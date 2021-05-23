В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 4
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У жадных в точке B, у осторожных в точке D
Не-не, правильно так: жадные сидят в длинной позиции ещё сверху медвежьего тренда.)))
от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-) Экстремумы графика _ВСЕГДА_ можно перенумеровать по другому и трактовать иначе.
потом волновики не моргнув глазом объяснят что это была не смена тренда, а коррекция от старшего таймфрейма (ведущей волны, главного ветра, etc).
И счёт ушёл в минус от того что подован не слушал истинного джидая
Это да, все решения на рынке вероятностны, но ведь если взглянуть в т.А - то не возникает сомнений что был нисходящий тренд. А вот после т. А уже возникают интересные ситуации, когда надо принимать решения, если мы вообще трейдеры, а не философы.
Это да, все решения на рынке вероятностны, но ведь если взглянуть в т.А - то не возникает сомнений что был нисходящий тренд.
А вот после т. А уже возникают интересные ситуации, когда надо принимать решения, если мы вообще трейдеры, а не философы.
Трейдер Вик, достаточно хорошо и чётко описал, что такое тренд и признак его смены.
И это простая классика для понимания, которая всегда применима для трендовых рынков.
Усвоив эти азы, не будет проблем с определением разворота.
Всё очень просто на самом деле.
вот
Еще раз извините.
Перечитал внимательно заголовок. В какой момент начался тренд?
Можно с уверенностью сказать, что в точке B.
А вот интерпретировать на истории его можно только в точке D.
Еще раз извините.
Перечитал внимательно заголовок. В какой момент начался тренд?
Можно с уверенностью сказать, что в точке B.
А вот интерпретировать на истории его можно только в точке D.
Вот поясните, как вы определили смену тренда в точке B ?
Вот поясните, как вы определили смену тренда в точке B ?
Меня как бы нет. Но ко мне вопрос и вынужден ответить.
Точка B это только возможная. В последствии вариантов много.
Меня как бы нет. Но ко мне вопрос и вынужден ответить.
Точка B это только возможная. В последствии вариантов много.
:))) Определите смену тренда, представьте что это реал тайм график в текущий момент времени.
:))) Определите смену тренда здесь и сейчас, представьте что это реал тайм график.
Только после пробоя F на мой взгляд.
Только после пробоя F на мой взгляд.
Где вы увидели F ?