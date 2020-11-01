Ставка ЦБ 6,5% - страница 10
Дело не только в толщине, а в паропроницаемости материала.
Для Газобетонного блока YTONG необходима теплоизоляция 50-100 мм
Я ни изобретаю велосипед, а строю дом по проекту
Ну, я только повторю: Последнее слово за вами. И всё-же посмотрите характеристики роквула и пеноплекса. Плюс ко всему проект делали исходя из личных предпочтений проектировщика. В общем, как знаете. Поскольку мне приходилось общаться и с проектировщиками, хоть и очень мало, но я понял одну истину. Что заказчик захотел, то и будет нарисовано. Или будет нарисовано то, что было уже сделано чуть раньше.
Один эпизод из общения: "Если-бы вы сразу сказали что будет бетон такой марки для фундамента, я не стал-бы вносить в проект гидроизоляцию." И так во всём. Типа, если-бы вы сказали что в качестве теплоизоляции хотите пеноплекс, я-бы....... И ещё один минус роквула: Надо делать обрешётку, выходит, что теплоизоляция будет только между рейками. А дерево имеет достаточно слабую теплоизоляцию. Если-же использовать профиль, то ещё хуже. В общем, извините что вмешался...
Да... и что касается паропроницаемости, роквул ни в какое сравнение не идёт с пеноплексоп.
А разве не в проекте должно быть указано, какой должен быть бетон, цемент и кирпичи? Если это проект, конечно.
Нет, не совсем так. У бетона кроме прочности, а это и устанавливается в проекте. Для фундаментов чаще используется бетон прочностью В25. Но для невысоких сооружений допускается и В20. Но кроме прочности существует ещё водопроницаемость, обозначаетcя буквой W. И от этого зависит какую гидроизоляцию надо применять. Проектировщик поставил W4 или W2, не помню... Может вообще без добавок. Поставил гидроизоляцию оклеиванием. А при заливке на БСУ сделали без вопросов W8 и когда проектировщик это увидел так и сказал... А разница в цене незначительна. Это было не частное строительство.
Так-что по поводу теплоизоляции посмотрите внимательно. Ведь это свои деньги. Кроме количества теплоизоляции роквул надо пароизоляцию и дополнительно каркас из бруса или профиля... При теплоизоляции пеноплексом, пароизоляция вообще не нужна. Водопроницаемость близка к нулю. Плиты приклеиваются точечно прямо к стене клеевой пеной, затем поверх набиваются вертикальные рейки 25х50 и поверх них сайдинг. Получается отличный вентилируемый фасад. И если решите последовать этому совету, обращайтесь, я вам расскажу ещё некоторые тонкости по креплению реек к стенам из газосиликатных блоков.
Зачем устраивать вентфасад при использовании пеноплекса?
Извините, здесь не строительный форум. Небольшое отступление было по инициативе ТС, но продолжать... не красиво.
Что бы не плодить новую тему.
....
А что там с Русгидро? Довольно долго ее еле трепыхалась, а теперь резко взлетела. Ни кто не в курсе какие могут быть причины?
Новогоднее ралли
Да и долгое время на минимуме были Русгидро
16 декабря опубликовали новость, что у них первый заместитель генерального директора Джордж Рижинашвили уволился и после этого буквально через день, два резкий рост.
Как-то странно торгуется Si
Сейчас, расчетная стака по Si = Ставка ЦБ (6%) - Ставка ФРС (1,25%) = 4,75%
Индикатор (работает правильно) показывает, что текущая ставка - 6,25%,
следовательно наш рынок считает, сто ставка ЦБ будет равна = 6,25(текущая ставка) + 1,25(ФРС) = 8%
Нигде ничего не нашел по изменению ставки ЦБ.
Есть какая-нибудь инфа?
Вроде на 20 марта запланировано заседание ЦБ. Могут и повысить ставку для поддержки рубля.