В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 8

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Roman:

Пример треугольника, на продолжение новостного падения.


Рома, забей таких же ситуаций море, где треугольник говорит о развороте. Вот новости, то есть контекст действительно говорит что треугольник пробьётся, а не очередной разворот. А там треугольник, клин, чашка с ручкой, больше для быдла, чтобы больше деняжек  несли.

Опять же важно кто рулит. Какое настроение.
 
ROMAN KIVERIN:

Немного не угадал. Ответ у меня был с первого до предпоследнего.

Вот смотри вчерашняя ситуация. Вообще таких ситуаций миллион. Шипы выход крупного игрока. 

Смотри пятая справа свеча пробила уровень приоритета. Я сам вчера стоял в бай, но шип показал что надо разворачиваться. Взял на шипе всего сотню хотя целевая точка была 400.

Либо наоборот тест новых уровней.

Не плохо бы разбираться, а не просто классикой маяться. Почитай Далтона "Разум над рынками".

Классика хороша больше для любителей теории.

Да знаю эти приёмы и шипы, и ложные и т.д. мне не нужно объяснять ))

 
Roman:

Да знаю эти приёмы и шипы, и ложные и т.д. мне не нужно объяснять ))

Да уж кому-то как не тебе? На такой горячности ты ещё не один депозит в переди успешно можешь слить. Но знания пока очень поверхностные. Обычно когда кто-то берётся что-то утверждать, очень смутно представляет о чём идёт речь.

 
ROMAN KIVERIN:

Рома, забей таких же ситуаций море, где треугольник говорит о развороте. Вот новости, то есть контекст действительно говорит что треугольник пробьётся, а не очередной разворот. А там треугольник, клин, чашка с ручкой, больше для быдла, чтобы больше деняжек  несли.

Смысл не в треугольнике, а в правильно отобранной новостной акции, а треугольник лишь помогает определить точку входа.
Треугольники тоже нужно умело применять, а не где попадя, и не на любых рынках.
О новостной акции и речь.


 
ROMAN KIVERIN:

Немного не угадал. Ответ у меня был с первого до предпоследнего.

Вот смотри вчерашняя ситуация. Вообще таких ситуаций миллион. Шипы выход крупного игрока. 

Смотри пятая справа свеча пробила уровень приоритета. Я сам вчера стоял в бай, но шип показал что надо разворачиваться. Взял на шипе всего сотню хотя целевая точка была 400.

Либо наоборот тест новых уровней.

Не плохо бы разбираться, а не просто классикой маяться. Почитай Далтона "Разум над рынками".

Классика хороша больше для любителей теории.

только вручную торгуете?

 
Aleksey Mavrin:

только вручную торгуете?

Как пойдёт. По настроению.

 
ROMAN KIVERIN:

Да уж кому-то как не тебе? На такой горячности ты ещё не один депозит в переди успешно можешь слить.
Но знания пока очень поверхностные. Обычно когда кто-то берётся что-то утверждать, очень смутно представляет о чём идёт речь.

Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.


 
Evgeny Belyaev:

А причем тут жадность?

Не надо искать во всем какой-то сверх глубокий смысл. Но вообще могу обосновать. Если быть точнее, то в точке B тренд начинается у теоретиков, а у практиков в точке D. Но ведь теоретиков среди нас нет, поэтому считать, что тренд начинается в точке Б может трейдер, который старается войти в позицию на самом краю разворота, то есть глупый или жадный трейдер. Но глупых среди нас тоже нет, поэтому единственная причина, по которой кто-то будет пытаться войти на самом краю разворота - жадность.

 
Roman:

Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.


О, ты ещё в самом начале пути.

Смотри вот ещё пример. Обычно на треугольники вообще никто не смотрит. Вот на шипы да, много интересного. Гэп

 
Dmitry Fedoseev:

Не надо искать во всем какой-то сверх глубокий смысл. Но вообще могу обосновать. Если быть точнее, то в точке B тренд начинается у теоретиков, а у практиков в точке D. Но ведь теоретиков среди нас нет, поэтому считать, что тренд начинается в точке Б может трейдер, который старается войти в позицию на самом краю разворота, то есть глупый или жадный трейдер. Но глупых среди нас тоже нет, поэтому единственная причина, по которой кто-то будет пытаться войти на самом краю разворота - жадность.

Верно. Можно поставить очень короткий стоп.

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