gal:
Хотел уточнить, что означает время указанное в Metatester Agent Manager в правом нижнем углу (Time taken) и как оно связано с зачисленными средствами?
Это общее время работы всех агентов. В ФАКе приведен пример расчета прибыли за 1 час и 1 месяц для агентов с PR=100 (PR Ваших агентов найдете в своем профиле).
Так вот это то самое время, пропорционально которому происходит начисление средств за использование Ваших агентов облаком.
Как тогда может возникнуть такая ситуация, когда сумма по затраченному времени из менеджера задач 45 часов 38 минут а из агента 6 часов 4 минуты?
В таск менеджере операционки считается время активности процесса, а у нас считается чистое время, потраченное на работу. В пассивном режиме без работы можно легко получить такой тайминг на процессе.

Причем в менеджере агентов показывается усредненное время работы на все ядра агентов. То есть, 6 часов на все ядра в работе. Например, 5 ядер усредненно на 6 часов.

Оплата идет за потребленные кванты расчетного ресурса CPU.

 

Тогда каким образом можно убедиться что средства начисляются в соответствии с загрузкой процессора и в соответствии с формулой: 1 час работы (PR=100) = 0.01 USD, тем более уже были проблемы с неправильным начислением.

Время работы ядра при 100% загрузке 15.5 часа PR=170, то есть 15.5*170/100*0.9=23.72 центов, а начислено за ядро 14 центов?

 
А откуда 15.5 часа? Не смотрите на время в диспетчере задач, это время работы службы (процесса), и это не означает что все 15 часов он работал.
Возможно он работал 30 минут, а все остальное время просто ждал задач, ничего не выполняя. Можно ориентироваться только на то время, которое указано в менеджере агентов и на средний PR агентов (т.к. время тоже среднее).
По отдельности (на каждый агент) рассчитать прибыль нет возможности.
 
Возможно вы не в курсе что CPU Time - это не время простоя а время процессора потраченное непосредственно на исполнение кода http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_time а для простоя и ожидания ввода вывода есть отдельный параметр Idle Time, можете открыть диспетчер задач и убедится, что когда и сколько начисляется.
Последняя попытка переубедить: агент всегда живой, он отвечает облаку, что он тут и готов принять задачи. Значит он не Idle.
 
Повторюсь ещё раз. Работа агента считается только по затраченному времени на просчёт задач из облака. Фоновые задачи - время простоя ожидания задач, время общения с облаком для служебных задач: сообщение облаку "я такой-то агент свободен" и т.п. - не оплачиваются.

Просмотреть оплаченное время можно тут:

Оплаченное время 

 
Меня переубеждать не нужно, ответьте пожалуйста на первоначальный вопрос:  каким образом можно убедиться что средства начисляются в соответствии с загрузкой процессора и в соответствии с формулой: 1 час работы (PR=100) = 0.01 USD, тем более уже были проблемы с неправильным начислением. Где можно посмотреть за какую задачу и сколько начислено каждому агенту и как это связано с суммой зачисленных средств?
 
  1. Статистику Вы можете смотреть: в MetaTester 5 Agents Manager и в своём профиле в разделе "Агенты". Это вся доступная Вам статистика.
  2. Это сервис для облачных вычислений, а оплата за агентов это просто маленькая приятная плюшка, но ни как ни возможность заработка.
  3. Я уже давно бросил отслеживать сколько там часов отработали агенты. Работают агенты - хорошо, не работают агенты - тоже хорошо :).
