Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да нет - знакомый взял под 12.9
Я пошутил :) :)
Я пошутил :) :)
:)
Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?
Сбербанк зажигаетА где обещанные полгода в поиске дна?
А что он зажигает? )))) 5 недель минус и сейчас небольшой +. Где горит? )))
А что он зажигает? )))) 5 недель минус и сейчас небольшой +. Где горит? )))
а надо что бы за два дня пробил 270.80 ?
тогда мстт зажигает точно - или тоже слабоват ?
1
Ротенберг - просто озолотился!
ВТБ стал владельцем 13,13% Ростелекома
ВТБ купил 21,57% акций телекоммуникационного оператора Ростелеком и вскоре после этого продал часть доли, оставшись владельцем 13,13% акций, следует из опубликованных во вторник сообщений госбанка.
Данные о доле ВТБ в государственном операторе объявлены по итогам масштабной сделки по поглощению Ростелекомом мобильного оператора Tele2 Россия.
Ростелеком предварительно оценивал, что в результате сделки стоимостью 130 миллиардов рублей доля ВТБ составит 18,8%-21,6%, аффилированная с ВТБ компания Телеком Инвестиции получит 6,8%-7,8%, доля Росимущества в Ростелекоме снизится до 33,2%-38,2%, доля ВЭБа - до 2,9%-3,4%.
а надо что бы за два дня пробил 270.80 ?
тогда мстт зажигает точно - или тоже слабоват ?
1
Ротенберг - просто озолотился!
Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....
Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....
:-) да , понятно что пока нефть не развернет - в России вверх ничего не пойдет. Мы же кроме нефти ничего не производим и ничего не делаем.
Хотя Мостострой видимо будет строить какой то крупный мост.
Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....
Пока все нормально по сберу. Предполагаю дальше вот такой сценарий.
Сейчас очень разумно открыть ИИС , накидывать туда бабло и скупаться, разумеется открывать , закрывать , но не ВЫВОДИТЬ в течении трех лет,
и уйти от уплаты 13% налога ( часть из которых уходят кому то на яхты,кроссовки, рубашки).
Через три года рынок явно восстановится и можно будет закрыв счет вывести профит без оплаты оброка
Кризис кризисом, а частные инвесторы не спят.
https://quote.rbc.ru/news/article/5e6b88219a7947ae4d73ff1a?utm_source=top&utm_medium=interest&utm_campaign=5e6b88219a7947ae4d73ff1a