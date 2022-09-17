MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 39

разобрался...

2020.05.06 18:08:07.479    Tester    genetic mode turned on, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters

и сколько параметров максимально можно оптимизировать без генетики? где это описано???

 

ну это капец господа... уйти в минуса из-за глюка?

вместо 10к переборов насчитал мне 19лямов

совсем непрозрачная система и главное почему в минуса то ушло???

что за мосбиржа?
 

Добрый день, подскажите почему не запускается оптимизация в облаке.


Конфигурация для примера:

1) Советник из Examples/Moving Average.ex5

2) Оптимизайия: All symbols selected in Market Watch

3) Во вкладке Agents выставил Use MQL5 Cloud Network, остальные выключен, статусы напротив MQL5 Cloud - ready

4) Баланс 20.0

5) После запуска тишина, в логах:

И в таком статусе висит. Подскажите что не так? 



 

Как можно убедиться, что удаленные агенты что-то делают?

Подключил через Local Network Farm двух агентов с удаленной машины. Поиск, авторизация, передача заданий - все прошло отлично.

Но прошло уже три часа, а процент не растет. На самом удаленном компьютере в MetaTester'е показывает ноль прогонов.Хотя обмен трафика уже идут на сотни мегабайт.

Есть какая-то не явная кнопка?

В логах стабильно пишет, что подключился к агенту, авторизовался, синхронизация прошла успешно. Но показатели не растут..

 
Скриншоты по каждой машине, пожалуйста. Лог-файлы агентов прикрепите в виде текстовых файлов. Чтобы вообще понимать о чем речь.

 

Текстовые файлы не получилось - обсчет идет. Скрины сделал полные логов с момента начала оптимизации

Основная машинка Первая часть логов Вторая часть логов Третья часть логов Удаленная машинка

 
DLL запрещены. 

Проверьте ещё лог-файл агента на удалённой машине - будет ли и там ошибка "Запрет DLL".

 

Ну, так-то написано, что не разрешен импорт dll в MQ5 Cloud Network.

Но у меня облако вообще никогда не работало ни на одной из машин. А было их уже штук 5. Мощности для обсчета отдаются - уже 1.1 доллара заработалось за участие в облачных вычислениях. Но сам отправить в облако что-то для обсчета не могу.

В настройках MT5 на обеих машинах указано, что можно импортировать dll.

А о каких именно логах идет речь, применительно к MetaTester'у? Где они лежат?

 
На компьютере, где установлен 'MetaTrader 5 Strategy Tester' идёте в папку установки и открываете папку агента ('Agent-XXXX'). В папке будут логи.

 

Нашел, спасибо!

Пересоздал службы через метатрейдера. До этого были созданы службы через MetaTrader 5 Strategy Tester

 Снова подключился. Снова картина такая же.

Фрагмент common.ini

[Experts]
AllowDllImport=1
Enabled=1
Account=1
Profile=1
Chart=0
Api=0
DisableOpenCL=
WebRequest=0
DisableFPExceptionsLog=0
WebRequestUrl=

Импорт DLL в конфиге разрешен.

