В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь была о этом скрине, и как в данном примере по точке B, можно утверждать о смене тренда?
Вообще здесь нет смены тренда, просто коррекция. Но если вы всё таки вылавливаете смену тренда, то между точками A и Е было замедление, которое показывает о том что вероятно будет коррекция. Точка E обозначается как точка где пробит уровень на смену приоритета. Если потом действительно был шип EB, то этот шип уже показывает что выходят из коротких позиций. Значит ожидается движение вверх. Это очень сильное подтверждение будущей коррекции.
Скорее всего тренд вниз, просто паника на рынке и движение после коррекции продолжается вниз. Отрезки EB и FD почти вертикально вниз. Это говорит о том что вытряхиваются слабые игроки и после коррекции продолжится движении вниз.
Кстати да, в биржевой литературе даже глубокие даун тренды называют коррекцией.
Скорее всего это справедливо для фондового рынка, так как падение акций, хороший повод затариться инвесторам в долгосрок, в ожидании тренда.
В старт топе была дана картинка без каких либо дополнительных факторов, которые могут повлиять на нашу фантазию :))
По этому и пошло обсуждение строго по технике, без контекста, так как его и не было.
Зачем фантазировать, алгоритм смены тренда известен. Смена тренда вниз на тренд вверх:
1. Должен сформироваться новый максимум выше предыдущего.
2. Минимум следующий за этим максимумом должен быть выше предыдущего минимума.
3. Если условия 1 и 2 выполнены и цена пробила последний максимум, то можно считать, что тренд сменился.
Вообще здесь нет смены тренда, просто коррекция. Но если вы всё таки вылавливаете смену тренда, то между точками A и Е было замедление, которое показывает о том что вероятно будет коррекция. Точка E обозначается как точка где пробит уровень на смену приоритета. Если потом действительно был шип EB, то этот шип уже показывает что выходят из коротких позиций. Значит ожидается движение вверх. Это очень сильное подтверждение будущей коррекции.
Скорее всего тренд вниз, просто паника на рынке и движение после коррекции продолжается вниз. Отрезки EB и FD почти вертикально вниз. Это говорит о том что вытряхиваются слабые игроки и после коррекции продолжится движении вниз.
Вот, сразу видно, как человек читает график. Зачёт! Учись Uladzimir.
Я то не вылавливаю в таких сомнительных ситуациях смену тренда, но учитываю их чтобы прочитать происходящее.
Далее стараюсь дождаться пока всех там вытряхнут, нарисуют подтверждение и тогда уже принимаю решение о поиске точки идеального входа ))
Ваш ответ скорее для тех, кто проголосовал за точку В, и при этом так и не смог объяснить свой выбор.
Зачем фантазировать, алгоритм смены тренда известен. Смена тренда вниз на тренд вверх:
1. Должен сформироваться новый максимум выше предыдущего.
2. Минимум следующий за этим максимумом должен быть выше предыдущего минимума.
3. Если условия 1 и 2 выполнены и цена пробила последний максимум, то можно считать, что тренд сменился.
О чём и речь, обычная техника. Но начинают притягивать какие то ещё факторы, которых не было изначально.
Вообще здесь нет смены тренда, просто коррекция. Но если вы всё таки вылавливаете смену тренда, то между точками A и Е было замедление, которое показывает о том что вероятно будет коррекция. Точка E обозначается как точка где пробит уровень на смену приоритета. Если потом действительно был шип EB, то этот шип уже показывает что выходят из коротких позиций. Значит ожидается движение вверх. Это очень сильное подтверждение будущей коррекции.
Скорее всего тренд вниз, просто паника на рынке и движение после коррекции продолжается вниз. Отрезки EB и FD почти вертикально вниз. Это говорит о том что вытряхиваются слабые игроки и после коррекции продолжится движении вниз.
Хм, в т. В уже очевидно прошла коррекция А->Е, поэтому в т.В с тем же успехом может быть и продолжение нисходящего тренда. Поэтому не согласен. Но анализ хороший)
Зачем фантазировать, алгоритм смены тренда известен. Смена тренда вниз на тренд вверх:
1. Должен сформироваться новый максимум выше предыдущего.
2. Минимум следующий за этим максимумом должен быть выше предыдущего минимума.
3. Если условия 1 и 2 выполнены и цена пробила последний максимум, то можно считать, что тренд сменился.
Все верно, есть ещё мнение, что подтверждение 3-ей точкой (3-ий минимум выше предыдущего) сильное, а 2-ой очень слабое, т.к. коррекционные фигуры обычно и состоят из т.н. 3-х волн, а значит дают две точки, которые в итоге ложные (Что мы в т.Е и наблюдаем).
О чём и речь, обычная техника. Но начинают притягивать какие то ещё факторы, которых не было изначально.
Как я вас понимаю. Люди склонны всё усложнять, даже когда всё просто и описано в классике.
вот это автор жжет))))
Как я вас понимаю. Люди склонны всё усложнять, даже когда всё просто и описано в классике.
Кстати это хорошая техника подбирать даун ап для новостных акций, в период отчётов.
Но подбирать не в точке B, а после подтверждения, что настроение поменялось и пошли покупки, определённые паттерны и т.д.
Иначе, для продолжения падения хорошо работают треугольники на уровне новостного лоя, выход вниз из треугольника и его ретест, хороший шорт и цена летит ниже.
Пример подбора новостной акции.
Пример треугольника, на продолжение новостного падения.
Ваш ответ скорее для тех, кто проголосовал за точку В, и при этом так и не смог объяснить свой выбор.
Немного не угадал. Ответ у меня был с первого до предпоследнего.
Вот смотри вчерашняя ситуация. Вообще таких ситуаций миллион. Шипы выход крупного игрока.
Смотри пятая справа свеча пробила уровень приоритета. Я сам вчера стоял в бай, но шип показал что надо разворачиваться. Взял на шипе всего сотню хотя целевая точка была 400.
Либо наоборот тест новых уровней.
Не плохо бы разбираться, а не просто классикой маяться. Почитай Далтона "Разум над рынками".
Классика хороша больше для любителей теории.