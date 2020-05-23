Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 8

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:

да нет - знакомый взял под 12.9

Я пошутил :) :)

 
prostotrader:

Я пошутил :) :)

:)

 
Yuriy Zaytsev:

Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?

Сбербанк зажигает 

А где обещанные полгода в поиске дна?

А что он зажигает? )))) 5 недель минус и сейчас небольшой +. Где горит? )))

 
Михаил Шерстнёв:

А что он зажигает? )))) 5 недель минус и сейчас небольшой +. Где горит? )))

а надо что бы за два дня пробил 270.80 ?

тогда мстт зажигает точно - или тоже слабоват ?

1

Ротенберг - просто озолотился!

 

ВТБ стал владельцем 13,13% Ростелекома

17.03.2020Новости Reuters

ВТБ купил 21,57% акций телекоммуникационного оператора Ростелеком и вскоре после этого продал часть доли, оставшись владельцем 13,13% акций, следует из опубликованных во вторник сообщений госбанка.

Данные о доле ВТБ в государственном операторе объявлены по итогам масштабной сделки по поглощению Ростелекомом мобильного оператора Tele2 Россия.

Ростелеком предварительно оценивал, что в результате сделки стоимостью 130 миллиардов рублей доля ВТБ составит 18,8%-21,6%, аффилированная с ВТБ компания Телеком Инвестиции получит 6,8%-7,8%, доля Росимущества в Ростелекоме снизится до 33,2%-38,2%, доля ВЭБа - до 2,9%-3,4%.

 
Yuriy Zaytsev:

а надо что бы за два дня пробил 270.80 ?

тогда мстт зажигает точно - или тоже слабоват ?

1

Ротенберг - просто озолотился!

Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....

 
Михаил Шерстнёв:

Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....

:-) да , понятно что пока нефть не развернет - в России вверх ничего не пойдет. Мы же кроме нефти ничего не производим и ничего не делаем.

Хотя Мостострой видимо будет строить какой то крупный мост.

 
Михаил Шерстнёв:

Пока писали Сбер заваливаться начал. Не будет быстрого разворота. А не дай бог ещё что случится негативное ....

Пока все нормально по сберу. Предполагаю дальше вот такой сценарий.


Или длительный флет в пределах большой белой свечи от 13 марта.
 

Сейчас очень разумно открыть ИИС , накидывать туда бабло и скупаться, разумеется открывать , закрывать , но не ВЫВОДИТЬ в течении трех лет,

и уйти от уплаты 13% налога ( часть из которых уходят кому то  на яхты,кроссовки, рубашки).

Через три года рынок явно восстановится и можно будет закрыв счет вывести профит без оплаты оброка

 

Кризис кризисом, а частные инвесторы не спят.

https://quote.rbc.ru/news/article/5e6b88219a7947ae4d73ff1a?utm_source=top&utm_medium=interest&utm_campaign=5e6b88219a7947ae4d73ff1a

Российские брокеры зафиксировали аномальную активность частных инвесторов
Российские брокеры зафиксировали аномальную активность частных инвесторов
  • 2020.03.17
  • РБК
  • quote.rbc.ru
Активность частных клиентов российских брокерских компаний резко выросла на неделе с 10 по 13 марта. Клиенты торгуют наиболее ликвидными российскими бумагами — «Газпрома», Сбербанка и ЛУКОЙЛа На уходящей неделе фондовые и нефтяные рынки обрушились. Падение привело к всплеску интереса со стороны частных инвесторов — они стали активнее открывать...
123456789101112131415...18
Новый комментарий