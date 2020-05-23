Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 16
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рейтинг банков Fitch до негативного понизил, хоть и задолбала эта безнадега, но вариантов то нет - все вниз
я бы рейтинг Fitch до мусорного понизил ))
кому нужны их рейтинги? они просто манипулируют рынком
я бы рейтинг Fitch до мусорного понизил ))
кому нужны их рейтинги? они просто манипулируют рынком
дык этот бизнес то и крутится вокруг "а там сказали, а там опубликовали, а там..."
если серьезно, то тут как ни крути, чтобы настроить страну на новый курс доллара нужно куда то девать рублевую массу, обычно в инфляцию пускают, ну и соответственно куда деваться с бумажным рублем? - только в реальный сектор, которого нет - куда банкам с рублями идти?
ЦБ долго банки насыщал рублями, кроме как по полной закредитовать население - больше ничего и не произошло в последние годы, теперь банкам придется включать смекалку - ну типа начать работать )))
Слышал, так аптеки и пр. не относятся к госслужбам.
Кто будет платить за их выходные?
Скорее всего работодатель оплатит по тарифам больничного листа.
Не могу понять, откуда такой оптимизм на нашем рынке?
Понятно USA приняли беспрецедентные меры для поддержания экономики, но откуда у нас такой позитив, решили проехаться на чужом ху хайпе?
Или нашего уже ничего нет?
Нашего ничего. Чужой хайп. Все верно. Если у других дела будут хорошо идти, авось и у нас возьмут нефть с газом.
Нашего ничего. Чужой хайп. Все верно. Если у других дела будут хорошо идти, авось и у нас возьмут нефть с газом.
У нас уже ничего не возьмут. Еще чуть-чуть и совсем без штанов останемся!
У нас уже ничего не возьмут. Еще чуть-чуть и совсем без штанов останемся!
Походу ФНБ хватит не на долго. Раз так быстро начали шевелиться.
По телевизору всех застращали.
Биржу не закроют на карантин? Может позакрывать все позиции и посидеть на заборе (карантине)?
По телевизору всех застращали.
Биржу не закроют на карантин? Может позакрывать все позиции и посидеть на заборе (карантине)?
Не, все финансовые организации будут работать, в том числе ПФР, соц. защита и ФОМС.