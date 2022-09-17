MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 43
Укажите детали, пожалуйста. Вопрос абсолютно пустой без вводных.
Так я не знаю, какие вводные давать нужно - напишите, пожалуйста!
vot
Нужны детали:
Агент не будет регистрироваться в клауде, если у него недостаток памяти, диска или слабый рейтинг.
Проверьте корректность введенного логина на опечатки и пробелы. Для проверки кликните на ссылку перехода на свой профиль из окна менеджера. Если профиль откроется, значит логин верный (но может пробел содержать в конце).
Точный логин у вас с маленькой буквой, а не с заглавной.
1 и 2 выше дал. Логи одного агента прикладываю.
Судя по логам он работал?
По строчкам авторизации видно, что аккаунта у агентов нет:
должно быть:
authorized on agent3.mql5.net for -aleks-
Пропишите заново свой логин в менеджера агентов, а затем остановите и запустите всех агентов заново.
Скорее всего вы запустили агентов до того, как прописали свой логин. Агенты подхватывают прописанный логин только на своем старте.
Спасибо, помогло!
Но такие особенности лучше явно прописать в инструкции.
Можно группировку сделать по столбцу "Описание"?