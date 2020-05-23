Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 14

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Yuriy Zaytsev:

Нефть хороший индикатор ,если она пойдет ниже, то не дно. Если не пойдет , значит дождемся когда все начнет флетить. 

Саудиты по 25 нефтянку предлагают, ниже думаю не пойдем. Им самим не выгодно дешевая нефть, так как в их бюджете заложены большие траты на какие то грандиозные проекты. Думаю дно нащупаем когда накроются сланцевики.

 
Vitalii Ananev:

Саудиты по 25 нефтянку предлагают, ниже думаю не пойдем. Им самим не выгодно дешевая нефть, так как в их бюджете заложены большие траты на какие то грандиозные проекты. Думаю дно нащупаем когда накроются сланцевики.


Это да, 25 по идее дно. Но вот экономические последствия от приостановки Китая могут   дать ещё движения вниз , в виде инерции паники. 

Но Китай уже остановил у себя пандемию 

 Работают в Китае , производство там , проблемы Италии слабо отразятся на эмировой  экономике.

 
Yuriy Zaytsev:


Это да, 25 по идее дно. Но вот экономические последствия от приостановки Китая могут   дать ещё движения вниз , в виде инерции паники. 

Но Китай уже остановил у себя пандемию 

 Работают в Китае , производство там , проблемы Италии слабо отразятся на эмировой  экономике.

Если верить этому https://ria.ru/20200318/1568747300.html

То возможно когда эпидемия закончится Европу ждет череда выходов из союза. Вирус показал, что у них нет ни какого единства, каждый сам за себя.

"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
  • 2020.03.18
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. Страны "единого дома под названием ЕС" закрываются — в борьбе с пандемией каждый сам за себя. О глобализации уже и не вспоминают, наступила другая эпоха — разобщенности. И на границах выстраиваются очереди из брошенных на произвол судьбы граждан, еще недавно гордившихся "общими...
 
Vitalii Ananev:

Если верить этому https://ria.ru/20200318/1568747300.html

То возможно когда эпидемия закончится Европу ждет череда выходов из союза. Вирус показал, что у них нет ни какого единства, каждый сам за себя.

политического союза там и не было, экономический , да есть.

 
Yuriy Zaytsev:

политического союза там и не было, экономический , да есть.

Парламент то у них единый, санкции дружно вводили, а сейчас закрывают внутренние границы, и зажимают поставки мед. оборудования.

 

Вот по Российскому рынку. Котировки падают при этом еще падает объем торгов. 

Сбербанк.

Роснефть


 

Ну и еще такой подход. Данные не проверял - возможно, подгонка.


 
Dmitriy Skub:

Ну и еще такой подход. Данные не проверял - возможно, подгонка.


Нет. это не подгонка - есть такие исследования и достаточно серьезные

 

Первый оптимизм!


 

Белый четверг, ну или чистый четверг.

Медведей на мясо.

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