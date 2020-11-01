Ставка ЦБ 6,5% - страница 17

Новый комментарий
 

Приехали...


 
prostotrader:

Приехали...


Куда бы деть деньги?

 
Алексей Тарабанов:

Куда бы деть деньги?

подсказать решение ?

 
prostotrader:

Приехали...


да уж. и альтернативы нет особо.

 
Грабеж средь бела дня, и всё по закону ))
 

Скоро в ЦБ будет бесполезно жаловаться на банки. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/09/14/839904-bank-perestanet

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
  • 2020.09.14
  • www.vedomosti.ru
Центробанк одобрил предложение Национальной финансовой ассоциации (НФА) об изменении порядка работы с претензиями граждан к деятельности банков. Теперь при поступлении в ЦБ жалобы на какой-либо банк регулятор не станет ее проверять, как это происходило раньше, а направит претензию непосредственно в банк. Тот, соответственно, сам рассмотрит...
 
Vitalii Ananev:

Скоро в ЦБ будет бесполезно жаловаться на банки. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/09/14/839904-bank-perestanet

Так они же пояснили, что и так не рассматривают обращение по существу, а отдают писать ответ тому, на кого жалуешься. Сейчас просто стала меньше прокладок. Но, теоретически ЦБ могли принимать или нет ответ банка, направляя его на доработку, теперь же будут просто совсем тупые отписки.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так они же пояснили, что и так не рассматривают обращение по существу, а отдают писать ответ тому, на кого жалуешься. Сейчас просто стала меньше прокладок. Но, теоретически ЦБ могли принимать или нет ответ банка, направляя его на доработку, теперь же будут просто совсем тупые отписки.

Вот именно:

Теперь при поступлении в ЦБ жалобы на какой-либо банк регулятор не станет ее проверять, как это происходило раньше, а направит претензию непосредственно в банк. Тот, соответственно, сам рассмотрит жалобу на себя... 

ЦБ результаты рассмотрения жалобы проверять не станет, а жалобщик будет получать отписки.
 
Vitalii Ananev:

Вот именно:

ЦБ результаты рассмотрения жалобы проверять не станет, а жалобщик будет получать отписки.

Всё от того что:

"

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично—правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

"

, иначе он нарушал бы Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Хотя сейчас ЦБ РФ при рассмотрении обращений ссылается именно на 59-ФЗ.

Правовой статус и функции | Банк России
  • cbr.ru
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового...
 

Интересно будет ли ЦБ и дальше идти к цивилизованным процентным ставкам.

Ставка банка Англии 0.10%  - наша 6,5%



Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
  • www.mql5.com
Решение по процентной ставке Банка Англии (BoE Interest Rate Decision) относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки фунта стерлингов. Его принимает Комитет по денежно-кредитной политике, возглавляемый главой британского регулятора. Заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, на которых определяется денежно-кредитная...
1...10111213141516171819
Новый комментарий