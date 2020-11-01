Ставка ЦБ 6,5% - страница 6
Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.
Вот та-то, дядя...
Постройте рядом магазин сразу - у вас там место есть. Или шаурмячную лучше - быстрее оборачивается ;)
p.s. не ставил цели задеть вас этим колким комментом - поймете верно меня, уверен.
Не,зачем пенсионеру шаурмячная, я на Бирже не плохо зарабатываю, бассейн будет.....
Добавлено
Не,зачем пенсионеру шаурмячная, бассейн будет.....
Нужно предусмотреть навес на зимний период - дешевле будет в обслуживании...
Или крытый бассейн делать сразу.
И бар с жженым вином (бренди).
Спасибо, подумаю о баре, хотя сам почти не пью...
может проще климатическую зону выбрать другую ?
Я париот, люблю Россию.
Смотрел землю в Крыму и Геленджеке, но что-то не то,
да и дети с внуками далеко будут, а в Подмосковье все "рядом" :)
Крытый дешевле-таки... чем переезд. Да там уже коробка стоит... поздно ехать за климатом..
:)
Точно, но не коробка, а только 1-ый этаж... пока...
у нас всё хорошо, но летний бассейн - это @#па .. построй, налей, даже летом обогрей, так он ещё сцуко не всегда просто сливается
А что еще делать на пенсии? Будет чем заняться :)