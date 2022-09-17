MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 43

Укажите детали, пожалуйста. Вопрос абсолютно пустой без вводных.

Так я не знаю, какие вводные давать нужно - напишите, пожалуйста!

 

vot



2022.07.26 18:38:44.541 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 32 x Intel Xeon  E5-2470 0 @ 2.30GHz, 44 / 47 Gb memory, 43 / 465 Gb disk, admin, GMT+3
 
Нужны детали:

  1. точная конфигурация компьютера, включая цпу, память и объем свободного диска
  2. операционная система
  3. логи агентов этой инсталяции


Агент не будет регистрироваться в клауде, если у него недостаток памяти, диска или слабый рейтинг.

Проверьте корректность введенного логина на опечатки и пробелы. Для проверки кликните на ссылку перехода на свой профиль из окна менеджера. Если профиль откроется, значит логин верный (но может пробел содержать в конце).

Точный логин у вас с маленькой буквой, а не с заглавной.

 
Агент не будет регистрироваться в клауде, если у него недостаток памяти, диска или слабый рейтинг.

1 и 2 выше дал. Логи одного агента прикладываю.

Судя по логам он работал?

OP      0       00:00:11.472    Network 1478 bytes of tester parameters loaded
JD      0       00:00:11.475    Network 20676 bytes of input parameters loaded
CQ      0       00:00:11.704    Network 1325722 bytes of symbols list loaded (71110 symbols)
NH      0       00:00:11.704    Tester  job 7123675462005441009 received from Cloud Server
LO      0       00:00:11.704    Tester  file added, 69344 bytes loaded
ND      0       00:00:11.704    Network 26376 bytes of optimized inputs info loaded
IS      0       00:00:11.706    Tester  successfully initialized
HJ      0       00:00:11.706    Network 2844 Kb of total initialization data received
JS      0       00:00:11.706    Tester  Intel Xeon  E5-2470 0 @ 2.30GHz, 49103 MB
EJ      0       00:00:11.706    Tester  optimization pass 1100 started
HM      0       00:00:11.708    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
DI      0       00:00:11.776    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3960 bytes of symbol info received
GM      0       00:00:11.964    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.186
GR      0       00:00:11.964    History EURUSD: history synchronized from 2019.01.01 to 2022.06.29
HK      0       00:00:12.229    History EURUSD,M1: history cache allocated for 1263114 bars and contains 677857 bars from 2019.01.01 23:20 to 2020.11.30 23:59
EK      0       00:00:12.229    History EURUSD,M1: history begins from 2019.01.01 23:20
OK      0       00:00:55.874    Tester  1100 OnTester result 61.69 : passed in 0:00:43.981
MR      0       00:00:55.874    Tester  optimization finished
JH      0       00:01:33.849    Tester  tester agent shutdown started
MJ      0       00:01:33.849    Tester  shutdown tester machine
IN      0       00:01:34.058    Tester  tester process stopped
HD      0       00:01:34.058    Tester  tester agent shutdown finished
Файлы:
1.zip  36 kb
 
Да, и ещё хорошо бы сделать в отчете информацию не о проходах каких то там, а о времени работы агента и сколько ему заплатили - иначе я не могу контролировать корректность оплаты вознаграждения!
 
Кстати, обратите внимание на скрины выше - кнопки для закрытия чарта двоятся - не хорошо!
 

Пропишите заново свой логин в менеджера агентов, а затем остановите и запустите всех агентов заново.

Скорее всего вы запустили агентов до того, как прописали свой логин. Агенты подхватывают прописанный логин только на своем старте.

 
Спасибо, помогло!

Но такие особенности лучше явно прописать в инструкции.

 
Только что попробовал клауд. Классная вещь! Мой 10700к чет там пыжился в тяжёлом советнике, пару проходов за минуту. Подключил сервис - и уже 1000 проходов. Классно придумали, молодцы
 

Можно группировку сделать по столбцу "Описание"?


