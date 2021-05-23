В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 8
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Пример треугольника, на продолжение новостного падения.
Рома, забей таких же ситуаций море, где треугольник говорит о развороте. Вот новости, то есть контекст действительно говорит что треугольник пробьётся, а не очередной разворот. А там треугольник, клин, чашка с ручкой, больше для быдла, чтобы больше деняжек несли.Опять же важно кто рулит. Какое настроение.
Немного не угадал. Ответ у меня был с первого до предпоследнего.
Вот смотри вчерашняя ситуация. Вообще таких ситуаций миллион. Шипы выход крупного игрока.
Смотри пятая справа свеча пробила уровень приоритета. Я сам вчера стоял в бай, но шип показал что надо разворачиваться. Взял на шипе всего сотню хотя целевая точка была 400.
Либо наоборот тест новых уровней.
Не плохо бы разбираться, а не просто классикой маяться. Почитай Далтона "Разум над рынками".
Классика хороша больше для любителей теории.
Да знаю эти приёмы и шипы, и ложные и т.д. мне не нужно объяснять ))
Да знаю эти приёмы и шипы, и ложные и т.д. мне не нужно объяснять ))
Да уж кому-то как не тебе? На такой горячности ты ещё не один депозит в переди успешно можешь слить. Но знания пока очень поверхностные. Обычно когда кто-то берётся что-то утверждать, очень смутно представляет о чём идёт речь.
Рома, забей таких же ситуаций море, где треугольник говорит о развороте. Вот новости, то есть контекст действительно говорит что треугольник пробьётся, а не очередной разворот. А там треугольник, клин, чашка с ручкой, больше для быдла, чтобы больше деняжек несли.
Смысл не в треугольнике, а в правильно отобранной новостной акции, а треугольник лишь помогает определить точку входа.
Треугольники тоже нужно умело применять, а не где попадя, и не на любых рынках.
О новостной акции и речь.
Немного не угадал. Ответ у меня был с первого до предпоследнего.
Вот смотри вчерашняя ситуация. Вообще таких ситуаций миллион. Шипы выход крупного игрока.
Смотри пятая справа свеча пробила уровень приоритета. Я сам вчера стоял в бай, но шип показал что надо разворачиваться. Взял на шипе всего сотню хотя целевая точка была 400.
Либо наоборот тест новых уровней.
Не плохо бы разбираться, а не просто классикой маяться. Почитай Далтона "Разум над рынками".
Классика хороша больше для любителей теории.
только вручную торгуете?
только вручную торгуете?
Как пойдёт. По настроению.
Да уж кому-то как не тебе? На такой горячности ты ещё не один депозит в переди успешно можешь слить.
Но знания пока очень поверхностные. Обычно когда кто-то берётся что-то утверждать, очень смутно представляет о чём идёт речь.
Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.
А причем тут жадность?
Не надо искать во всем какой-то сверх глубокий смысл. Но вообще могу обосновать. Если быть точнее, то в точке B тренд начинается у теоретиков, а у практиков в точке D. Но ведь теоретиков среди нас нет, поэтому считать, что тренд начинается в точке Б может трейдер, который старается войти в позицию на самом краю разворота, то есть глупый или жадный трейдер. Но глупых среди нас тоже нет, поэтому единственная причина, по которой кто-то будет пытаться войти на самом краю разворота - жадность.
Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.
О, ты ещё в самом начале пути.
Смотри вот ещё пример. Обычно на треугольники вообще никто не смотрит. Вот на шипы да, много интересного.
Не надо искать во всем какой-то сверх глубокий смысл. Но вообще могу обосновать. Если быть точнее, то в точке B тренд начинается у теоретиков, а у практиков в точке D. Но ведь теоретиков среди нас нет, поэтому считать, что тренд начинается в точке Б может трейдер, который старается войти в позицию на самом краю разворота, то есть глупый или жадный трейдер. Но глупых среди нас тоже нет, поэтому единственная причина, по которой кто-то будет пытаться войти на самом краю разворота - жадность.
Верно. Можно поставить очень короткий стоп.