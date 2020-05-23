Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 12
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И что?
типа - это вероятно то самое дно
и вот тут вопрос-что покупать
1-акции
2-макароны
3-ящик патронов с Калашниковым
ну вот ... почти приехали к 25
ну вот ... почти приехали к 25
цена так выстроилась на 26 обычно далее происходить пробой вниз
и вот тут вопрос-что покупать
1-акции
2-макароны
3-ящик патронов с Калашниковым
:)
1. Акции уже что хотел купил, пока не покупаю занял выжидательную позицию. Посмотрим что будет после 20 марта.
2. Макароны купил вчера (пока еще свободно их можно купить), аж две пачки, обычно одну покупаю. Прикольные такие, щебекенские для детей сделаны в виде машинок и прочих фигурок, ребенку такие нравятся.
3. Когда в магазинах перестанут продавать макароны, тогда буду думать где достать калашников и пару цинков с патронами. :)
и вот тут вопрос-что покупать
1-акции
2-макароны
3-ящик патронов с Калашниковым
Аппарат ИВЛ. )
:)
1. Акции уже что хотел купил, пока не покупаю занял выжидательную позицию. Посмотрим что будет после 20 марта.
2. Макароны купил вчера (пока еще свободно их можно купить), аж две пачки, обычно одну покупаю. Прикольные такие, щебекенские для детей сделаны в виде машинок и прочих фигурок, ребенку такие нравятся.
3. Когда в магазинах перестанут продавать макароны, тогда буду думать где достать калашников и пару цинков с патронами. :)
Мне не нужно думать, где патроны покупать, в моем доме оружейный магазин, как макароны закончатся, пойду за патронами)) буду менять акции сбера на пачку патронов)
пробили уровень 26
возможно дно и есть 25-20$ за барель
usd
eur