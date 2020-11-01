Ставка ЦБ 6,5% - страница 11
Вроде на 20 марта запланировано заседание ЦБ. Могут и повысить ставку для поддержки рубля.
Да и сразу на 2% не должны повысить.
Согласно их календаря то 20 марта, а что там они решат не известно. https://cbr.ru/dkp/cal_mp
что будет делать ЦБ в условиях провала рынка?
как я понимаю цивилизованные страны с развитой экономикой снижают ставку ближе к нулю
:)
Я думаю, в данной ситуации повышать ставку будет не разумно.
Вам дали такой кредит?
А мне сбербанк прислал следующее:
"Вам одобрен кредит 266 000 руб под 23,9% годовых"....
Поменьше смотрите рекламы и не читайте "желтой" прессы (в том числе в Интернет)!
Человек говорит про Британию
:), понятно
Мой индикатор показывает, что рынок ожидает увеличении ставки ЦБ от 0,5 до 1,0%