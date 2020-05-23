Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 11

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Михаил Шерстнёв:

Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...







ну вот ставка ЦБ достаточно плавно снижалась - пожалуй только дебил сейчас будет ее дергать вверх

 
Михаил Шерстнёв:

Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...

От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.

 
Vitalii Ananev:

От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.

как я понимаю это слухи

 

а вот факт - нефть уже 26

---



до 25 совсем близко

--

ну что  ждем 20 или поверим саудитам - обещавшим продавать по 25? 

 
Yuriy Zaytsev:







ну вот ставка ЦБ достаточно плавно снижалась - пожалуй только дебил сейчас будет ее дергать вверх

Ну речь шла о 2008, когда только дебил повышал ставку в кризис, когда все понижали

 
Vitalii Ananev:

От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.

В 2008 году ЦБ повышал ставку в кризис, а сейчас народ обсуждает понижение - вот и жду, что победит, разум или как всегда )))

 


скоро 25

 
Yuriy Zaytsev:


скоро 25

Магическое число?))
 
Dmitriy Skub:
Магическое число?))

саудиты объявили его магическим

 
Yuriy Zaytsev:

саудиты объявили его магическим

И что?
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