Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 4

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https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html

информация от 7 марта

обещают что возможны снижения

и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план

Рынок акций РФ на неделе еще снизится, но рубль скорректируется вверх
Рынок акций РФ на неделе еще снизится, но рубль скорректируется вверх
  • 2020.03.07
  • Агентство экономической информации ПРАЙМ https://1prime.ru/i/logo/logo_subscription.png
  • 1prime.ru
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей "короткой" рабочей неделе нового снижения фондовых индексов РФ при слабом коррекционном росте рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм". В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий...
 
Yuriy Zaytsev:

https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html

информация от 7 марта

обещают что возможны снижения

и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план

чем хуже - тем лучше :)

 

https://www.interfax.ru/business/698591


Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных органов, пообещал президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.

Путин заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин, принимавший участие во встрече, заявил, что непростые для экономики времена - это время инвесторов.

"Кризис - это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов. Время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии, и готовы вкладываться в развитие таких направлений, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ", - сказал Мишустин.

"Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - отметил глава правительства.

Что то я совсем запутался, о каких инвесторах идет речь, российских или иностранных? И о каких рисках идет речь?

p.s. ставить на наши активы или иностранные?
Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления
Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления
  • 2020.03.11
  • Интерфакс
  • www.interfax.ru
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных органов, пообещал президент России Владимир Путин. "Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти...
 

Текущая ситуация Brent, Рубль и нефть в рублях:

br

 
Sergey Chalyshev:

https://www.interfax.ru/business/698591


Что то я совсем запутался, о каких инвесторах идет речь, российских или иностранных? И о каких рисках идет речь?

p.s. ставить на наши активы или иностранные?

Конкретно там на встрече были настоящие инвесторы - инвестирующие в реальные предприятия или создание предприятий. Инвесторы - те, что биржевые спекулянты - речь была не о них.

У первых рисков тьма. Налоговики, силовики, долгое время реализации проекта и соответственно изменение ставок по кредитам и валютные риски.

 

И вчера.........

И сегодня ............

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Yuriy Zaytsev:

https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html

информация от 7 марта

обещают что возможны снижения

и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план

"докупать" - мне кажется очень рано начали ))

 
Михаил Шерстнёв:

И вчера.........

И сегодня ............

Идеальный шторм )))

 
Sergey Chalyshev:

Идеальный шторм )))

А сколько миллиардов в день минус! ))) И не делятся (((

 
Михаил Шерстнёв:

"докупать" - мне кажется очень рано начали ))

никто не знает ;-)

пойдет ниже докупим еще - а похоже ниже еще пойдет

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