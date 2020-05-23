Российский рынок, прогнозы и ожидания - страница 16

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рейтинг банков Fitch  до негативного понизил, хоть и задолбала эта безнадега, но вариантов то нет - все вниз
 
Igor Makanu:
рейтинг банков Fitch  до негативного понизил, хоть и задолбала эта безнадега, но вариантов то нет - все вниз

я бы рейтинг Fitch до мусорного понизил ))

кому нужны их рейтинги? они просто манипулируют рынком

 
Sergey Chalyshev:

я бы рейтинг Fitch до мусорного понизил ))

кому нужны их рейтинги? они просто манипулируют рынком

дык этот бизнес то и крутится вокруг "а там сказали, а там опубликовали, а там..." 

если серьезно, то тут как ни крути, чтобы настроить страну на новый курс доллара нужно куда то девать рублевую массу, обычно в инфляцию пускают, ну и соответственно куда деваться с бумажным рублем? - только в реальный сектор, которого нет - куда банкам с рублями идти?

ЦБ долго банки насыщал рублями, кроме как по полной закредитовать население - больше ничего и не произошло в последние годы, теперь банкам придется включать смекалку - ну типа начать работать )))

 
Sergey Chalyshev:

Слышал, так аптеки и пр. не относятся к госслужбам.

Кто будет платить за их выходные?

Скорее всего работодатель оплатит по тарифам больничного листа.

[Удален]  
Sergey Chalyshev:

Не могу понять, откуда такой оптимизм на нашем рынке?

Понятно USA приняли беспрецедентные меры для поддержания экономики, но откуда у нас такой позитив, решили проехаться на чужом ху хайпе?

Или нашего уже ничего нет?

Нашего ничего. Чужой хайп. Все верно. Если у других дела будут хорошо идти, авось и у нас возьмут нефть с газом.

 
Alexey Kozitsyn:

Нашего ничего. Чужой хайп. Все верно. Если у других дела будут хорошо идти, авось и у нас возьмут нефть с газом.

У нас уже ничего не возьмут. Еще чуть-чуть и совсем без штанов останемся!

[Удален]  
prostotrader:

У нас уже ничего не возьмут. Еще чуть-чуть и совсем без штанов останемся!

Походу ФНБ хватит не на долго. Раз так быстро начали шевелиться.

 

По телевизору всех застращали.

Биржу не закроют на карантин? Может позакрывать все позиции и посидеть на заборе (карантине)?

 
Sergey Chalyshev:

По телевизору всех застращали.

Биржу не закроют на карантин? Может позакрывать все позиции и посидеть на заборе (карантине)?

Не, все финансовые организации будут работать, в том числе ПФР, соц. защита и ФОМС. 

 
Ожидаем пробой двух сформировавшихся уровней. Альтернативный сценарий рост пары при пробоее уровня 81,80р за 1 $
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