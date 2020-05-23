Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 13
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остается пробить 25 и закрепиться ниже 25
usd
eur
все валюты к доллару валятся, сильно очень канадский доллар улетел. Даже биткоин к доллару падает. Не только рубль в панике, но он сильнее всех нервничает.
https://www.rosbalt.ru/business/2020/03/18/1833410.html
Ожидают череду банкротств, поэтому рассматривают законопроект на мораторий подачи заявления на банкротство.
https://ria.ru/20200318/1568788761.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
все валюты к доллару валятся, сильно очень канадский доллар улетел. Даже биткоин к доллару падает. Не только рубль в панике, но он сильнее всех нервничает.
думаю сильнее всех сейчас нервничают
Игорь Сечин - управленец роснефти
Ваги́т Юсу́фович Алекпе́ров - лукойл
Греф - который провел стресс тест сбербанка
и другие более известные личности
на споте упёрлись в потолок,
кто знает когда расширяют пределы на споте?
думаю сильнее всех сейчас нервничают
Игорь Сечин - управленец роснефти
Ваги́т Юсу́фович Алекпе́ров - лукойл
Греф - который провел стресс тест сбербанка
и другие более известные личности
вот они то как раз и не нервничают.. а ждут когда из бакса выходить крупняком...
так как в прошлый кризес они получили много бабла поддержки и в этот раз будет также
.
типа - это вероятно то самое дно
Вряд ли. Пока что паника нарастает, со всеми вытекающими.
Нефть хороший индикатор ,если она пойдет ниже, то не дно. Если не пойдет , значит дождемся когда все начнет флетить.
Короновирус в Китае тормознули за пару месяцев. Но они азиаты,восточные дисциплинированные в отличии от совершенно безолаберных Итальянцев и безпредельнно пофигистических Россиян.