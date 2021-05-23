В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 2
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Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))
Рынок корректируется тоже "трендами":))) И "флетит" ими родимыми же. Куда не встань - в какой нибудь тренд да попадешь :)) К бапке не ходи. Осталось мелочь, научиться определять когда этот тренд сдуется и поставить в том месте стоп.
Вы согласитесь что тренд начавшийся в этой точке (между А и Е), он же сразу и закончился в т.В ?
Классика.
Да, как ни крути, но лишь в самой крайней точке D становится явно ясна тенденция и можно входить.
Но при пробитии уровня Е, перед т. F, уже высока вероятность тренда, собственно с этого момента и надо дождаться коррекции до т .D
Первое согласен. Но ведь в т. В минимум меньше предыдущего, разве в этот момент можно говорить о том что начался рост? только постфактум.
Вопрос был не о том где начался рост, а о том где начался тренд.
Правильно, начало тренда, как впрочем и его конец мы можем видеть/регистрировать только постфактум, спустя некоторое время.
Момент регистрации начала и окончания всегда запаздывает от самих реперных точек.
Момент регистрации - это те точки, где можно было бы входить/выходить (в идеале).
Вообще то лучше всего тренд виден на графиках, дискретизированных не по времени (японские свечи / классические бары), а по цене:
Откуда уверенность что это тренд? Это может быть откат/коррекия к предыдущему нисходящему движению...
вот
Вопрос поставлен не корректно...
Вы показали тиковый график?... Или это недельный график ?...
На мелких графиках определять тренд - глупо...
На больших графиках - то же самое, так как ценовая пила не дает определение тренда..., так сказать - "ТАКТИКА"...
А тренд - это "СТРАТЕГИЯ"!... Для определения тренда ценовых колебаний мало...
Да, как ни крути, но лишь в самой крайней точке D становится явно ясна тенденция и можно входить.
Но при пробитии уровня Е, перед т. F, уже высока вероятность тренда, собственно с этого момента и надо дождаться коррекции до т .D
Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.
Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.
И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С.
Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную.
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))
Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную.
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))
от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-) Экстремумы графика _ВСЕГДА_ можно перенумеровать по другому и трактовать иначе.
потом волновики не моргнув глазом объяснят что это была не смена тренда, а коррекция от старшего таймфрейма (ведущей волны, главного ветра, etc).
И счёт ушёл в минус от того что подован не слушал истинного джидая