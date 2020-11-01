Ставка ЦБ 6,5% - страница 13
может подскажите, где можно формулу посмотреть?
Для каждого раздела свои формулы.
Вас какой интересует?
В подвале
Спасибо
в кризис нормальные экономики ставку снижают к нулю
Они подняли ставку, когда рубль обвалился, чтобы изъять деньги из экономики. Логика такая: рубль подешевел, значит слишком много напечатали, нужно изымать, рублей станет меньше, курс стабилизируется.
Но что-то мне подсказывает, что это работает не так совершенно. По тому что ставку подняли, а курс стабилизировался на 70, то есть не вернулся назад к 30. Тут напрашивается выводы: или это вообще не так работает как они думают или нас немного обманывают или если бы они не подняли ставку до 16, то курс стабилизировался бы на 100, или еще больше.
Рынок ожидает ставку ЦБ 4,75%
Что думаете по этому поводу?
А что думать?
Заработок меньше будет :(