная без этой.

a036

Всё ухожу.))

Извините. Забыл сказать, что волны не совсем то, что клена ZZ. 

 
Roman:

Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.


Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.

И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С. 


Согласен. Мне всё-же интересно что большинство голосов пока за т. В. Видимо большинство привыкли смотреть тренды на истории, а не выявлять их в реальной торговле))

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