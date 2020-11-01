Ставка ЦБ 6,5% - страница 18

Где мы, а где цивилизация...

Гей-браки запрещены, снегурочка не чернокожая... Варвары.

 
Предлагаете сначала разрешить гей браки ,а потом уже ставку ЦБ до 0.10% ?
 
Бог с ними. Вот голливудские фильмы я уже давно не смотрю.

Если серьёзно, ставка зависит не от "цивилизованности" страны, а от инфляции, либо безбашенном желании залить экономику дешевыми деньгами, что позволяет пропустить очередной кризис экономики ценой удвоения его на следующем цикле. Вперёд, к ПОПС!

Дешевые кредиты бизнесу не спасли ещё ни одну страну. Дорогие, как у нас - тоже проблема. Постоянная, болезненная, мешающая развиваться. Но не убивающая.

 
Верно. Суд отдельный ото всего... С этого надо начинать, а ставки это второе.

 
"Дешевые кредиты бизнесу не спасли ещё ни одну страну"

Это кто ж вам такое сказал, простите? 

Вы в курсе, например, что сейчас авиакомпании именно так, дешевыми кредитами, и спасаются по всему миру? 

 
А Вы в курсе, что дешевые кредиты обогащают крупнейший бизнес и не помогают среднему бизнесу?

 
Только дешевые кредиты действительно не спасли, это вроде как очевидно что деньги нужно дешевые, но они не главное в устройстве развивающихся стран. Там много других составляющих успеха, более критичных.

 
про успех речь не шла, фраза "не спасли" полагаю подразумевает действия в критических ситуациях.

И да, книги полезны, но не менее полезно следить за тем, что происходит.

Выкупом и дешевыми деньгами заполняют дыры в бюджете, перекредитовка дает отсрочку. Грецию спасали кредитами, в 2008г выкупами спасали банки. Сейчас в штатах неимоверно много денег уходит в средний бизнес. 

Парихмахеры, рестораторы, заправки и так далее, и тому подобное. По-моему, до 80% американской GDP это малый и средний бизнес. Чтобы страна не рухнула как в 29г. ее залили деньгами. 

Есть и обратные примеры. Панама. Деньги то есть .... порядка нету.

Смысл был, что не всегда дешевые кредиты могут помочь, и в нашем случае точно полностью помочь не могут, если ситуация в стране не изменится. В Греции другая ситуация общая. 

В книге Убить ФРС автор, истинный патриот Америки, беспокоится, что покровительство ФРС над ведущими банками Америки создает не рыночные, тепличные условия их развития. И это может привести, что эти банки могут отстать в развитии от банков других стран, которые находятся в более рыночных, и менее тепличных условиях. Это как раз про вред дешевых денег.

 
Где вы 6.5 нашли ? 4.25% на данный момент.

