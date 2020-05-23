Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 15
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МагадЭн ап (MAGEP) зажигает
Нас вирус не пугает, только что наблюдал кучку пенсионеров с лыжными палками, организовано куда то собираются на прогулку. :)
Белый четверг, ну или чистый четверг.
Медведей на мясо.
Быки вкуснее )))
Пишут, что саудиты начали резать бюджет. https://rg.ru/2020/03/19/saudovskaia-araviia-sokrashchaet-rashody-biudzheta-iz-za-padeniia-cen-na-neft.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Может еще одумаются, и перестанут демпинговать цены.
Да что там Российский рынок?
Вот как нужно торговать!
https://www.youtube.com/watch?v=p8qq4dUW8io
Да что там Российский рынок?
Вот как нужно торговать!
https://www.youtube.com/watch?v=p8qq4dUW8io
В комментариях к видео есть ссылка на статью, о том что Россия тоже время зря не теряла и тоже скупала активы когда буржуи их продавали. Правда ссылка идет на перевод статьи какого то иностранного издания, а оригинал статьи был опубликован, аж в 2015 году :)
Не могу понять, откуда такой оптимизм на нашем рынке?
Понятно USA приняли беспрецедентные меры для поддержания экономики, но откуда у нас такой позитив, решили проехаться на чужом ху хайпе?
Или нашего уже ничего нет?
Тут президент неделю выходных объявил. Кроме гос. службы, аптек и прочих важных служб. Интересно как рынок отреагирует.
Слышал, так аптеки и пр. не относятся к госслужбам.
Кто будет платить за их выходные?