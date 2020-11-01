ОЧЕНЬ ВЕРНО!

Ставка ЦБ 6,5% - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм, а где в моих сообщениях политика? - чисто биржевая информация, свои сообщения почитайте ;)
почему на личности переходите? откуда Вы знаете, что мне нравится? - в торговле на Форекс я не был замечен в ближайшее время, программы пишу, но на каком графике они работают...даже никогда не узнавал
ладно, не буду мешать, суть ясна - кто открыл топик, тот и прав ;)
Блин, странно, вы сказали что биржа и форекс - одно и то же (Вы: "ну как не по тому принципу? -"), я казал, что нет.
Что не так?
Вы хотите быть ПРАВЫМ?, - пожалуйста Вы - правы(й)!
Блин, странно, вы сказали что биржа и форекс - одно и то же (Вы "ну как не по тому принципу? -"), я казал, что нет.
Что не так?
да, мое мнение, что биржа, что Форекс это одно и тоже, то, что Вы считаете, что в сделке обязательно должен быть контрагент не меняет сути - как написал выше суть одна, двигать график и наполнять новостной фон
Вы хотите быть ПРАВЫМ?, - пожалуйста Вы - правы(й)!
))) если честно то фиг
по сабжу, Вы помните когда в РФ что то дешевело? - продуктовая корзина (...ах в этом году была инфа, что подешевело! - ну это из области виртуозной статистики))) ), прожиточный минимум, цены на авто, цены на ГСМ, цены на недвижимость.... что и когда дешевело? - любые манипуляции всегда приводили к росту цен, ибо... ну как бы нет самой экономики, есть просто распределение федеральных средств между отраслями, имхо
Что Вы хотите, уважаемый?
Хочу сказать вам, что вы правы, безоговорочно правы в своем заблуждении. Насчет того, что вам кто-то, в том числе "власть", должны создавать условия для вашего личного роста и процветания. Руки вам даны и голова, и свободы действовать - вы не раб.
Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно. Вам нигде не дадут поживиться легко и просто - вы не на своём "поле играете". И вы это даже понимаете, написав: " Шаурмячная конечно хорошо, но люди в погонах не дадут много заработать...."
Igor Makanu соглашусь с ним: "я не любитель Форекса, но любитель поиска доходных ТС, на каком графике - да какая разница ;)"
да, мое мнение, что биржа, что Форекс это одно и тоже, то, что Вы считаете, что в сделке обязательно должен быть контрагент не меняет сути - как написал выше суть одна, двигать график и наполнять новостной фон
))) если честно то фиг
по сабжу, Вы помните когда в РФ что то дешевело? - продуктовая корзина (...ах в этом году была инфа, что подешевело! - ну это из области виртуозной статистики))) ), прожиточный минимум, цены на авто, цены на ГСМ, цены на недвижимость.... что и когда дешевело? - любые манипуляции всегда приводили к росту цен, ибо... ну как бы нет самой экономики, есть просто распределение федеральных средств между отраслями, имхо
Ок, Вы так считаете, Ваше право.
Вы повторяете то, что я сказал. Зачем?
Ок, Вы так считаете, Ваше право.
Вы повторяете то, что я сказал. Зачем?
я написал сам, что думаю, значит, в этом наши мнения совпадают
Хочу сказать вам, что вы правы, безоговорочно правы в своем заблуждении. Насчет того, что вам кто-то, в том числе "власть", должны создавать условия для вашего личного роста и процветания. Руки вам даны и голова, и свободы действовать - вы не раб.
Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно. Вам нигде не дадут поживиться легко и просто - вы не на своём "поле играете". И вы это даже понимаете, написав: " Шаурмячная конечно хорошо, но люди в погонах не дадут много заработать...."
Igor Makanu соглашусь с ним: "я не любитель Форекса, но любитель поиска доходных ТС, на каком графике - да какая разница ;)"
С чего Вы взяли, что я уповаю на власть?
Никогда этого не делал и делать не буду.
ВЫ: "Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно"
ОЧЕНЬ ВЕРНО!
Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей.
Ну как же, вложил 100$, а заввтра, с помощбю "Грааля" на счету 1 000 000 $ - Круто!
Тогда как Биржа - инструмент для реальной торговли. А уж как кто торгует, - каждому по способностям!
Читаю посты.... и понимаю, что все не в теме.
Сколько людей хранят свои сбережения в рублях?
Огромное кол-во - триллионы рублей на счетах, понижение ставки - простое кидалово народа.
Цены растут не по дням, а по часам - снова и снова вводятся новые поборы в ЖКХ,
стабильно поднимают цены 2 раза в год.
НДС с 18% повысили до 20%
Бензин с 2009 года вырос почти в 2 раза в НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ стране!
Кредиты дешевые?
Чушь - чтобы купить квартиру нужно внести 1-ый взнос (свои деньги), попробуй накопи, при
пониженной ставке.
ОФЗ выпросли и что? Перекроют огромный рост цен? - НЕТ!
Зарплаты Вам повысили?
Добавлено
Вот некоторые цена на бензин в нефтедобывающих странах
С чего Вы взяли, что я уповаю на власть?
Никогда этого не делал и делать не буду.
ВЫ: "Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно"
ОЧЕНЬ ВЕРНО!
Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей.
Тогда как Биржа - инструмент для реальной торговли. А уж как кто торгует, - каждому по способностям!
Видно, вы пока не столкнулись с "биржевым форексом". Поторгуйте на америке, даже плотные акции, вас сквизами задушат и форекс вам покажется раем. Хотите "инвестировать" в долгосрок и жить с этого? - инвестируйте в "шаурмячные" - шансов больше намного.
Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей. - Да, если хотеть забрать их (деньги) сразу и "победить" систему своими "системами", ахаха)
Нет там постоянства и не будет. Как и в акциях. И прочих "инструментах".
С чего Вы взяли, что я уповаю на власть? - "...обобрать народ..." (с ваших слов) - это прямая заявка на осуждение.
Тогда как Биржа - инструмент для реальной торговли. А уж как кто торгует, - каждому по способностям!
вспомнил @Prival , он с этими словами ушел на биржу....но спустя некоторое время занялся обучением прибыльной торговле на бирже ))))
какая разница какой график обрабатывать в коде программы? - манипуляции объемами и на бирже присутствуют, поэтому знание реальных объемов ну как бы не совсем гарантия профита, хотя могу ошибаться, мало объемами интересовался, но смартлаб читаю регулярно, имхо, что пишет тамошний народ "дичь полная" - одни фантазии, серьезных людей, по моему, меньше чем Форексников
Видно, вы пока не столкнулись с "биржевым форексом". Поторгуйте на америке, даже плотные акции, вас сквизами задушат и форекс вам покажется раем. Хотите "инвестировать" в долгосрок и жить с этого? - инвестируйте в "шаурмячные" - шансов больше намного.
Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей. - Да, если хотеть забрать их (деньги) сразу и "победить" систему своими "системами", ахаха)
Нет там постоянства и не будет. Как и в акциях. И прочих "инструментах".
С чего Вы взяли, что я уповаю на власть? - "...обобрать народ..." (с ваших слов) - это прямая заявка на осуждение.
Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.
Вот так-то, дядя...