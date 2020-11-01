Ставка ЦБ 6,5% - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
prostotrader:

Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.

Вот та-то, дядя...


Постройте рядом магазин сразу - у вас там место есть. Или шаурмячную лучше - быстрее оборачивается ;) 

p.s. не ставил цели задеть вас этим колким комментом - поймете верно меня, уверен. 

 
Evgeniy Shugurov:

Постройте рядом магазин сразу - у вас там место есть. Или шаурмячную лучше - быстрее оборачивается ;) 

p.s. не ставил цели задеть вас этим колким комментом - поймете верно меня, уверен. 

Не,зачем пенсионеру шаурмячная, я на Бирже не плохо зарабатываю, бассейн будет.....

Добавлено

Что-то похожее


[Удален]  
prostotrader:

Не,зачем пенсионеру шаурмячная, бассейн будет.....

Добавлено

Что-то похожее


Нужно предусмотреть навес на зимний период - дешевле будет в обслуживании...

Или крытый бассейн делать сразу.

И бар с жженым вином (бренди).

 
Evgeniy Shugurov:

Нужно предусмотреть навес на зимний период - дешевле будет в обслуживании...

Или крытый бассейн делать сразу.

И бар с жженым вином (бренди).

Спасибо, подумаю о баре, хотя сам почти не пью...

 
Evgeniy Shugurov:

Нужно предусмотреть навес на зимний период - дешевле будет в обслуживании...

Или крытый бассейн делать сразу.

И бар с жженым вином (бренди).

может проще климатическую зону выбрать другую ?

 
Maxim Kuznetsov:

может проще климатическую зону выбрать другую ?

Я париот, люблю Россию.

Смотрел землю в Крыму и Геленджеке, но что-то не то,

да и дети с внуками далеко будут, а в Подмосковье все "рядом" :)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

может проще климатическую зону выбрать другую ?

Крытый дешевле-таки... чем переезд. Да там уже коробка стоит... поздно ехать за климатом..

 
Evgeniy Shugurov:

Крытый дешевле-таки... чем переезд. Да там уже коробка стоит... поздно ехать за климатом..

:)

Точно, но не коробка, а только 1-ый этаж... пока...

 
prostotrader:

Я париот, люблю Россию.

Смотрел землю в Крыму и Геленджеке, но что-то не то,

да и дети с внуками далеко будут, а в Подмосковье все "рядом" :)

у нас всё хорошо, но летний бассейн - это @#па .. построй, налей, даже летом обогрей, так он ещё сцуко не всегда просто сливается
 
Maxim Kuznetsov:
у нас всё хорошо, но летний бассейн - это @#па .. построй, налей, даже летом обогрей, так он ещё сцуко не всегда просто сливается

А что еще делать на пенсии? Будет чем заняться :)

12345678910111213...19
Новый комментарий