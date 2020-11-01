Ставка ЦБ 6,5% - страница 13

Новый комментарий
 
Maxim Romanov:

может подскажите, где можно формулу посмотреть?

Для каждого раздела свои формулы.

Вас какой интересует?

 
prostotrader:

Для каждого раздела свои формулы.

Вас какой интересует?

Любой. Мне сам механизм интересен. Я не знал раньше, что ставку рефинансирования можно рассчитать, поэтому хочу подробнее тему понять, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в экономике и как это все друг с другом связано. 
Или ссылку на эти методички, где можно про это подробнее прочитать 
 
В подвале
Файлы:
book_1270705424.zip  4008 kb
 
prostotrader:
В подвале

Спасибо

 



в кризис нормальные экономики ставку снижают к нулю

 
Yuriy Zaytsev:



в кризис нормальные экономики ставку снижают к нулю

Они подняли ставку, когда рубль обвалился, чтобы изъять деньги из экономики. Логика такая: рубль подешевел, значит слишком много напечатали, нужно изымать, рублей станет меньше, курс стабилизируется. 

Но что-то мне подсказывает, что это работает не так совершенно. По тому что ставку подняли, а курс стабилизировался на 70, то есть не вернулся назад к 30. Тут напрашивается выводы: или это вообще не так работает как они думают или нас немного обманывают или если бы они не подняли ставку до 16, то курс стабилизировался бы на 100, или еще больше.

 
Ставку оставили 6%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133000Key.htm
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых | Банк России
  • www.cbr.ru
Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий:  распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть...
 

Рынок ожидает ставку ЦБ 4,75%


 
prostotrader:

Рынок ожидает ставку ЦБ 4,75%


Что думаете по этому поводу?

 
diman1982:

Что думаете по этому поводу?

А что думать?

Заработок меньше будет :(

1...678910111213141516171819
Новый комментарий