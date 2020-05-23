Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 7

Новый комментарий
 
Да. Дно ещё далеко.Да. Дно ещё далеко.
 

Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?

Сбербанк зажигает 

А где обещанные полгода в поиске дна?
 
Yuriy Zaytsev:

Куда это рынок пошел , неужели нащупал дно , или это коррекция ! ?

Сбербанк зажигает 

А где обещанные полгода в поиске дна?

Посмотрим какая техническая картина будет нарисована. Фундаментально у большинства Российских эмитентов все нормально. Сейчас рулит теханализ. Надо ждать вот такой картины:

Или такой:


Читал, что Греф и другие шишки Сбербанка увеличили свою долю акций.
 
Vitalii Ananev:

Посмотрим какая техническая картина будет нарисована. Фундаментально у большинства Российских эмитентов все нормально. Сейчас рулит теханализ. Надо ждать вот такой картины:

Или такой:


Читал, что Греф и другие шишки Сбербанка увеличили свою долю акций.

похоже я тоже.

...

да картинка должна быть похожа

 
Yuriy Zaytsev:

похоже я тоже.

Тоже немного прикупил сбербанка. Сейчас столько возможностей аж глаза разбегаются :) Хочется и того купить и другого. Эх где столько денег взять :)

 
Vitalii Ananev:

Тоже немного прикупил сбербанка. Сейчас столько возможностей аж глаза разбегаются :) Хочется и того купить и другого. Эх где столько денег взять :)

В Сбербанке под 23,9% годовых...

 
prostotrader:

В Сбербанке под 23,9% годовых...

:) Это грабеж. Все ростовщики жулики.

 
prostotrader:

В Сбербанке под 23,9% годовых...

вообще то сейчас дают под 12.9%

 
Yuriy Zaytsev:

вообще то сейчас дают под 12.9%

Вообще-то это шутка.

 
prostotrader:

Вообще-то это шутка.

да нет - знакомый взял под 12.9

1234567891011121314...18
Новый комментарий