Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 11
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Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...
ну вот ставка ЦБ достаточно плавно снижалась - пожалуй только дебил сейчас будет ее дергать вверх
Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...
От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.
От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.
как я понимаю это слухи
а вот факт - нефть уже 26
---
до 25 совсем близко
--
ну что ждем 20 или поверим саудитам - обещавшим продавать по 25?
ну вот ставка ЦБ достаточно плавно снижалась - пожалуй только дебил сейчас будет ее дергать вверх
Ну речь шла о 2008, когда только дебил повышал ставку в кризис, когда все понижали
От куда инфа., что ставку повышают, заседание только 20 марта.
В 2008 году ЦБ повышал ставку в кризис, а сейчас народ обсуждает понижение - вот и жду, что победит, разум или как всегда )))
скоро 25
скоро 25
Магическое число?))
саудиты объявили его магическим
саудиты объявили его магическим