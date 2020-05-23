Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 2

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У нас плачутс что нет иностранных инвесторов
 
Есть какой то индикатор пересечение длинных и коротких бондов США. Это пересечение является сигналом наступления кризиса примерно в течении последующего года. Это пересечение было где то в августе 2019, об этом даже в СМИ писали. Вот сейчас видимо этот кризис и наступил, а вирус обнаруженный в Китае просто ускорил его начало.
 
prostotrader:

Это подтверждение моих слов:

"Сереж, дело не в том упадет или вырастит нефть, а в том, что у государства нет денег."

Ключевое слово - НЕТ ДЕНЕГ.

Добавлено

Реальные доходы падают, люди ничего не покупают, не стоят, не делают ремонтов,

нет движения - стагнация экономики, следствие (только для России) - повышение цен и обнищание.

Денег нет... странно. Если взять чистый экспорт годовой и поделить на население россии, то получается, что каждый человек может из-за границы покупать товаров на миллион рублей в месяц... или возле того. А так да, денег то у населения нет...
 
Sergey Chalyshev:

В инете полно ресурсов с аналитикой.

Но, интересует мнение реальных трейдеров, а не аналитиков. Прошу поделиться своими ожиданиями и прогнозами.

Не надо копировать посты аналитиков и вставлять ссылки на них.

Интересует мнения трейдеров и новости + ссылки на новости, которые вы считаете важными и на которых строите свои прогнозы. 

При наличии кеша подождать падения ,  пытаться на развороте скупить акции в долгую.

 

Нефть - 35,72


Доллар - 72,27

Вот и думайте что будет

 
prostotrader:

Нефть - 35,72


Доллар - 72,27

Вот и думайте что будет

ну теперь заживём...

 
вот так, просыпаешься утром, а вокруг другой мир...
 

Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.

А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.

Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)

России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))

 
Aleksey Mavrin:

Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.

А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.

Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)

России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))

Все зависит от себестоимости добычи. Ниже себестоимости по любому продавать нефть не будут. 

...

В Роснефти заявили, что каждый раз когда они соглашались снижать добычу, то освободившийся рынок сбыта тут же занимали американские компании качающие дорогую сланцевую нефть.

...

Во на смартлабе наткнулся на интересную статью https://smart-lab.ru/blog/600193.php.

Нефть, США&Саудиты vs Россия.
Нефть, США&Саудиты vs Россия.
  • smart-lab.ru
С начала мая 2015 года нефтяные цены начали свое движение вниз с уровня $69 за баррель, главным источником стало ожидаемое снятие санкций с Ирана, а 16 января 2016 года произошло само снятие экономических санкций с Ирана, что неминуемо отразилось на цене нефти и в середине января 2016 года цена на Brent упала до $27, став точкой отсчета...
 
Aleksey Mavrin:

Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.

действовать против толпы обычно выгодно

А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.

Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)

России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))

в прошлый на фоне такого падения произошло кое-что интересненькое в 91 году 

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