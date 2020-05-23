Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 17

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Mikhail Bilan:
Ожидаем пробой двух сформировавшихся уровней. Альтернативный сценарий рост пары при пробоее уровня 81,80р за 1 $

У меня только два варианта или не дойдет до красной линии и пойдет вниз или пробьет линию и тоже вниз. В общем пойдет вниз но не очень далеко и будет болтаться в коридоре.


 
 Продажи алкоголя в США взлетели за неделю на 55% - Nielsen
 
Sergey Chalyshev:
 Продажи алкоголя в США взлетели за неделю на 55% - Nielsen

Всё, это конец.....

[Удален]  
Дмитрий:

Всё, это конец.....

Кому конец собираются праздновать американцы?
 

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который вводит в России механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

У кого меньше  250 млн руб. - даже ни на что не надейтесь ))

 

в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы. 

ну прикольно богатые могут работать по старым налогам , средний класс все оплатит.

 
Падение ВВП РФ в 2020г в умеренном варианте может составить  3-5%,  не  исключен вариант 2009г (снижение почти на 8%) - Кудрин

Жестко - но зато честно. Всегда уважал Кудрина за его честность.

 

Тем не менее. Вот что пишут. Сбер уже перенес выплату дивидендов.

https://www.rbc.ru/finances/09/04/2020/5e8f39ad9a79473f1f6557a0?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
  • 2020.04.09
  • РБК
  • www.rbc.ru
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова. Появление COVID-19 и меры по ограничению распространения этого...
 
ЦБ может снизить ставку. https://www.bfm.ru/news/441610
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
  • BFM.ru
  • www.bfm.ru
Вопрос снижения ставки детально изучат в разных экономических сценариях. В том числе будет решаться, какого размера шаги могут быть предприняты, отметила Эльвира Набиуллина Обновлено в 18:29 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции...
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