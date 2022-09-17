MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 36
Так вот это то самое время, пропорционально которому происходит начисление средств за использование Ваших агентов облаком.
В таск менеджере операционки считается время активности процесса, а у нас считается чистое время, потраченное на работу. В пассивном режиме без работы можно легко получить такой тайминг на процессе.
Причем в менеджере агентов показывается усредненное время работы на все ядра агентов. То есть, 6 часов на все ядра в работе. Например, 5 ядер усредненно на 6 часов.
Оплата идет за потребленные кванты расчетного ресурса CPU.
Тогда каким образом можно убедиться что средства начисляются в соответствии с загрузкой процессора и в соответствии с формулой: 1 час работы (PR=100) = 0.01 USD, тем более уже были проблемы с неправильным начислением.
Время работы ядра при 100% загрузке 15.5 часа PR=170, то есть 15.5*170/100*0.9=23.72 центов, а начислено за ядро 14 центов?
Возможно он работал 30 минут, а все остальное время просто ждал задач, ничего не выполняя. Можно ориентироваться только на то время, которое указано в менеджере агентов и на средний PR агентов (т.к. время тоже среднее).
По отдельности (на каждый агент) рассчитать прибыль нет возможности.
Возможно вы не в курсе что CPU Time - это не время простоя а время процессора потраченное непосредственно на исполнение кода http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_time а для простоя и ожидания ввода вывода есть отдельный параметр Idle Time, можете открыть диспетчер задач и убедится, что когда и сколько начисляется.
Повторюсь ещё раз. Работа агента считается только по затраченному времени на просчёт задач из облака. Фоновые задачи - время простоя ожидания задач, время общения с облаком для служебных задач: сообщение облаку "я такой-то агент свободен" и т.п. - не оплачиваются.
Просмотреть оплаченное время можно тут:
Меня переубеждать не нужно, ответьте пожалуйста на первоначальный вопрос: каким образом можно убедиться что средства начисляются в соответствии с загрузкой процессора и в соответствии с формулой: 1 час работы (PR=100) = 0.01 USD, тем более уже были проблемы с неправильным начислением. Где можно посмотреть за какую задачу и сколько начислено каждому агенту и как это связано с суммой зачисленных средств?