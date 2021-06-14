Квантовый анализ Дука - страница 7
Если наложить друг на друга два квантовых графика EURUSD и USDCHF, то при столкновении двух квантов происходит выброс колосальной энергии, что может повредить терминал
скорость станет отрицательной и сбудутся мечты части форумчан - "убыточную" статрегию можно будет перевернуть
Хотел найти изъян. Не нашел. +
Ошибка вышла - вот о чем молчит наука,
-Хотели кока, а съели Дука.
Кук не знал о нанотехнологиях вот его и съели.
Если Дука не знает о квантовом анализе - жить ему останется не долго.
Ждемс.
А то растяните ветку на 1000 страниц и окажется что все это можно получить за квантовые барыши)
выплаты за рост рейтинга - это уже из рода легенд. Не надо так стараться
Больше похоже на рекламный заход. Кстати, более грамотный, чем в недавно удалённой ветке про самого честного брокера)
Хотелось бы, для начала, взглянуть на гамильтониан рынка
Больше похоже на рекламный заход. Кстати, более грамотный, чем в недавно удалённой ветке про самого честного брокера)
Тут каждая ветка рекламный ход, вы не поверите, и даже каждый пост рекламный клип.
Жду когда админы прекратят рекламу баранов.