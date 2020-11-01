Ставка ЦБ 6,5% - страница 8

Новый комментарий
 
prostotrader:
Похоже, что 13 декабря 2019 г. увидим ставку ЦБ 6%
Шикарно, такая тенденция мне нравится.
 
Maxim Romanov:
Шикарно, такая тенденция мне нравится.

Чем именно нравиться? 

Любите цифру 6 ?

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Чем именно нравиться? 

Любите цифру 6 ?

А откуда такой Пиете́т к цифре 6?

 
Evgeny Belyaev:

Чем именно нравиться? 

Любите цифру 6 ?

Ниже ставка-лучше будет, нравится, что появляются тенденции к развитию экономики
 
Maxim Romanov:
Ниже ставка-лучше будет, нравится, что появляются тенденции к развитию экономики

С чего бы? В прошлый раз- в 2008 не сработало.

А какая корреляция между цифрой 6 и развитием экономики?

Чтобы экономика росла не обязательно изменять ставку.

 
Evgeny Belyaev:

С чего бы? В прошлый раз- в 2008 не сработало.

А какая корреляция между цифрой 6 и развитием экономики?

Чтобы экономика росла не обязательно изменять ставку.

Это точно. Даже при ставке 0.01 или 25 ничего не изменится


 
iman1982:
откуда информация

Из моего анализа СПОТ - Фьючерс.

Все пары торгуются ниже 6%


 
prostotrader:

Из моего анализа СПОТ - Фьючерс.

Все пары торгуются ниже 6%


тогда улов будет падать

 
diman1982:

тогда улов будет падать

Да уж, совсем плохо стало.... 

 
рубль готовят к новой мировой форекс валюте. будем наверное рубль евро смотреть )))
123456789101112131415...19
Новый комментарий