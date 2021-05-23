В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 4

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Dmitry Fedoseev:
У жадных в точке B, у осторожных в точке D

Не-не, правильно так: жадные сидят в длинной позиции ещё сверху медвежьего тренда.)))

 
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Maxim Kuznetsov:

от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-) Экстремумы графика _ВСЕГДА_ можно перенумеровать по другому и трактовать иначе.

потом волновики не моргнув глазом объяснят что это была не смена тренда, а коррекция от старшего таймфрейма (ведущей волны, главного ветра, etc).
И счёт ушёл в минус от того что подован не слушал истинного джидая

Это да, все решения на рынке вероятностны, но ведь если взглянуть в т.А - то не возникает сомнений что был нисходящий тренд. А вот после т. А уже возникают интересные ситуации, когда надо принимать решения, если мы вообще трейдеры, а не философы.

 
Aleksey Mavrin:

Это да, все решения на рынке вероятностны, но ведь если взглянуть в т.А - то не возникает сомнений что был нисходящий тренд.
А вот после т. А уже возникают интересные ситуации, когда надо принимать решения, если мы вообще трейдеры, а не философы.

Трейдер Вик, достаточно хорошо и чётко описал, что такое тренд и признак его смены.
И это простая классика для понимания, которая всегда применима для трендовых рынков.
Усвоив эти азы, не будет проблем с определением разворота. 
Всё очень просто на самом деле.

 
Aleksey Mavrin:
вот

Еще раз извините. 

Перечитал внимательно заголовок. В какой момент начался тренд?

Можно с уверенностью сказать, что в точке B.

А вот интерпретировать на истории его можно только в точке D.

 
Uladzimir Izerski:

Еще раз извините. 

Перечитал внимательно заголовок. В какой момент начался тренд?

Можно с уверенностью сказать, что в точке B.

А вот интерпретировать на истории его можно только в точке D.

Вот поясните, как вы определили смену тренда в точке B ?


 
Roman:

Вот поясните, как вы определили смену тренда в точке B ?


Меня как бы нет. Но ко мне вопрос и вынужден ответить.

Точка B это только  возможная. В последствии вариантов много.

 
Uladzimir Izerski:

Меня как бы нет. Но ко мне вопрос и вынужден ответить.

Точка B это только  возможная. В последствии вариантов много.

:))) Определите смену тренда, представьте что это реал тайм график в текущий момент времени.

 
Roman:

:))) Определите смену тренда здесь и сейчас, представьте что это реал тайм график.

Только после пробоя F на мой взгляд.

 
khorosh:

Только после пробоя F на мой взгляд.

Где вы увидели F ?

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