Ставка ЦБ 6,5% - страница 9

Новый комментарий
 
Ставку еще ниже опустили до 6,25
 
Vitalii Ananev:
Ставку еще ниже опустили до 6,25
Обещали в следующие полгода еще два раза снизить.
 
prostotrader:

Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.

Вот так-то, дядя...


Это дом? А что стены такие тонкие?

 
Dmitry Fedoseev:

Это дом? А что стены такие тонкие?

Ну так Подмосковье это не Магадан... Толще и не надо. У меня дом построен толщиной стен 375 мм. и 30 мм. утеплитель типа пеноплекс. За сутки температура понижается на 6-8 градусов.
 
Alexey Viktorov:
Ну так Подмосковье это не Магадан... Толще и не надо. У меня дом построен толщиной стен 375 мм. и 30 мм. утеплитель типа пеноплекс. За сутки температура понижается на 6-8 градусов.

У меня 375 стены + 100 мм утеплитель (еще не сделан)

100 мм потому, что отопление от газгольдера


 
Alexey Viktorov:
Ну так Подмосковье это не Магадан... Толще и не надо. У меня дом построен толщиной стен 375 мм. и 30 мм. утеплитель типа пеноплекс. За сутки температура понижается на 6-8 градусов.

А морозы до скольки бывают?

 
prostotrader:

У меня 375 стены + 100 мм утеплитель (еще не сделан)

100 мм потому, что отопление от газгольдера


Конечно последнее слово за вами, но это излишки. Просто почитайте об утеплителях.

Пеноплэкс толщиной 20 мм по сохранению тепла равнозначен почти удвоенной толщине минеральной ваты и 37-сантиметровой кирпичной кладки.


Здесь отсутствует газосиликат. А плотность его примерно в 2 раза ниже пенобетона. Соответственно теплозащита выше. Бо́льше всего тепло уходит через кровлю и окна.

Если вы не возражаете против такого офтопа в вашей теме, рекомендую кровлю делать так: Стропила 150 мм. внутрь утеплитель. Обрешётка 50 мм., плюс ещё 50 мм. утеплитель. Дальше контр обрешётка и только тогда ОСБ и мягкая кровля. Получается 200 мм. утеплителя в крыше.

Где и когда можно использовать Пеноплэкс, его технические характеристики
Где и когда можно использовать Пеноплэкс, его технические характеристики
  • 2019.10.07
  • stroychik.ru
Выбор утеплителя — не самая легкая задача. Одни из них боятся намокания (каменная вата), с другими сложно работать (стекловата), третьи пока еще не нашли широкого применения (вспененное стекло). Остается пенополистирол. Его ругают за ненатуральность и горючесть, но по техническим характеристикам, он среди лидеров. Причем экструдированный...
 
Dmitriy Skub:
Обещали в следующие полгода еще два раза снизить.

Капиталисты все людей завлекают брать кредиты. Капитализму для роста нужны все новые и новые рынки сбыта. Только покупайте, денег нет вот вам кредит. :)

 
Dmitry Fedoseev:

А морозы до скольки бывают?

Да я как-то не слежу за температурами. А статистику можно найти, если интересует, я не смотрел никогда. Только иногда слышу что, ниже\выше нормы на хх...

 
Alexey Viktorov:

Конечно последнее слово за вами, но это излишки. Просто почитайте об утеплителях.

Здесь отсутствует газосиликат. А плотность его примерно в 2 раза ниже пенобетона. Соответственно теплозащита выше. Бо́льше всего тепло уходит через кровлю и окна.

Если вы не возражаете против такого офтопа в вашей теме, рекомендую кровлю делать так: Стропила 150 мм. внутрь утеплитель. Обрешётка 50 мм., плюс ещё 50 мм. утеплитель. Дальше контр обрешётка и только тогда ОСБ и мягкая кровля. Получается 200 мм. утеплителя в крыше.

Дело не только в толщине, а в паропроницаемости материала.

Для Газобетонного блока YTONG необходима теплоизоляция 50-100 мм

Я ни изобретаю велосипед, а строю дом по проекту


12345678910111213141516...19
Новый комментарий