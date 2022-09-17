MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 41
В ImagePath после /run добавьте /dll и рестартаните сервис.
Учтите, что длл файл надо вручную подложить на каждый компьютер.
Про адрес - понял. Вернул исходные значения.
Несколько вопросов про DLL. Речь ведь идет об этих?
Брать их из какого места? Нашел несколько вариантов на компе
И класть их в корневую папку МетаТрейдера? (или МетаТестера, в зависимости от того, что породило агентов)
Почему тестер всё время просится в интернет, чего он там хочет?
Регистрируется в клауд сети.
Системные длл не надо переносить.
Из какой сборки это проверяется и применяется?
Со многих и уже давно.
Я не подключаю клауд, чего ему там делать?
Зависает на несколько минут
Распишите подробнее, пожалуйста.
С логами, выводами и вопросами.
Вопрос уже задал,
Логи лень делать, но постараюсь отловить этот момент как будет достаточно времени.
Выводы делать вам.
Со многих и уже давно.
Действительно ?
Не рассматривается ли TERMINAL_PATH как "каталоги терминала" ?
Почему разрешено запускать Терминал с ms*32.dll там?