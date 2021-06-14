Квантовый анализ Дука - страница 7

Ivan Butko:
Если наложить друг на друга два квантовых графика EURUSD и USDCHF, то при столкновении двух квантов происходит выброс колосальной энергии, что может повредить терминал
Ставлю плюсик, для тусовки квантовиков юмор нужен как воздух))
 
Maxim Kuznetsov:

скорость станет отрицательной и сбудутся мечты части форумчан - "убыточную" статрегию можно будет перевернуть

Хотел найти изъян. Не нашел. +

 

Ошибка вышла - вот о чем молчит наука,


-Хотели кока, а съели Дука.



 
Evgeniy Zhdan:

+++
 
Evgeniy Zhdan:

Кук не знал о нанотехнологиях вот его и съели.

Если Дука не знает о квантовом анализе - жить ему останется не долго.

 
EgorKim:

Ждемс.

А то растяните ветку на 1000 страниц и окажется что все это можно получить за квантовые барыши)

Пожалуйста, расширьте мои горизонты, что это за квантовые барыши?
 
Maxim Kuznetsov:
выплаты за рост рейтинга - это уже из рода легенд. Не надо так стараться

Больше похоже на рекламный заход. Кстати, более грамотный, чем в недавно удалённой ветке про самого честного брокера)

 
Хотелось бы, для начала, взглянуть на гамильтониан рынка
 
Aleksey Nikolayev:
Хотелось бы, для начала, взглянуть на гамильтониан рынка
Я даже перечитал рассказ Шукшина "Срезал". Спасибо.
 
Aleksey Nikolayev:

Больше похоже на рекламный заход. Кстати, более грамотный, чем в недавно удалённой ветке про самого честного брокера)

Тут каждая ветка рекламный ход, вы не поверите, и даже каждый пост рекламный клип.

Жду когда админы прекратят рекламу баранов.

