Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 10
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В новостях пахан удивился цене на бензин. Ощущение что живёт на другой планете.
Давно все знают , только у нас при по нижнии цены на нефть растет цена на бензин. Парадокс
В новостях пахан удивился цене на бензин. Ощущение что живёт на другой планете.
Давно все знают , только у нас при по нижнии цены на нефть растет цена на бензин. Парадокс
Мы вроде в одной стране живём...
В Штатах же дешевеет.
Сбербанк обещает при любом раскладе дивы 50% прибыли по МСФО.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/17/825451-sberbank-smodeliroval-hudshii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Ждём 25
нефть 27
В Штатах же дешевеет.
это же в нормальной экономике!
Мы вроде в одной стране живём...
В России - да!
в цивильном мире с нормальной экономикой бензин дешевеет
--
в начале года нефть была 70 сейчас 27 --- где .....дь бензин по 20 ?
бензин был 41 сейчас 42 :-))) как же не дорожает ... вы вчерашний день сравниваете с сегодняшним ? , - вы чуть чуть глубже выборку сделайте
----
а вот когда цена нефти от 25 пойдет к 80 у нас бензин станет по 45
----
США
россия
В России - да!
в цивильном мире с нормальной экономикой бензин дешевеет
--
в начале года нефть была 70 сейчас 27 --- где .....дь бензин по 20 ?
бензин был 41 сейчас 42 :-))) как же не дорожает ... вы вчерашний день сравниваете с сегодняшним ? , - вы чуть чуть глубже выборку сделайте
----
а вот когда цена нефти от 25 пойдет к 80 у нас бензин станет по 45
Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...
Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...
Посмотрите график цен на бензин
ЦБ не должен отставать - не должен вести себя иначе поведения цены бензина в России