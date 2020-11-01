Ставка ЦБ 6,5% - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ставку еще ниже опустили до 6,25
Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.
Вот так-то, дядя...
Это дом? А что стены такие тонкие?
Это дом? А что стены такие тонкие?
Ну так Подмосковье это не Магадан... Толще и не надо. У меня дом построен толщиной стен 375 мм. и 30 мм. утеплитель типа пеноплекс. За сутки температура понижается на 6-8 градусов.
У меня 375 стены + 100 мм утеплитель (еще не сделан)
100 мм потому, что отопление от газгольдера
Ну так Подмосковье это не Магадан... Толще и не надо. У меня дом построен толщиной стен 375 мм. и 30 мм. утеплитель типа пеноплекс. За сутки температура понижается на 6-8 градусов.
А морозы до скольки бывают?
У меня 375 стены + 100 мм утеплитель (еще не сделан)
100 мм потому, что отопление от газгольдера
Конечно последнее слово за вами, но это излишки. Просто почитайте об утеплителях.
Здесь отсутствует газосиликат. А плотность его примерно в 2 раза ниже пенобетона. Соответственно теплозащита выше. Бо́льше всего тепло уходит через кровлю и окна.
Если вы не возражаете против такого офтопа в вашей теме, рекомендую кровлю делать так: Стропила 150 мм. внутрь утеплитель. Обрешётка 50 мм., плюс ещё 50 мм. утеплитель. Дальше контр обрешётка и только тогда ОСБ и мягкая кровля. Получается 200 мм. утеплителя в крыше.
Обещали в следующие полгода еще два раза снизить.
Капиталисты все людей завлекают брать кредиты. Капитализму для роста нужны все новые и новые рынки сбыта. Только покупайте, денег нет вот вам кредит. :)
А морозы до скольки бывают?
Да я как-то не слежу за температурами. А статистику можно найти, если интересует, я не смотрел никогда. Только иногда слышу что, ниже\выше нормы на хх...
Конечно последнее слово за вами, но это излишки. Просто почитайте об утеплителях.
Здесь отсутствует газосиликат. А плотность его примерно в 2 раза ниже пенобетона. Соответственно теплозащита выше. Бо́льше всего тепло уходит через кровлю и окна.
Если вы не возражаете против такого офтопа в вашей теме, рекомендую кровлю делать так: Стропила 150 мм. внутрь утеплитель. Обрешётка 50 мм., плюс ещё 50 мм. утеплитель. Дальше контр обрешётка и только тогда ОСБ и мягкая кровля. Получается 200 мм. утеплителя в крыше.
Дело не только в толщине, а в паропроницаемости материала.
Для Газобетонного блока YTONG необходима теплоизоляция 50-100 мм
Я ни изобретаю велосипед, а строю дом по проекту