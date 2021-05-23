В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 2

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Sergey Chalyshev:


Тренда не было на вашей картинкЕ, это всё коррекция ))

Рынок корректируется тоже  "трендами":)))   И "флетит" ими родимыми же.  Куда не встань - в  какой нибудь тренд  да попадешь :))  К бапке не ходи.  Осталось мелочь, научиться определять когда этот тренд  сдуется и поставить в том месте стоп.   

 
Vitaly Muzichenko:

Вы согласитесь что тренд начавшийся в этой точке (между А и Е), он же сразу и закончился в т.В ?

 
Roman:

Классика.


Да, как ни крути, но лишь в самой крайней точке D становится явно ясна тенденция и можно входить.

Но при пробитии уровня Е, перед т. F, уже высока вероятность тренда, собственно с этого момента и надо дождаться коррекции до т .D

 
Aleksey Mavrin:

Первое согласен. Но ведь в т. В минимум меньше предыдущего, разве в этот момент можно говорить о том что начался рост? только постфактум.

Вопрос был не о том где начался рост, а о том где начался тренд.

Правильно, начало тренда, как впрочем и его конец мы можем видеть/регистрировать только постфактум, спустя некоторое время.

Момент регистрации начала и окончания всегда запаздывает от самих реперных точек.

Момент регистрации - это те точки, где можно было бы входить/выходить (в идеале).

Вообще то лучше всего тренд виден на графиках, дискретизированных не по времени (японские свечи / классические бары), а по цене:

  • Ренко.
  • Каги,
  • Рейндж-бары.
Они хорошо фильтруют шумы и на них видны трендовые движения там, где на классике длинный бар.
 
Aleksey Mavrin:
  • Мне пофиг, я нефтяник.

Откуда уверенность что это тренд? Это может быть откат/коррекия к предыдущему нисходящему движению...

 
Aleksey Mavrin:
вот

Вопрос поставлен не корректно...

Вы показали тиковый график?...   Или это недельный график ?...


На мелких графиках определять тренд - глупо...

На больших графиках - то же самое, так как ценовая пила не дает определение тренда..., так сказать - "ТАКТИКА"...

А тренд - это "СТРАТЕГИЯ"!...  Для определения тренда ценовых колебаний мало...

 
Aleksey Mavrin:

Да, как ни крути, но лишь в самой крайней точке D становится явно ясна тенденция и можно входить.

Но при пробитии уровня Е, перед т. F, уже высока вероятность тренда, собственно с этого момента и надо дождаться коррекции до т .D

Если стереть постфактум и рассмотреть первую ситуацию, то видно что попытка развернуться была не удачной.
Смена тренда, это классика 1 2 3. В первой ситуации нет подтверждения на разворот.
По этому ждём дальнейшее развитие событий, и если бы были предпосылки от трендового сопротивления, и двойного W встать в шорт, то вставать по тренду в шорт.
Но шорт тоже не подтвердился.


Вообще точка С смотрится первой, но она не такая явная, поэтому ждём хорошего подтверждения.

И о чудо появляется точка D, и подтверждает точку С. 


 

Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную. 
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))


 
Roman:

Ну и волновая классика, предполагает в точке 5, третью волну самую продуктивную. 
Блин, это же всё классика из любой биржевой книжки ))


от точки 5 одинаково может продолжение вниз :-) Экстремумы графика _ВСЕГДА_ можно перенумеровать по другому и трактовать иначе.

потом волновики не моргнув глазом объяснят что это была не смена тренда, а коррекция от старшего таймфрейма (ведущей волны, главного ветра, etc).
И счёт ушёл в минус от того что подован не слушал истинного джидая

 
У жадных в точке B, у осторожных в точке D
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