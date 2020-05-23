Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 2
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"Сереж, дело не в том упадет или вырастит нефть, а в том, что у государства нет денег."
Ключевое слово - НЕТ ДЕНЕГ.
Добавлено
Реальные доходы падают, люди ничего не покупают, не стоят, не делают ремонтов,
нет движения - стагнация экономики, следствие (только для России) - повышение цен и обнищание.
В инете полно ресурсов с аналитикой.
Но, интересует мнение реальных трейдеров, а не аналитиков. Прошу поделиться своими ожиданиями и прогнозами.
Не надо копировать посты аналитиков и вставлять ссылки на них.
Интересует мнения трейдеров и новости + ссылки на новости, которые вы считаете важными и на которых строите свои прогнозы.
При наличии кеша подождать падения , пытаться на развороте скупить акции в долгую.
Нефть - 35,72
Доллар - 72,27
Вот и думайте что будет
Нефть - 35,72
Доллар - 72,27
Вот и думайте что будет
ну теперь заживём...
Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.
А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.
Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)
России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))
Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.
А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.
Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)
России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))
Все зависит от себестоимости добычи. Ниже себестоимости по любому продавать нефть не будут.
...
В Роснефти заявили, что каждый раз когда они соглашались снижать добычу, то освободившийся рынок сбыта тут же занимали американские компании качающие дорогую сланцевую нефть.
...
Во на смартлабе наткнулся на интересную статью https://smart-lab.ru/blog/600193.php.
Ничо-ничо. Кто-то нефть скупает подешёвке.
действовать против толпы обычно выгодно
А я вот думаю что если ОПЕК совсем распадётся к херам, что уже дефакто и есть.
Какова реальная рыночная ценность нефти интересно, хочется уже увидеть эту невидимую руку рынка, мать его :)
России то чего напрягаться, рубль девальвировали и дальше "припеваючи" живите с новым правительством и нефтью по 15 долларов ))
в прошлый на фоне такого падения произошло кое-что интересненькое в 91 году