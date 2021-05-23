В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 6

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Uladzimir Izerski:

Конкретный рисунок не имеет даже близкого представления о рынке. О чем можно рассуждать? 

Другого ответа я и не ожидал.
Наверно у вас какое то своё представление о рынке, и определение тренда по облакам на марсе :))
Как говорится найдите отличия :))

 

 
Roman:

Другого ответа я и не ожидал.

При всем уважении, другого варианта на этот вариант  ответа нет.

Мы не обсуждаем реальные  варианты.

 
Roman:

Другого ответа я и не ожидал.
Наверно у вас какое то своё представление о рынке, и определение тренда по облакам на марсе :))
Как говориться найдите отличия :))

 

Еще раз могу повторить. Графики могу иметь подобие, но нести в себе другую информацию.

Это сложно понять, как например, выращивать свиней.

 
Uladzimir Izerski:

Еще раз могу повторить. Графики могу иметь подобие, но нести в себе другую информацию.

Это сложно понять, как например, выращивать свиней.

Вот именно что вам сложно понять, как читать обычный график.
Притягиваете за уши, какие то не относящиеся к вопросу факторы, которые так же не в состоянии объяснить.
Из этого следует, что вы не знаете ответ, как определять смену тренда,
но при этом утверждаете о точке В как смену тренда, и не можете дать чёткое пояснение, почему так считаете. Парадокс.
Почитайте хоть классическую литературу, для кругозора.

 
Roman:

Вот именно что вам сложно понять, как читать обычный график.
Притягиваете за уши, какие то не относящиеся к вопросу факторы, которые так же не в состоянии объяснить.
Из этого следует, что вы не знаете ответ, как определять смену тренда,
но при этом утверждаете о точке В как смену тренда, и не можете дать чёткое пояснение, почему так считаете. Парадокс.
Почитайте хоть классическую литературу, для кругозора.

Жестко но справедливо. Этим доволен.

 
Roman:

Где вы увидели F ?

На скрине в первом сообщении ветки..

 
khorosh:

На скрине в первом сообщении ветки..

Речь была о этом скрине, и как в данном примере по точке B, можно утверждать о смене тренда? 

 
Roman:

Речь была о этом скрине, и как в данном примере по точке B, можно утверждать о смене тренда? 


Нельзя.

 

Всё зависит от настроения.

Если настроение на рынке медвежье то тренд не начался это коррекция. Сидим дальше и не дергаемся

Если настроение флета, вообще не входим. 

Настроение бычье, смотрим какая пара и как торгуется. 

Потом важно что управляет рынком: фундаментал, новости, теханализ или паника.

По картинке видно что скорее паника. Здесь общий тренд вниз. Сделка в бай будет очень рискованно.

Потом важно место. Поймали дно или просто была очередная коррекция.

Ну и конечно сама пара. Все пары ходят по разному.

Не говоря уж о том что не плохо бы знать таймфрейм и время. Без этого никуда.

Если ТФ высокий, то хапаем в точках A, B, C, D. В точках E и F шортим. Все эти картинки важны в каком контексте они идут. Иначе тупо говорить о том что происходит.

И наоборот. Если человек не разбирается в контексте и не понимает что происходит, картинка без смысленна.

Но заходить лучше не от картинок по линиям, а от конкретного контекста. 

В разных ситуациях можно считать начало в разных точках и все эти выводы будут обоснованы.

 
ROMAN KIVERIN:


Если настроение на рынке медвежье то тренд не начался это коррекция. 

Кстати да, в биржевой литературе даже глубокие даун тренды называют коррекцией.
Скорее всего это справедливо для фондового рынка, так как падение акций, хороший повод затариться инвесторам в долгосрок, в ожидании тренда.

В старт топе была дана картинка без каких либо дополнительных факторов, которые могут повлиять на нашу фантазию :))
По этому и пошло обсуждение строго по технике, без контекста, так как его и не было.

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