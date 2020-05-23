Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 15

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МагадЭн ап (MAGEP)  зажигает



 
Нас вирус не пугает, только что наблюдал кучку пенсионеров с лыжными палками,  организовано куда то  собираются на прогулку. :) 
 
Vitalii Ananev:
Нас вирус не пугает, только что наблюдал кучку пенсионеров с лыжными палками,  организовано куда то  собираются на прогулку. :) 
Вирус вирусом, а тренировки по расписанию!)
 
Yuriy Zaytsev:

Белый четверг, ну или чистый четверг.

Медведей на мясо.

Быки вкуснее )))

 

Пишут, что саудиты начали резать бюджет. https://rg.ru/2020/03/19/saudovskaia-araviia-sokrashchaet-rashody-biudzheta-iz-za-padeniia-cen-na-neft.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Может еще одумаются, и перестанут демпинговать цены.

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
  • rg.ru
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. Министр подчеркнул, что власти одобрили частичное сокращение расходов в общей сложности на 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов...
 

Да что там Российский рынок?

Вот как нужно торговать!

https://www.youtube.com/watch?v=p8qq4dUW8io

Как китайцы обманули весь мир с вирусом. КОРОНАВИРУС воз новости
Как китайцы обманули весь мир с вирусом. КОРОНАВИРУС воз новости
  • www.youtube.com
Подпишитесь на наш канал: Китайский коронавирус. Самые актуальные новости на нашем канале. Любое видео, опубликованное на канале НВО1-Геополитика, взято из о...
 
prostotrader:

Да что там Российский рынок?

Вот как нужно торговать!

https://www.youtube.com/watch?v=p8qq4dUW8io

В комментариях к видео есть ссылка на статью, о том что Россия тоже время зря не теряла и тоже скупала активы когда буржуи их продавали. Правда ссылка идет на перевод статьи какого то иностранного издания, а оригинал статьи был опубликован, аж в 2015 году :)

 

Не могу понять, откуда такой оптимизм на нашем рынке?

Понятно USA приняли беспрецедентные меры для поддержания экономики, но откуда у нас такой позитив, решили проехаться на чужом ху хайпе?

Или нашего уже ничего нет?

 
Тут президент неделю выходных объявил. Кроме гос. службы, аптек и прочих важных служб. Интересно как рынок отреагирует.
 
Vitalii Ananev:
Тут президент неделю выходных объявил. Кроме гос. службы, аптек и прочих важных служб. Интересно как рынок отреагирует.

Слышал, так аптеки и пр. не относятся к госслужбам.

Кто будет платить за их выходные?

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