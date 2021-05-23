В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 10
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Да, кстати, к вопросу о шипах. Здесь первое плечо. Выше была в постах картинка, когда шип только появился.
Если не секрет, можно поподробней в этом месте. Как это? Если не секрет.
Это не секрет, а снова классика основ.
Простая математика соотношения риск к прибыли.
Стараться терять меньше, а забирать чуть больше потенциального убытка.
И о чудо статистика, сделает своё дело.
И вход в сделку я рассчитываю от стопа, сколько я могу потерять, а не сколько заработать.
Если стоп велик для моего риск менеджмента, то просто игнорирую этот вход.
Переверните мышление, и думайте сначала об убытке, сколько потенциально потеряешь на этом входе, а не о прибыли ))
Да, кстати, к вопросу о шипах. Здесь первое плечо. Выше была в постах картинка, когда шип только появился.
И снова классика разворота, и в точке 1 шорт. И шип тут не при чём, шип просто как подтверждение.
И если повезёт то заберёт мою лимитку :)) не заберёт, ну фиг с ним, других рабочих паттернов полно.
И как рекомендация, сделай сетку темнее, чтоб не мозолила глаз, или вообще убери. Я на неё вообще не смотрю, по этому отключаю полностью.
Что бы отчётливее было видно дневные периоды, так лучше видно что происходит внутри дня по отношению к предыдущим дням.
Трейдер Вик, достаточно хорошо и чётко описал, что такое тренд и признак его смены.
И это простая классика для понимания, которая всегда применима для трендовых рынков.
Усвоив эти азы, не будет проблем с определением разворота.
Всё очень просто на самом деле.
Да, главное - понимать, что тренд не начинается никогда, он лишь иногда разворачивается.
Да, главное - понимать, что тренд не начинается никогда, он лишь иногда разворачивается.
Это всего лишь игра слов, как с маркой Жигули.
Серии от 01 до 011 не меняет марку автомобиля.
Для меня что вверх тренд, что вниз тренд, один чёрт.
А коррекция как краткосрочное изменение этого тренда.
Да, это не правильная трактовка, но это всего лишь трактовка, не влияющая на результат сделок.
Вот как можно назвать на дневке движение вниз, коррекцией? Да это трендище :))
Но наука утверждает что коррекция, пусть хоть в дно, но коррекция.
Это всего лишь игра слов, как с маркой Жигули.
Серии от 01 до 011 не меняет марку автомобиля.
Для меня что вверх тренд, что вниз тренд, один чёрт.
А коррекция как краткосрочное изменение этого тренда.
Да, это не правильная трактовка, но это всего лишь трактовка, не влияющая на результат сделок.
Вот как можно назвать на дневке движение вниз, коррекцией? Да это трендище :))
Но наука утверждает что коррекция, пусть хоть в дно, но коррекция.
Как-то совсем все печально, что такое тренд никто не знает, коррекция тем более. А ещё роботов пишут, да уж
Печальнее то, что не могут пояснить свои же решения. :))
Что и следовало ожидать, от очередного опроса.
Печальнее то, что не могут пояснить свои же решения. :))
Шип подтверждает настроение идти вниз. Он очень узкий. И очень быстро хватают вниз.
Смотрю конечно от недели и даже с месяца. Но торгую на минутках.
Вообще всё на много проще. Поддержки, шипы, начало дня. На перёд уже видно что и как будет разворачиваться.
Шипы очень ярко показывают настроение участников старших таймфреймов. Чтобы ловить что-то важно знать настрой крупных игроков. Кто сейчас управляет? В каких руках он находится? Ну и конечно, как это делается. А вот делаться может по разному. Бывают собирают толпу, потом разводят. Бывает сами грызутся или тихо рулят.
Про шипы интересно конечно, не спорю. Но если вернуться к картинке, то там шипов то нет. к т. В сильное движение, то от неё уже не такое сильное и быстрое (вы же подразумеваете под шипом именно это - быстрый отбой)
Да, кстати, к вопросу о шипах. Здесь первое плечо. Выше была в постах картинка, когда шип только появился.
к слову о шипах