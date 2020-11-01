Ставка ЦБ 6,5% - страница 8
Похоже, что 13 декабря 2019 г. увидим ставку ЦБ 6%
Шикарно, такая тенденция мне нравится.
Чем именно нравиться?
Любите цифру 6 ?
А откуда такой Пиете́т к цифре 6?
Чем именно нравиться?
Любите цифру 6 ?
Ниже ставка-лучше будет, нравится, что появляются тенденции к развитию экономики
С чего бы? В прошлый раз- в 2008 не сработало.
А какая корреляция между цифрой 6 и развитием экономики?
Чтобы экономика росла не обязательно изменять ставку.
Это точно. Даже при ставке 0.01 или 25 ничего не изменится
откуда информация
Из моего анализа СПОТ - Фьючерс.
Все пары торгуются ниже 6%
тогда улов будет падать
Да уж, совсем плохо стало....