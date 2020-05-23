Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 13

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остается пробить 25 и  закрепиться ниже 25


 
Yuriy Zaytsev:

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все валюты к доллару валятся, сильно очень канадский доллар улетел. Даже биткоин к доллару падает. Не только рубль в панике, но он сильнее всех нервничает.

 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/03/18/1833410.html

Нефть Brent рухнула ниже $26, курс доллара взлетел выше 80 рублей
Нефть Brent рухнула ниже $26, курс доллара взлетел выше 80 рублей
  • 2020.03.18
  • www.rosbalt.ru
Обвал на сырьевых и финансовых рынках, начавшийся сегодня утром, продолжается. Мировые цены на «черное золото» эталонных марок к вечеру среды обновили очередные минимумы с февраля 2016 года. Так, майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent рухнули на 9,57% до $25,98 за баррель. В последний раз нефть данного сорта находилась на этом...
 

Ожидают череду банкротств, поэтому рассматривают законопроект на мораторий подачи заявления на банкротство.

https://ria.ru/20200318/1568788761.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
  • 2020.03.18
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина. Кроме того, министерству поручено ускорить согласование и внесение в правительство России проекта...
 
Maxim Romanov:

все валюты к доллару валятся, сильно очень канадский доллар улетел. Даже биткоин к доллару падает. Не только рубль в панике, но он сильнее всех нервничает.

думаю сильнее всех сейчас нервничают

Игорь Сечин - управленец роснефти

Ваги́т Юсу́фович Алекпе́ров - лукойл

Греф - который провел стресс тест сбербанка

и другие более известные личности

 

на споте упёрлись в потолок,

кто знает когда расширяют пределы на споте?

si

 
Yuriy Zaytsev:

думаю сильнее всех сейчас нервничают

Игорь Сечин - управленец роснефти

Ваги́т Юсу́фович Алекпе́ров - лукойл

Греф - который провел стресс тест сбербанка

и другие более известные личности

вот они то как раз и не нервничают.. а ждут когда из бакса выходить крупняком...

так как в прошлый кризес они получили много бабла поддержки и в этот раз будет также

 

.


 
Yuriy Zaytsev:

типа - это вероятно то самое  дно

Вряд ли. Пока что паника нарастает, со всеми вытекающими.
 
Dmitriy Skub:
Вряд ли. Пока что паника нарастает, со всеми вытекающими.

Нефть хороший индикатор ,если она пойдет ниже, то не дно. Если не пойдет , значит дождемся когда все начнет флетить.

 Короновирус в Китае тормознули за пару месяцев. Но они азиаты,восточные дисциплинированные в отличии от совершенно  безолаберных  Итальянцев   и безпредельнно пофигистических Россиян. 

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