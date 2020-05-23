Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 6

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Сбер может в шорт. Как то бодро он

Отскочил. Прошла инфа что Греф 

выкупил акции  сбера... 

 
Yuriy Zaytsev:

Сбер может в шорт. Как то бодро он

Отскочил. Прошла инфа что Греф 

выкупил акции  сбера... 

Не слежу особо за нашими. Америка выросла. Сегодняшнее ралли может выглядеть привлекательно, но объемы что на Насдаке, что на Нью-Йорке меньше обычного. Не  убедительно. Так что мысль здравая. Но лучше в кэше ))) 

 

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта

...

Ждём завтра открытие рынка в плюс 

 
Yuriy Zaytsev:

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта

...

Ждём завтра открытие рынка в плюс 

Откуда взяли данные по ставке ФРС?

Добавлено

Действительно....

 
Yuriy Zaytsev:

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта

...

Ждём завтра открытие рынка в плюс 

Инсайдеры наверно все знали, не зря в пятницу преобладали объемы покупателей.

 
Yuriy Zaytsev:

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта

...

Ждём завтра открытие рынка в плюс 

а рынок рф отрылся в минус с первых 3 минут

 
Yuriy Zaytsev:

а рынок рф отрылся в минус с первых 3 минут

С и Пи 500 тоже вниз, и снижение ставки помогло только открыться без гепа вниз. В новостях говорят, что у них там панические настроения, километровые очереди в супермакеты с полок сметают все что не прибито.

 
Vitalii Ananev:

С и Пи 500 тоже вниз, и снижение ставки помогло только открыться без гепа вниз. В новостях говорят, что у них там панические настроения, километровые очереди в супермакеты с полок сметают все что не прибито.

У нас тоже всё сметают, очереди как в Союзе за сахаром

 
Vitaly Muzichenko:

У нас тоже всё сметают, очереди как в Союзе за сахаром

самогон надежней

 

Похоже восстановление будет долгим. Дна не видно.


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