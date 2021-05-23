В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии)
вот
в какой момент начался восходящий тренд
Насколько точным и обоснованным должен быть нужный ответ?
Классика.
И буков разных можно много нарисовать, и "трендовых" линий.
Но,
Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))
И буков разных можно много нарисовать, и "трендовых" линий.
Но,
Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))
Смешная шутка, тренируемся к 1-му апреля?))
Выше Мнения с картинками интересные, главное оба правильные.
Почему-то вариант В в лидерах, интересно..)
В обозначенной тобой точке был сломлен даун-тренд.
А ап-тренд согласно ВТЭ (Волновой Теории Эллиотта) начался в точке В.
Выше Мнения с картинками интересные, главное оба правильные.
Как ты можешь утверждать о правильности, если у тренда даже нет определения))
В обозначенной тобой точке был сломлен даун-тренд.
А ап-тренд согласно ВТЭ (Волновой Теории Эллиотта) начался в точке В.
Первое согласен. Но ведь в т. В минимум меньше предыдущего, разве в этот момент можно говорить о том что начался рост? только постфактум.
Как ты можешь утверждать о правильности, если у тренда даже нет определения))
Привет! И ваше утверждение тоже правильное ;)) у тренда нет определения, но у нас есть определение тренда, и не одно)))
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