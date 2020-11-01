Сколько людей хранят свои сбережения в рублях?

Ставка ЦБ 6,5% - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А от повышения растут?
Ставки вверх - цены вниз.
Чистая математика, где то здесь показывал формулу, лень искать
От понижения ставки цены действительно начинают расти.
Если цены не растут от понижения ставки то это беда. Вот в европе понижают понижают а цены не растут, даже отрицательные ставки ввели, экономика загнивает. Вот япония уже много лет борется с дефляцией, ничего не получается. В америке кризис а страдает япония от укрепления йены.
Всё это ерунда. Торгуем по тренду и не отвлекаемся на фейки. Ставка вниз - акции вверх! ))
так работает не всегда, там множество факторов должно совпадать. Нельзя тупо руководствоваться формулой. Ставкой действительно можно регулировать уровень инфляции, но при условии, что экономика работает хорошо и рынок насыщен, граждане обеспечены, бизнес развит. Если же экономика работает плохо или находится в начале своей стадии роста, то инфляция будет равна ставке рефинансирования и чем больше ставка, тем больше инфляция. Другими словами: если экономика насыщена деньгами, мы имеем хорошо развитый бизнес, граждане имею высокий достаток и все работает, но у нас поползли цены вверх, то мы можем задрать ставку с целью изъять денег из экономики/населения/бизнеса, увеличив их стоимость и таким образом снизить инфляцию, потом если инфляция недостаточна, то опустим ставку и она подрастет.
Если же денег нет и нет бизнеса и население имеет низкий уровень достатка, которые все вместе оборачивает эти деньги, то высокая ставка будет создавать инфляцию выше своего значения, создавая сложности в развитии бизнеса и удерживая население на низком уровне обеспеченности. Развитие и рост благосостояния в таком случае будет сильно затруднительны, по тому что все будут заняты тем, что будут выживать.
То есть регулирование ставкой имеет свою рабочую точку, на которую систему сначала нужно вывести.
Может хоть дивиденды не отберут
Совсем хотят обобрать народ...
Зато облигации-то выростут телом! вроде еще будут опускать...
Читаю посты.... и понимаю, что все не в теме.
Сколько людей хранят свои сбережения в рублях?
Огромное кол-во - триллионы рублей на счетах, понижение ставки - простое кидалово народа.
Цены растут не по дням, а по часам - снова и снова вводятся новые поборы в ЖКХ,
стабильно поднимают цены 2 раза в год.
НДС с 18% повысили до 20%
Бензин с 2009 года вырос почти в 2 раза в НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ стране!
Кредиты дешевые?
Чушь - чтобы купить квартиру нужно внести 1-ый взнос (свои деньги), попробуй накопи, при
пониженной ставке.
ОФЗ выпросли и что? Перекроют огромный рост цен? - НЕТ!
Зарплаты Вам повысили?
Добавлено
Вот некоторые цена на бензин в нефтедобывающих странах
Читаю посты.... и понимаю, что все не в теме.
Сколько людей хранят свои сбережения в рублях?
Огромное кол-во - триллионы рублей на счетах, понижение ставки - простое кидалово народа.
Цены растут не по дням, а по часам - снова и снова вводятся новые поборы в ЖКХ,
стабильно поднимают цены 2 раза в год.
НДС с 18% повысили до 20%
Бензин с 2009 года вырос почти в 2 раза в НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ стране!
Кредиты дешевые?
Чушь - чтобы купить квартиру нужно внести 1-ый взнос (свои деньги), попробуй накопи, при
пониженной ставке.
ОФЗ выпросли и что? Перекроют огромный рост цен? - НЕТ!
Зарплаты Вам повысили?
вот ты лично хранишь свои сбережения в рублях ?
вот и я по жизни мало встречаю кого, у кого сбережения в рублях. Это как-то "антонимы" к сожалению.
вот ты лично хранишь свои сбережения в рублях ?
вот и я по жизни мало встречаю кого, у кого сбережения в рублях. Это как-то "антонимы" к сожалению.
1. Голову включи на минуточку.
При чем тут валюта? Цена на нее устанавливает не рынок, а ГОСУДАРСТВО.
Возьмут и завтра вернут по 30 за доллар....
2. Ты торговать на бирже будешь за доллары или покупать ОФЗ (акции)- не возьмут, - рубли.
Так что не нужно про то в чем держать.
Чтобы конвертировать валюту, нужно получать зарплату на содержание семьи и то что от нее останется
переводить в какие-либо активы (не рубли)
1. Голову включи на минуточку.
При чем тут валюта? Цена на нее устанавливает не рынок, а ГОСУДАРСТВО.
Возьмут и завтра вернут по 30 за доллар....
2. Ты торговать на бирже будешь за доллары или покупать ОФЗ (акции)- не возьмут, - рубли.
Так что не нужно про то в чем держать.
Чтобы конвертировать валюту, нужно получать зарплату на содержание семьи и то что от нее останется
переводить в какие-либо активы (не рубли)
Совсем хотят обобрать народ...
https://publizist.ru/blogs/112502/30789/-
Про то что в чём держать, это извини ты начал...Я про сермяжность жизни - сбережения в рублях держат в основном бабульки. А они не торгуют за доллары и в ОФЗ. Хотя от эффективных менеджеров поступали предложения "давай сделаем некую-хрень и привлечём гробовые деньги в рынок форекс"
Совсем ку-ку?
ФОРЕКС - механизм отъема денег у народа!