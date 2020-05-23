Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 4
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https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html
информация от 7 марта
обещают что возможны снижения
и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план
https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html
информация от 7 марта
обещают что возможны снижения
и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план
чем хуже - тем лучше :)
https://www.interfax.ru/business/698591
Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных органов, пообещал президент России Владимир Путин.
"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.
Путин заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - добавил он.
Премьер-министр Михаил Мишустин, принимавший участие во встрече, заявил, что непростые для экономики времена - это время инвесторов.
"Кризис - это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов. Время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии, и готовы вкладываться в развитие таких направлений, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ", - сказал Мишустин.
"Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - отметил глава правительства.
Что то я совсем запутался, о каких инвесторах идет речь, российских или иностранных? И о каких рисках идет речь?p.s. ставить на наши активы или иностранные?
Текущая ситуация Brent, Рубль и нефть в рублях:
https://www.interfax.ru/business/698591
Что то я совсем запутался, о каких инвесторах идет речь, российских или иностранных? И о каких рисках идет речь?p.s. ставить на наши активы или иностранные?
Конкретно там на встрече были настоящие инвесторы - инвестирующие в реальные предприятия или создание предприятий. Инвесторы - те, что биржевые спекулянты - речь была не о них.
У первых рисков тьма. Налоговики, силовики, долгое время реализации проекта и соответственно изменение ставок по кредитам и валютные риски.
И вчера.........
И сегодня ............
https://1prime.ru/Financial_market/20200307/831038455.html
информация от 7 марта
обещают что возможны снижения
и это радует - значит будем активно докупать - частично уже осуществил план
"докупать" - мне кажется очень рано начали ))
И вчера.........
И сегодня ............
Идеальный шторм )))
Идеальный шторм )))
А сколько миллиардов в день минус! ))) И не делятся (((
"докупать" - мне кажется очень рано начали ))
никто не знает ;-)
пойдет ниже докупим еще - а похоже ниже еще пойдет