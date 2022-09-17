MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 41

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

В ImagePath после /run добавьте /dll и рестартаните сервис.

Учтите, что длл файл надо вручную подложить на каждый компьютер.

Про адрес - понял. Вернул исходные значения.

Несколько вопросов про DLL. Речь ведь идет об этих?

dll


Брать их из какого места? Нашел несколько вариантов на компе

расположение


И класть их в корневую папку МетаТрейдера? (или МетаТестера, в зависимости от того, что породило агентов)

homedir

 
knodit:

Про адрес - понял. Вернул исходные значения.

Несколько вопросов про DLL. Речь ведь идет об этих?



Брать их из какого места? Нашел несколько вариантов на компе



И класть их в корневую папку МетаТрейдера? (или МетаТестера, в зависимости от того, что породило агентов)


Системные длл не надо переносить.

Странно, что пользуясь длл, задаете такие вопросы.

Для информации: запрещено класть любые 'системные' длл в каталоги терминала. Это считается попыткой взлома вне зависимости от легальности этих длл.
 
Почему тестер всё время просится в интернет, чего он там хочет?
 
Sergey Chalyshev:
Почему тестер всё время просится в интернет, чего он там хочет?

Регистрируется в клауд сети.

 
Renat Fatkhullin :
Системные длл не надо переносить.

Странно, что пользуясь длл, задаете такие вопросы.

Для информации: запрещено класть любые 'системные' длл в каталоги терминала. Это считается попыткой взлома вне зависимости от легальности этих длл .
Из какой сборки это проверяется и применяется?
 
Alain Verleyen:
Из какой сборки это проверяется и применяется?

Со многих и уже давно.

 
Renat Fatkhullin:

Регистрируется в клауд сети.

Я не подключаю клауд, чего ему там делать?

Зависает на несколько минут 

 
Sergey Chalyshev:

Я не подключаю клауд, чего ему там делать?

Зависает на несколько минут 

Распишите подробнее, пожалуйста.

С логами, выводами и вопросами.

 
Renat Fatkhullin:

Распишите подробнее, пожалуйста.

С логами, выводами и вопросами.

Вопрос уже задал,

Логи лень делать, но постараюсь отловить этот момент как будет достаточно времени.

Выводы делать вам.

 
Renat Fatkhullin :

Со многих и уже давно.

Действительно ?

Не рассматривается ли TERMINAL_PATH как "каталоги терминала" ?

Почему разрешено запускать Терминал с ms*32.dll там?

1...3435363738394041424344
Новый комментарий