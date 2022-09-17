MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 39
разобрался...
2020.05.06 18:08:07.479 Tester genetic mode turned on, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters
и сколько параметров максимально можно оптимизировать без генетики? где это описано???
ну это капец господа... уйти в минуса из-за глюка?
вместо 10к переборов насчитал мне 19лямов
совсем непрозрачная система и главное почему в минуса то ушло???что за мосбиржа?
Добрый день, подскажите почему не запускается оптимизация в облаке.
Конфигурация для примера:
1) Советник из Examples/Moving Average.ex5
2) Оптимизайия: All symbols selected in Market Watch
3) Во вкладке Agents выставил Use MQL5 Cloud Network, остальные выключен, статусы напротив MQL5 Cloud - ready
4) Баланс 20.0
5) После запуска тишина, в логах:
И в таком статусе висит. Подскажите что не так?
Как можно убедиться, что удаленные агенты что-то делают?
Подключил через Local Network Farm двух агентов с удаленной машины. Поиск, авторизация, передача заданий - все прошло отлично.
Но прошло уже три часа, а процент не растет. На самом удаленном компьютере в MetaTester'е показывает ноль прогонов.Хотя обмен трафика уже идут на сотни мегабайт.
Есть какая-то не явная кнопка?
В логах стабильно пишет, что подключился к агенту, авторизовался, синхронизация прошла успешно. Но показатели не растут..
Скриншоты по каждой машине, пожалуйста. Лог-файлы агентов прикрепите в виде текстовых файлов. Чтобы вообще понимать о чем речь.
Текстовые файлы не получилось - обсчет идет. Скрины сделал полные логов с момента начала оптимизации
Текстовые файлы не получилось - обсчет идет. Скрины сделал полные логов с момента начала оптимизации
DLL запрещены.
Проверьте ещё лог-файл агента на удалённой машине - будет ли и там ошибка "Запрет DLL".
Ну, так-то написано, что не разрешен импорт dll в MQ5 Cloud Network.
Но у меня облако вообще никогда не работало ни на одной из машин. А было их уже штук 5. Мощности для обсчета отдаются - уже 1.1 доллара заработалось за участие в облачных вычислениях. Но сам отправить в облако что-то для обсчета не могу.
В настройках MT5 на обеих машинах указано, что можно импортировать dll.
А о каких именно логах идет речь, применительно к MetaTester'у? Где они лежат?
На компьютере, где установлен 'MetaTrader 5 Strategy Tester' идёте в папку установки и открываете папку агента ('Agent-XXXX'). В папке будут логи.
Нашел, спасибо!
Пересоздал службы через метатрейдера. До этого были созданы службы через MetaTrader 5 Strategy Tester
Снова подключился. Снова картина такая же.
Фрагмент common.ini
[Experts]
AllowDllImport=1
Enabled=1
Account=1
Profile=1
Chart=0
Api=0
DisableOpenCL=
WebRequest=0
DisableFPExceptionsLog=0
WebRequestUrl=
Импорт DLL в конфиге разрешен.