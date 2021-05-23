В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 5
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:))) Определите смену тренда, представьте что это реал тайм график в текущий момент времени.
Вот текущее состояние рынка.
Никто не в состоянии здравого смысла определить в данный момент состояние, тренд это или не тренд. Есть еще сопутсвовающие намеки. Это волны.
Вот текущее состояние рынка.
Никто не в состоянии здравого смысла определить в данный момент состояние, тренд это или не тренд. Есть еще сопутсвовающие намеки. Это волны.
Причём тут ваш график? Речь о скриншоте и о точке B конкретного примера.
Дайте чёткое пояснение, почему вы считаете, что сменился тренд в точке B.
Вопрос не только вам, ко всем кто считает, что в точке B наступила смена тренда.
У жадных в точке B, у осторожных в точке D
А причем тут жадность?
имхо
Причём тут ваш график? Речь о скриншоте и о точке B конкретного примера.
Дайте чёткое пояснение, почему вы считаете, что сменился тренд в точке B.
Вопрос не только вам, ко всем кто считает, что в точке B наступила смена тренда.
Представленный скриншот - это частный случай в котором нет смысла копаться.
Но возможен в повторении на истории.
Представленный скриншот - это частный случай в котором нет смысла копаться.
Но возможен в повторении на истории.
Это конкретный пример, который обсуждается в этой теме.
имхо
Теперь вы, поясните как вы определили, что начался восходящий тренд?
Теперь вы, поясните как вы определили, что начался восходящий тренд?
Есть много побочных факторов которые подсказывают на изменение. Но тут на это никто не обращает внимание.
Есть много побочных факторов которые подсказывают на изменение. Но тут на это никто не обращает внимание.
Какие побочные факторы? В конкретном примере скриншота?
Простой ведь вопрос, как вы определили смену тренда?
И началось, побочные факторы :))
Какие побочные факторы? В конкретном примере скриншота?
Простой ведь вопрос, как вы определили смену тренда?
И началось, побочные факторы :))
Конкретный рисунок не имеет даже близкого представления о рынке. О чем можно рассуждать?