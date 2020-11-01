Ставка ЦБ 6,5% - страница 10

prostotrader:

Дело не только в толщине, а в паропроницаемости материала.

Для Газобетонного блока YTONG необходима теплоизоляция 50-100 мм

Я ни изобретаю велосипед, а строю дом по проекту


Ну, я только повторю: Последнее слово за вами. И всё-же посмотрите характеристики роквула и пеноплекса. Плюс ко всему проект делали исходя из личных предпочтений проектировщика. В общем, как знаете. Поскольку мне приходилось общаться и с проектировщиками, хоть и очень мало, но я понял одну истину. Что заказчик захотел, то и будет нарисовано. Или будет нарисовано то, что было уже сделано чуть раньше.

Один эпизод из общения: "Если-бы вы сразу сказали что будет бетон такой марки для фундамента, я не стал-бы вносить в проект гидроизоляцию." И так во всём. Типа, если-бы вы сказали что в качестве теплоизоляции хотите пеноплекс, я-бы....... И ещё один минус роквула: Надо делать обрешётку, выходит, что теплоизоляция будет только между рейками. А дерево имеет достаточно слабую теплоизоляцию. Если-же использовать профиль, то ещё хуже. В общем, извините что вмешался...


Да... и что касается паропроницаемости, роквул ни в какое сравнение не идёт с пеноплексоп.

 
Alexey Viktorov:

А разве не в проекте должно быть указано, какой должен быть бетон, цемент и кирпичи? Если это проект, конечно.

 
Dmitry Fedoseev:

А разве не в проекте должно быть указано, какой должен быть бетон, цемент и кирпичи? Если это проект, конечно.

Нет, не совсем так. У бетона кроме прочности, а это и устанавливается в проекте. Для фундаментов чаще используется бетон прочностью В25. Но для невысоких сооружений допускается и В20. Но кроме прочности существует ещё водопроницаемость, обозначаетcя буквой W. И от этого зависит какую гидроизоляцию надо применять. Проектировщик поставил W4 или W2, не помню... Может вообще без добавок. Поставил гидроизоляцию оклеиванием. А при заливке на БСУ сделали без вопросов W8 и когда проектировщик это увидел так и сказал... А разница в цене незначительна. Это было не частное строительство.

Так-что по поводу теплоизоляции посмотрите внимательно. Ведь это свои деньги. Кроме количества теплоизоляции роквул надо пароизоляцию и дополнительно каркас из бруса или профиля... При теплоизоляции пеноплексом, пароизоляция вообще не нужна. Водопроницаемость близка к нулю. Плиты приклеиваются точечно прямо к стене клеевой пеной, затем поверх набиваются вертикальные рейки 25х50 и поверх них сайдинг. Получается отличный вентилируемый фасад. И если решите последовать этому совету, обращайтесь, я вам расскажу ещё некоторые тонкости по креплению реек к стенам из газосиликатных блоков.

 
Vitaly Stepanov:
Зачем устраивать вентфасад при использовании пеноплекса? 

Извините, здесь не строительный форум. Небольшое отступление было по инициативе ТС, но продолжать... не красиво.

 

Что бы не плодить новую тему.

....

А что там с Русгидро? Довольно долго ее еле трепыхалась, а теперь резко взлетела. Ни кто не в курсе какие могут быть причины?

 
Новогоднее ралли

Да и долгое время на минимуме были Русгидро

 
16 декабря опубликовали новость, что у них первый заместитель генерального директора Джордж Рижинашвили уволился и после этого буквально через день, два резкий рост.

UDATE.

Вот еще новость.

Согласно плану приватизации на 2020–2022 гг., который обсуждался на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, государство рассматривает возможность продажи 10,5% акций в Русгидро, 13% в Россетях и 5% в ФСК. Об этом вчера сообщила газета Известия. Предпочтительным вариантом сделки с этими активами считается продажа стратегическому инвестору. Если план будет реализован, доли государства снизятся до 50% плюс одна акция в Русгидро и 75% плюс одна акция в Россетях и ФСК.
 
Ставку до 6% снизили. https://www.interfax.ru/business/694464
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Регулятор допускает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, говорится в пресс-релизе ЦБ. В глоссарии ЦБ "на одном из ближайших заседаний" означает - на одном из трех...
 

Как-то странно торгуется Si

Сейчас, расчетная стака по Si = Ставка ЦБ (6%) - Ставка ФРС (1,25%) = 4,75%

Индикатор (работает правильно) показывает, что текущая ставка - 6,25%,

следовательно наш рынок считает, сто ставка ЦБ будет равна = 6,25(текущая ставка) + 1,25(ФРС) = 8%

Нигде ничего не нашел по изменению ставки ЦБ.

Есть какая-нибудь инфа?

 
Вроде на 20 марта запланировано заседание ЦБ. Могут и повысить ставку для поддержки рубля.

