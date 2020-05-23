Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?
Сбербанк зажигаетА где обещанные полгода в поиске дна?
Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?
Сбербанк зажигаетА где обещанные полгода в поиске дна?
Посмотрим какая техническая картина будет нарисована. Фундаментально у большинства Российских эмитентов все нормально. Сейчас рулит теханализ. Надо ждать вот такой картины:
Или такой:
Посмотрим какая техническая картина будет нарисована. Фундаментально у большинства Российских эмитентов все нормально. Сейчас рулит теханализ. Надо ждать вот такой картины:
Или такой:
Читал, что Греф и другие шишки Сбербанка увеличили свою долю акций.
похоже я тоже.
...
да картинка должна быть похожа
похоже я тоже.
Тоже немного прикупил сбербанка. Сейчас столько возможностей аж глаза разбегаются :) Хочется и того купить и другого. Эх где столько денег взять :)
Тоже немного прикупил сбербанка. Сейчас столько возможностей аж глаза разбегаются :) Хочется и того купить и другого. Эх где столько денег взять :)
В Сбербанке под 23,9% годовых...
В Сбербанке под 23,9% годовых...
:) Это грабеж. Все ростовщики жулики.
В Сбербанке под 23,9% годовых...
вообще то сейчас дают под 12.9%
вообще то сейчас дают под 12.9%
Вообще-то это шутка.
Вообще-то это шутка.
да нет - знакомый взял под 12.9