В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 5

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Roman:

:))) Определите смену тренда, представьте что это реал тайм график в текущий момент времени.

Вот текущее состояние рынка.

18_07

Никто не в состоянии здравого смысла определить в данный момент состояние, тренд это или не тренд. Есть еще сопутсвовающие намеки. Это волны. 

 
Uladzimir Izerski:

Вот текущее состояние рынка.

Никто не в состоянии здравого смысла определить в данный момент состояние, тренд это или не тренд. Есть еще сопутсвовающие намеки. Это волны. 

Причём тут ваш график? Речь о скриншоте и о точке B конкретного примера.
Дайте чёткое пояснение, почему вы считаете, что сменился тренд в точке B.
Вопрос не только вам, ко всем кто считает, что в точке B наступила смена тренда. 


 
Dmitry Fedoseev:
У жадных в точке B, у осторожных в точке D

А причем тут жадность?

 

имхо


 
Roman:

Причём тут ваш график? Речь о скриншоте и о точке B конкретного примера.
Дайте чёткое пояснение, почему вы считаете, что сменился тренд в точке B.
Вопрос не только вам, ко всем кто считает, что в точке B наступила смена тренда. 


Представленный скриншот - это частный случай в котором нет смысла копаться. 

Но возможен в повторении на истории.

 
Uladzimir Izerski:

Представленный скриншот - это частный случай в котором нет смысла копаться. 

Но возможен в повторении на истории.

Это конкретный пример, который обсуждается в этой теме.

 
Grozir:

имхо


Теперь вы, поясните как вы определили, что начался восходящий тренд?


 
Roman:

Теперь вы, поясните как вы определили, что начался восходящий тренд?


Есть много побочных факторов которые подсказывают на изменение. Но тут на это никто не обращает внимание.

 
Uladzimir Izerski:

Есть много побочных факторов которые подсказывают на изменение. Но тут на это никто не обращает внимание.

Какие побочные факторы? В конкретном примере скриншота?
Простой ведь вопрос, как вы определили смену тренда?
И началось, побочные факторы :))

 
Roman:

Какие побочные факторы? В конкретном примере скриншота?
Простой ведь вопрос, как вы определили смену тренда?
И началось, побочные факторы :))

Конкретный рисунок не имеет даже близкого представления о рынке. О чем можно рассуждать? 

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