В какой момент начался тренд (на картинке в первом комментарии) - страница 9
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О, ты ещё в самом начале пути.
Смотри вот ещё пример. Обычно на треугольники вообще никто не смотрит. Вот на шипы да, много интересного.
А тут то что имели ввиду?
з.ы. у вас я так понимаю рыбное время эта неделя, раз вы так шипы любите)))
Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.
Дело времени не парься.
Смотри на твоей картинке красной стрелочкой показано где уже видно что пойдём дальше. От шипа можно заходить в By. От этого места жадно хватают значит пойдём дальше. А вот что касается границ треугольника, то в этом месте уже жадно всех обувают.
А тут то что имели ввиду?
Шип подтверждает настроение идти вниз. Он очень узкий. И очень быстро хватают вниз.
з.ы. у вас я так понимаю рыбное время эта неделя, раз вы так шипы любите)))
Смотрю конечно от недели и даже с месяца. Но торгую на минутках.
Вообще всё на много проще. Поддержки, шипы, начало дня. На перёд уже видно что и как будет разворачиваться.
Шипы очень ярко показывают настроение участников старших таймфреймов. Чтобы ловить что-то важно знать настрой крупных игроков. Кто сейчас управляет? В каких руках он находится? Ну и конечно, как это делается. А вот делаться может по разному. Бывают собирают толпу, потом разводят. Бывает сами грызутся или тихо рулят.
Дело времени не парься.
Смотри на твоей картинке красной стрелочкой показано где уже видно что пойдём дальше. От шипа можно заходить в By. От этого места жадно хватают значит пойдём дальше. А вот что касается границ треугольника, то в этом месте уже жадно всех обувают.
Ну если считать десяток лет трейдинга, началом пути, то да можно считать что только начинаю :))
Ну с чего ты взял что я не учитываю шипы в анализе цен?
Я от них раньше лимитниками заходил, как раз на разворотах тренда.
Но сложно на шипах определять риск, по этому отказался от этого стиля, есть более уверенные паттерны.
Как раз дело времени для слива депозита, при ловле ножей. Я понимаю что ты говоришь не за вход на шипе, а за его наличие как сигнал.
Мне не нужно объяснять все эти паттерны, уже давно их переварил и отобрал что для меня комфортнее торговать.
Вот один из похожих примеров, о чем ты пытаешься мне рассказать, не нужно не дооценивать собеседника ))
Ну если считать десяток лет трейдинга, началом пути, то да можно считать что только начинаю :))
Можно всю жизнь около нуля болтаться. Не спорю.
Ну с чего ты взял что я не учитываю шипы в анализе цен?
Я от них раньше лимитниками заходил, как раз на разворотах тренда.
Но сложно на шипах определять риск, по этому отказался от этого стиля, есть более уверенные паттерны.
Я немного о другом говорил.
Мне не нужно объяснять все эти паттерны, уже давно их переварил и отобрал что для меня комфортнее торговать.
Если честно, то я тебе ничего не объясняю. Уже наперёд видно что ты ничего не возьмешь и будешь дальше вариться в собственном соку. Но здесь читают много людей. На примере нашего диалога можно было показать интересные вещи и выразить главные идеи. Это мне успешно удалось. Спасибо в этом за помощь.
Вот один из похожих примеров, о чем ты пытаешься мне рассказать, не нужно не дооценивать собеседника ))
Вот это верно. Правда речь шла совсем о другом. Чего боюсь ты даже и не схватил.
Ром, без обид только. Земля круглая, и вот так оно и есть. Можно сказать что оно тебе и не нужно то что здесь написано.
Только вот на картинке не шипы, а просто хвостики свечек.
Ну и вот пример, два в одном.
Выход из треугольника, прокатились на шортах.
И слом коррекции с подтвержденным объемом. Классика.
Это акции, а не форекс.
Что то я действительно не уловил, какую ты цель преследовал из нашего диалога.
На примере нашего диалога, я как раз показал рабочие паттерны отработанные годами. Так что записывайте ))
А ты мне за шипы всё толкуешь, что на них вытряхивают хомячков, и это сигнал к развороту.
Да есть такое как раз на сносе стопов разворачивают рынок, но не все этого поймут, и когда этот шип правильно идентифицировать.
Ну и вот пример, два в одном.
Выход из треугольника, прокатились на шортах.
И слом коррекции с подтвержденным объемом. Классика.
:) У нас классика разная. У меня S&P, Gold, Dax. Кстати, на объемы я вообще не смотрю. В принципе. Без них родимых тоже можно.
Это акции, а не форекс.
Это уж точно. Да куда там с пятисотым плечом лезть?
Представляешь, реально не слил ещё не одного депозита.
Это по плечу любому, если своевременно пополнять депозит, то он никогда не будет слит.))) Гораздо более сложная задача - стабильно получать прибыль.
Это по плечу любому, если своевременно пополнять депозит, то он никогда не будет слит.))) Гораздо более сложная задача - стабильно получать прибыль.
Я не много от другого исхожу.
Сложнее задача, не терять много.
Не будешь терять, будешь стабильно зарабатывать.
Не будешь терять, будешь стабильно зарабатывать.
Если не секрет, можно поподробней в этом месте. Как это? Если не секрет.