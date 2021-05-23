В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 6
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Конкретный рисунок не имеет даже близкого представления о рынке. О чем можно рассуждать?
Другого ответа я и не ожидал.
Наверно у вас какое то своё представление о рынке, и определение тренда по облакам на марсе :))
Как говорится найдите отличия :))
Другого ответа я и не ожидал.
При всем уважении, другого варианта на этот вариант ответа нет.
Мы не обсуждаем реальные варианты.
Другого ответа я и не ожидал.
Наверно у вас какое то своё представление о рынке, и определение тренда по облакам на марсе :))
Как говориться найдите отличия :))
Еще раз могу повторить. Графики могу иметь подобие, но нести в себе другую информацию.
Это сложно понять, как например, выращивать свиней.
Еще раз могу повторить. Графики могу иметь подобие, но нести в себе другую информацию.
Это сложно понять, как например, выращивать свиней.
Вот именно что вам сложно понять, как читать обычный график.
Притягиваете за уши, какие то не относящиеся к вопросу факторы, которые так же не в состоянии объяснить.
Из этого следует, что вы не знаете ответ, как определять смену тренда,
но при этом утверждаете о точке В как смену тренда, и не можете дать чёткое пояснение, почему так считаете. Парадокс.
Почитайте хоть классическую литературу, для кругозора.
Вот именно что вам сложно понять, как читать обычный график.
Притягиваете за уши, какие то не относящиеся к вопросу факторы, которые так же не в состоянии объяснить.
Из этого следует, что вы не знаете ответ, как определять смену тренда,
но при этом утверждаете о точке В как смену тренда, и не можете дать чёткое пояснение, почему так считаете. Парадокс.
Почитайте хоть классическую литературу, для кругозора.
Жестко но справедливо. Этим доволен.
Где вы увидели F ?
На скрине в первом сообщении ветки..
На скрине в первом сообщении ветки..
Речь была о этом скрине, и как в данном примере по точке B, можно утверждать о смене тренда?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии)
Roman, 2020.03.12 15:42
Вот поясните, как вы определили смену тренда в точке B ?
Речь была о этом скрине, и как в данном примере по точке B, можно утверждать о смене тренда?
Нельзя.
Всё зависит от настроения.
Если настроение на рынке медвежье то тренд не начался это коррекция. Сидим дальше и не дергаемся
Если настроение флета, вообще не входим.
Настроение бычье, смотрим какая пара и как торгуется.
Потом важно что управляет рынком: фундаментал, новости, теханализ или паника.
По картинке видно что скорее паника. Здесь общий тренд вниз. Сделка в бай будет очень рискованно.
Потом важно место. Поймали дно или просто была очередная коррекция.
Ну и конечно сама пара. Все пары ходят по разному.
Не говоря уж о том что не плохо бы знать таймфрейм и время. Без этого никуда.
Если ТФ высокий, то хапаем в точках A, B, C, D. В точках E и F шортим. Все эти картинки важны в каком контексте они идут. Иначе тупо говорить о том что происходит.
И наоборот. Если человек не разбирается в контексте и не понимает что происходит, картинка без смысленна.
Но заходить лучше не от картинок по линиям, а от конкретного контекста.
В разных ситуациях можно считать начало в разных точках и все эти выводы будут обоснованы.
Если настроение на рынке медвежье то тренд не начался это коррекция.
Кстати да, в биржевой литературе даже глубокие даун тренды называют коррекцией.
Скорее всего это справедливо для фондового рынка, так как падение акций, хороший повод затариться инвесторам в долгосрок, в ожидании тренда.
В старт топе была дана картинка без каких либо дополнительных факторов, которые могут повлиять на нашу фантазию :))
По этому и пошло обсуждение строго по технике, без контекста, так как его и не было.