Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 17
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Ожидаем пробой двух сформировавшихся уровней. Альтернативный сценарий рост пары при пробоее уровня 81,80р за 1 $
У меня только два варианта или не дойдет до красной линии и пойдет вниз или пробьет линию и тоже вниз. В общем пойдет вниз но не очень далеко и будет болтаться в коридоре.
Продажи алкоголя в США взлетели за неделю на 55% - Nielsen
Всё, это конец.....
Путин предположил, что работающие удаленно чиновники будут меньше мешать москвичам
Всё, это конец.....
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который вводит в России механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.
У кого меньше 250 млн руб. - даже ни на что не надейтесь ))
в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.
ну прикольно богатые могут работать по старым налогам , средний класс все оплатит.
Жестко - но зато честно. Всегда уважал Кудрина за его честность.
Тем не менее. Вот что пишут. Сбер уже перенес выплату дивидендов.
https://www.rbc.ru/finances/09/04/2020/5e8f39ad9a79473f1f6557a0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop