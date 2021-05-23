В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии)

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вот
 
Aleksey Mavrin:
вот
 
Aleksey Mavrin:
в какой момент начался восходящий тренд

Насколько точным и обоснованным должен быть нужный ответ? 

 
Vitaly Muzichenko:

Классика.


 

И буков разных можно много нарисовать, и "трендовых" линий.

Но, 

Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))

 
Sergey Chalyshev:

И буков разных можно много нарисовать, и "трендовых" линий.

Но, 

Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))

Смешная шутка, тренируемся к 1-му апреля?))

Выше Мнения с картинками интересные, главное оба правильные. 

Почему-то вариант В в лидерах, интересно..)

 
Vitaly Muzichenko:

В обозначенной тобой точке был сломлен даун-тренд.

А ап-тренд согласно ВТЭ (Волновой Теории Эллиотта) начался в точке В.

 
Aleksey Mavrin:

Выше Мнения с картинками интересные, главное оба правильные. 

Как ты можешь утверждать о правильности, если у тренда даже нет определения))

 
Grigori.S.B:

В обозначенной тобой точке был сломлен даун-тренд.

А ап-тренд согласно ВТЭ (Волновой Теории Эллиотта) начался в точке В.

Первое согласен. Но ведь в т. В минимум меньше предыдущего, разве в этот момент можно говорить о том что начался рост? только постфактум.

 
Ivan Butko:

Как ты можешь утверждать о правильности, если у тренда даже нет определения))

Привет! И ваше утверждение тоже правильное ;)) у тренда нет определения, но у нас есть определение тренда, и не одно)))

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