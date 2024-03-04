Некоторые признаки правильных ТС - страница 25

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...:
То есть условие инвариантности ограничивает использование различных вариантов мани-менеджмента.

Не ограничивает.

 
Алексей Тарабанов:

Владимир, ход между чем - текущий тренд? 

Почему "текущий"? Уже состоявшийся, имевший место, прйденный. У него есть начало, есть конец - это точки экстремумов, или разворотов.

По теме (не по этому вопросу) хотел бы сказать, что при создании разностных схем решения краевых и начальных задач для дифференциальных уравнений в частных производных проверяется такое свойство, как консервативность - сохраняет ли схема те балансовые свойства, которые соблюдаются в реальном процессе, описываемом этим уравнением. В разностных схемах для уравнения теплопроводности это закон сохранения внутренней энергии (теплоты), для уравнений дифузии - закон сохранения массы каждого из переносимых компонентов, для уравнений гидрогазодинамики - законы сохранения массы и импульса.

https://mash-xxl.info/info/22191/:

" Разностная схема, составленная таким образом, что закон сохранения выполняется для каждой элементарной ячейки и не нарушается в результате суммирования по всем ячейкам, т. е. выполняется и для всей области исследования, называется консервативной. Такие схемы могут быть с успехом применены для уравнений с негладкими и разрывными коэффициентами, при выборе произвольных сеток и т. д. Использование консервативных схем, как правило, приводит к повышению точности решения. [c.63]"

Почему бы при создании торговых алгоритмов не проверять аналогично соблюдение каких-либо законов, например, сохранения моментов наступления экстремумов?

 
fxsaber:

Мне абсолютно непонятно, что Вы имеете в виду. Берете ЛЮБОЙ символ, запускаете на нем мой советник. Потом переворачиваете символ и запускаете снова. Сравниваете.

Проверить это - одна минута: компиляция советника и запуск двух проходов.

а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.

опять же, размер спреда как задать?
 
а вообще, что мы здесь устраняем?

например, проводим тестирование за 20 лет.

и 20 лет назад финансовый инструмент стоил 1,0000, а сейчас он стоит 2,0000.

а у нас в советнике стоит размер входного параметра 1 пункт. а мы прогоняем советник за всю историю с таким размером входного параметра.

но ясно же, что при цене 2,0000 размер этого параметра должен уже быть 2 пункта.


конечно же, можно было бы брать размер входного параметра как какой-то процент от текущей цены, но это тоже вариант.
 
Vladimir:

Почему "текущий"? Уже состоявшийся, имевший место, прйденный. У него есть начало, есть конец - это точки экстремумов, или разворотов.


Зачем мне уже пройденный тренд, если я только собираюсь что-то купить/продать? Мне бы понимать, куда цена идёт сейчас, а не куда она шла до предыдущего экстремума. 

 

igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.

Здесь подробности.

опять же, размер спреда как задать?

Он не нужен.

 
Алексей Тарабанов:

Зачем мне уже пройденный тренд, если я только собираюсь что-то купить/продать? Мне бы понимать, куда цена идёт сейчас, а не куда она шла до предыдущего экстремума. 

Затем же, зачем используется тестирование в MT, копятся архивы котировок, делаются другие программы для имитации торговли на уже пройденных трендах, создаются индикаторы и даже просто показываются графики прошедшей истории курсов. Разве Вы никогда не смотрите на прошлые курсы, только вперед? Там ведь нечего посмотреть, нет еще ни графиков, ни таблиц OHLC.

 
fxsaber:

Никогда не практиковал. Более того, считаю такие ТС математически ущербными, т.к. на них через Оптимизатор невозможно провести исследование цВР.

Например, OnlyBuy-ТС не может через Оптимизатор раскрыть потенциал символа 1/S&P500.


Есть несколько этапов формирования боевого советника, выделю несколько показательных

  1. Исследовательская ТС. Именно она должна быть математически правильной.
  2. На основе п.1. находятся закономерности.
  3. Возможно, что-то из них проходит фильтр своих требований.
  4. Из этих закономерностей строится боевая ТС, где возможны различные варианты подгонок, включая отдельные настройки для Buy и Sell.
Говорю про исследовательскую ТС. Боевые обрубки - 5% работы алготрейдера.

1. Ну ведь ОнлиСелл его раскроет тогда?

2. Это хорошее описание, интересен 1-ый пункт. В классике это так:

- Гипотеза

- Эксперимент проверка гипотезы, отсев гипотез и построение рабочей модели

- Фитинг модели

Я говорю о том, что в общем случае прям на этапе гипотезы - они должны быть разные для бай и селл из соображений эффективности нахождения закономерностей (которые в общем случае вверх и вниз разные)

Но ваше право конечно использовать одну и туже. Как я понимаю вы замахнулись на обобщение стратегии и выцарапывание каждого пипса, тогда может это и имеет смысл, на пипсовых движениях закономерности лежат в другой плоскости, чем на больших трендовых движениях очевидно.

 
Aleksey Mavrin:

1. Ну ведь ОнлиСелл его раскроет тогда?

Раскроет на том же уровне, как OnlyBuy на прямом символе.

Мне очень нравится, что могу ошибаться. Надо будет попробовать оптимизацию на каждое направление по отдельности и посмотреть, что из этого получится. Сейчас с моей стороны голословные утверждения.

 

Попробовал своего робота на синтетических инструментах, результаты интересные получились. Настройки везде одинаковые

1) GBPUSD m1

 

2)  1/GBPUSD

 

3) 2*GBPUSD 

 

4) 2+GBPUSD

 

5) GBPUSD^2

 

Получилось, что прибавление коэффициента 2, вообще не повлияло на просадку и доходность, Умножение на коэффициент 2, увеличило просадку и доходность, возведение в степень существенно увеличило просадку и почти не повлияло на доходность. С обратным инструментом самое странное, доходность упала, а просадка выросла в 2 раза. Но там я понял в чем дело, у меня алгоритм на погрешностях округления споткнулся, в следующей версии это должно исправиться.

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