Vitalii Ananev:

Вроде на 20 марта запланировано заседание ЦБ. Могут и повысить ставку для поддержки рубля.

Дело в том, что погашение мартовских фьючерсов 19.03.2020

Да и сразу на 2% не должны повысить.

 
prostotrader:

Согласно их календаря то 20 марта, а что там они решат не известно. https://cbr.ru/dkp/cal_mp

prostotrader:

У меня 375 стены + 100 мм утеплитель (еще не сделан)

100 мм потому, что отопление от газгольдера

Для газосиликата, вполне себе нормальная толщина стен даже для Сибири.

 

что будет делать ЦБ в условиях провала рынка?

как я понимаю цивилизованные страны с развитой экономикой снижают ставку ближе к нулю

 
Yuriy Zaytsev:

:)

 
prostotrader:

:)

Процентная ставка по кредиту 4.75 % фев. 2020
 
Yuriy Zaytsev:

что будет делать ЦБ в условиях провала рынка?

как я понимаю цивилизованные страны с развитой экономикой снижают ставку ближе к нулю

Я думаю, в данной ситуации повышать ставку будет не разумно.

 
Yuriy Zaytsev:
Процентная ставка по кредиту 4.75 % фев. 2020

Вам дали такой кредит?

А мне сбербанк прислал следующее:

"Вам одобрен кредит 266 000 руб под 23,9% годовых"....

Поменьше смотрите рекламы и не читайте "желтой" прессы (в том числе в Интернет)! 

 
prostotrader:

Человек говорит про Британию 

 
Edgar Akhmadeev:

Человек говорит про Британию 

:), понятно

Мой индикатор показывает, что рынок ожидает увеличении ставки ЦБ от 0,5 до 1,0%


