Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 10

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В новостях пахан удивился цене на бензин. Ощущение что живёт на другой планете. 

Давно все знают , только у нас при по нижнии цены на нефть растет цена на бензин. Парадокс

 
Yuriy Zaytsev:

В новостях пахан удивился цене на бензин. Ощущение что живёт на другой планете. 

Давно все знают , только у нас при по нижнии цены на нефть растет цена на бензин. Парадокс

Мы вроде в одной стране живём...
В моем городе бензин не подорожал ни на копейку.
А что он не дешевеет с нефтью, это давно известно. И не "только у нас", а везде.
 
Экономисты Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили, что коронавирус спровоцировал глобальную рецессию, и сейчас все внимание следует уделить тому, насколько глубокой и долгой она будет 
 
Edgar Akhmadeev:
Мы вроде в одной стране живём...
В моем городе бензин не подорожал ни на копейку.
А что он не дешевеет с нефтью, это давно известно. И не "только у нас", а везде.

В Штатах же дешевеет.

 

Сбербанк обещает при любом раскладе дивы 50% прибыли по МСФО.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/17/825451-sberbank-smodeliroval-hudshii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
  • 2020.03.17
  • www.vedomosti.ru
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. «Во всех трех...
 
Yuriy Zaytsev:

Ждём 25 

нефть 27

 
Aleksey Mavrin:

В Штатах же дешевеет.

это же в нормальной экономике!

 
Edgar Akhmadeev:
Мы вроде в одной стране живём...
В моем городе бензин не подорожал ни на копейку.
А что он не дешевеет с нефтью, это давно известно. И не "только у нас", а везде.

В России - да!

в цивильном мире с нормальной экономикой бензин дешевеет

--

в начале года нефть была 70 сейчас 27  --- где .....дь  бензин по 20 ?

бензин был 41  сейчас 42 :-))) как же не дорожает ... вы вчерашний день сравниваете с сегодняшним ? , - вы чуть чуть глубже выборку сделайте


----

а вот когда цена нефти от 25 пойдет к 80  у нас бензин станет по 45

----

США


россия


 
Yuriy Zaytsev:

В России - да!

в цивильном мире с нормальной экономикой бензин дешевеет

--

в начале года нефть была 70 сейчас 27  --- где .....дь  бензин по 20 ?

бензин был 41  сейчас 42 :-))) как же не дорожает ... вы вчерашний день сравниваете с сегодняшним ? , - вы чуть чуть глубже выборку сделайте


----

а вот когда цена нефти от 25 пойдет к 80  у нас бензин станет по 45

Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...

 
Михаил Шерстнёв:

Да что бензин. Тут страшное - обсуждают, что ЦБ должен снизить ставку, как все в мире делают в кризис, а не как у нас - повышают. Вот кошмар...

Посмотрите график цен на бензин

ЦБ не должен отставать - не должен вести себя иначе  поведения цены бензина в России

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