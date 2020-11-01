ОЧЕНЬ ВЕРНО!

Ставка ЦБ 6,5% - страница 5

Igor Makanu:

хм, а где в моих сообщениях политика? - чисто биржевая информация, свои сообщения почитайте ;)

почему на личности переходите? откуда Вы знаете, что мне нравится? - в торговле на Форекс я не был замечен в ближайшее время, программы пишу, но на каком графике они работают...даже никогда не узнавал

ладно, не буду мешать, суть ясна - кто открыл топик, тот и прав ;)

Блин, странно, вы сказали что биржа и форекс - одно и то же (Вы: "ну как не по тому принципу? -"), я казал, что нет.

Что не так?

prostotrader:

да, мое мнение, что биржа, что Форекс это одно и тоже, то, что Вы считаете, что в сделке обязательно должен быть контрагент не меняет сути - как написал выше суть одна, двигать график и наполнять новостной фон


prostotrader:

Вы хотите быть ПРАВЫМ?, - пожалуйста Вы - правы(й)!

))) если честно то фиг

по сабжу, Вы помните когда в РФ что то дешевело?  - продуктовая корзина (...ах в этом году была инфа, что подешевело! - ну это из области виртуозной статистики))) ), прожиточный минимум, цены на авто, цены на ГСМ, цены на недвижимость.... что и когда дешевело? - любые манипуляции всегда приводили к росту цен, ибо... ну как бы нет самой экономики, есть просто распределение федеральных средств между отраслями, имхо

prostotrader:

Что Вы хотите, уважаемый? 

Хочу сказать вам, что вы правы, безоговорочно правы в своем заблуждении. Насчет того, что вам кто-то, в том числе "власть", должны создавать условия для вашего личного роста и процветания. Руки вам даны и голова, и свободы действовать - вы не раб.

Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно. Вам нигде не дадут поживиться легко и просто - вы не на своём "поле играете". И вы это даже понимаете, написав: " Шаурмячная конечно хорошо, но люди в погонах не дадут много заработать...."

Igor Makanu соглашусь с ним: "я не любитель Форекса, но любитель поиска доходных ТС, на каком графике - да какая разница ;)"

 
Igor Makanu:

Ок, Вы так считаете, Ваше право.

Вы повторяете то, что я сказал. Зачем?

 
prostotrader:

я написал сам, что думаю, значит, в этом наши мнения совпадают

 
Evgeniy Shugurov:

Хочу сказать вам, что вы правы, безоговорочно правы в своем заблуждении. Насчет того, что вам кто-то, в том числе "власть", должны создавать условия для вашего личного роста и процветания. Руки вам даны и голова, и свободы действовать - вы не раб.

Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно. Вам нигде не дадут поживиться легко и просто - вы не на своём "поле играете". И вы это даже понимаете, написав: " Шаурмячная конечно хорошо, но люди в погонах не дадут много заработать...."

Igor Makanu соглашусь с ним: "я не любитель Форекса, но любитель поиска доходных ТС, на каком графике - да какая разница ;)"

С чего Вы взяли, что я уповаю на власть?

Никогда этого не делал и делать не буду.

ВЫ: "Разделять людей на любителей форекс и прочих - неверно"

ОЧЕНЬ ВЕРНО!

Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей.

Ну как же, вложил 100$, а заввтра, с помощбю "Грааля" на счету 1 000 000 $ - Круто!

Тогда как Биржа - инструмент для реальной торговли. А уж как кто торгует, - каждому по способностям!

 
prostotrader:

Читаю посты.... и понимаю, что все не в теме.

Сколько людей хранят свои сбережения в рублях?

Огромное кол-во - триллионы рублей на счетах, понижение ставки - простое кидалово народа.

Цены растут не по дням, а по часам - снова и снова вводятся новые поборы в ЖКХ, 

стабильно поднимают цены 2 раза в год.

НДС с 18% повысили до 20%

Бензин с 2009 года вырос почти в 2 раза в НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ стране!

Кредиты дешевые?

Чушь - чтобы купить квартиру нужно внести 1-ый взнос (свои деньги), попробуй накопи, при

пониженной ставке.

ОФЗ выпросли и что? Перекроют огромный рост цен? - НЕТ!

Зарплаты Вам повысили?

Добавлено

Вот некоторые цена на бензин в нефтедобывающих странах


+++++++
prostotrader:

Видно, вы пока не столкнулись с "биржевым форексом". Поторгуйте на америке, даже плотные акции, вас сквизами задушат и форекс вам покажется раем. Хотите "инвестировать" в долгосрок и жить с этого?  - инвестируйте в "шаурмячные" - шансов больше намного. 

Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей. - Да, если хотеть забрать их (деньги) сразу и "победить" систему своими "системами", ахаха) 

Нет там постоянства и не будет. Как и в акциях. И прочих "инструментах".

С чего Вы взяли, что я уповаю на власть? - "...обобрать народ..." (с ваших слов) - это прямая заявка на осуждение. 

 
prostotrader:

Тогда как Биржа - инструмент для реальной торговли. А уж как кто торгует, - каждому по способностям!

вспомнил @Prival , он с этими словами ушел на биржу....но спустя некоторое время занялся обучением прибыльной торговле на бирже ))))

какая разница какой график обрабатывать в коде программы? - манипуляции объемами и на бирже присутствуют, поэтому знание реальных объемов ну как бы не совсем гарантия профита, хотя могу ошибаться, мало объемами интересовался, но смартлаб читаю регулярно, имхо, что пишет тамошний народ "дичь полная" - одни фантазии, серьезных людей, по моему, меньше чем Форексников

 
Evgeniy Shugurov:

Видно, вы пока не столкнулись с "биржевым форексом". Поторгуйте на америке, даже плотные акции, вас сквизами задушат и форекс вам покажется раем. Хотите "инвестировать" в долгосрок и жить с этого?  - инвестируйте в "шаурмячные" - шансов больше намного. 

Суть ФОРЕКСА - просто забрать деньги у это (ФОРЕКСа) пользователей. - Да, если хотеть забрать их (деньги) сразу и "победить" систему своими "системами", ахаха) 

Нет там постоянства и не будет. Как и в акциях. И прочих "инструментах".

С чего Вы взяли, что я уповаю на власть? - "...обобрать народ..." (с ваших слов) - это прямая заявка на осуждение. 

Вы просто голословны, а я строю дом от доходов на биржевой торговле.

Вот так-то, дядя...


