Ставка ЦБ 6,5% - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приехали...
Приехали...
Куда бы деть деньги?
Куда бы деть деньги?
подсказать решение ?
Приехали...
да уж. и альтернативы нет особо.
Скоро в ЦБ будет бесполезно жаловаться на банки.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/09/14/839904-bank-perestanet
Скоро в ЦБ будет бесполезно жаловаться на банки.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/09/14/839904-bank-perestanet
Так они же пояснили, что и так не рассматривают обращение по существу, а отдают писать ответ тому, на кого жалуешься. Сейчас просто стала меньше прокладок. Но, теоретически ЦБ могли принимать или нет ответ банка, направляя его на доработку, теперь же будут просто совсем тупые отписки.
Так они же пояснили, что и так не рассматривают обращение по существу, а отдают писать ответ тому, на кого жалуешься. Сейчас просто стала меньше прокладок. Но, теоретически ЦБ могли принимать или нет ответ банка, направляя его на доработку, теперь же будут просто совсем тупые отписки.
Вот именно:
Теперь при поступлении в ЦБ жалобы на какой-либо банк регулятор не станет ее проверять, как это происходило раньше, а направит претензию непосредственно в банк. Тот, соответственно, сам рассмотрит жалобу на себя...
Вот именно:ЦБ результаты рассмотрения жалобы проверять не станет, а жалобщик будет получать отписки.
Всё от того что:
"
Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично—правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
"
, иначе он нарушал бы Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Хотя сейчас ЦБ РФ при рассмотрении обращений ссылается именно на 59-ФЗ.
Интересно будет ли ЦБ и дальше идти к цивилизованным процентным ставкам.
Ставка банка Англии 0.10% - наша 6,5%