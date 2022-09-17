MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 16

Interesting:

А что на прямую только менеджер агентов для Линухи сделать такая сложная задча (Хоть для самых популярных из них)?

Дело в том, что такой простой файлик как metatester[64].exe  (~2.5 Mb) включает в себя:

  1. самого агента тестирования, включая всю подсистему исполнения MQL5, его песочницу и всю бизнес-логику терминала
  2. всю GUI часть визуализации тестирования (а это чистый Windows GUI без шанса на портирование)
  3. GUI часть менеджера агентов
  4. MQL5 Cloud Network
  5. автообновления

Мы уложили в один единственный EXE файл, который не требует никаких других вспомогательных библиотек/компонентов, столь много функций и так упростили работу с ним, что речи о повторении такого же функционала с таким же качеством под Linux практически не может быть.
[Удален]  
Это понятно. Непонятно почему нельзя урезать часть функционала и оставить толькуо то что работает с MQL5 Cloud Network?

Например не пойму в чем необходимость в такой схеме второго пункта (на невозможности портирования которого акцент и сделан)...

 
Лучше задаться более важными вопросами:

  1. Кому нужен урезанный тестер под Линукс? Без защит, без нормальной поддержки 32/64, без красивой архитектуры и простоты. Разработчикам точно это категорически не нужно.
  2. Почему разработчики будут тратить плюясь и ругаясь полгода (минимум) своей жизни на этот проект? Где профит разработчиков?
  3. Почему разработчики будут гробить чистую архитектуру внедрением кроссплатформенного ужаса в код?

Разработка софта - это бизнес, управляемый четкими ответами на экономические вопросы.

Кто не учитывает жестко экономику, тот идет делать воздушные проекты, разоряет инвесторов, а потом... меняет место работы и обычно заново по кругу :)

ps: MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вполне пристойно работают под Линуксом через Wine, а мы явным образом заботимся о том, чтобы в Wine терминал работал хорошо (периодически фиксим мелочи).

 
Renat:

В следующей версии тестерные агенты не смогут работать в MQL5 Cloud Network, если они запущены под виртуализаторами или эмуляторами (Virtual PC, VMWare, Virtual Box, Wine и тд). Это сделано для того, чтобы минимизировать возможность накрутки рейтингов производительности.

Обычный серверный режим работы агентов под виртуализаторами полностью сохраняется. Это означает, что для собственных нужд можно использовать агентов в любом виде.

не понятно в чем проблема , о каких накрутках из под виртуалки речь?

 какая разница где стоят ядра  ?

очень жаль , если есть какая то там возможность крутить рейтинг, чеcно, не совсем понимаю каким образом...

какой рейтинг?  что такое рейтинг ?

 

 

есть задача ядру -  ядро задачу выполняет - есть время за которое оно выполнить эту задачу

больше не должно быть никаких критериев

 

все это можно контролировать на стороне   MQL5 Cloud Network

упрощенно 

1-ядро сказало я готово

2- MQL5 Cloud Network - > говорит ядру , на работай ,  засекаем время

3- ядро работает 3 секунды

4-ядро отвечает в  MQL5 Cloud Network  -> забери свою задачу

5-молодец ядро - ты сделало это за 3 секунды - вот тебе конфетка в виде 0.1 цента 

 

другое ядро

 

1-ядро сказало я готово

2- MQL5 Cloud Network - > ядру на работай  засекаем время

3- ядро работает 30 секунд

4-ядро отвечает в  MQL5 Cloud Network  -> забери свою задачу

5-молодец ядро - ты сделало это за 30 секунды - вот тебе конфетка в виде 0.1 цента 

 

все просто - кто быстрее и больше работает тот просто больше получает

другой вопрос что   MQL5 Cloud Network   - не должно иметь  ЛЮБИМЧИКОВ - на которых задачи будут выдаваться чаще ...

 это как в жизни - любимчикам чаще дают заказы!  :-)

   имеется ввиду что  Cloud Network    -  должно как то распределять задачи не просто по списку ! а наверно как то перемещая ядра по очередям

что бы не возникало ситуации кода работу будут получать только те кто стоит вверху списка - и так по кругу

если представить что есть всего 100  задач  а ядер примерно 1000

 то задачи получат первые 100

они их выполнят- затем подойдет очередь на следующие 100 задачь и оппять их раздадут ядрам которы стоят впереди списка

а мостальные 900 будет простаивать

 

таки образом зарабатывть будут в основном первые 100 ядер

 

---

  

ну в общем если проблема не решается то увы 

 :-((( ,    тогда  минус 8 моих оцень бодрых ядер  из пула ,    I7 - 3 ггц  ,  8 гиг  ядер

 я не буду уходить из под виртуалки - она стоит под LINUX CentOS ,  переходить на windows  хост не стану..

 это как раз  хост который 24/7 работает!

----

специально  только что сделал на виртуалке  и выделил из 3 ядер хоста  2 ядра на виртуалку  

 

у меня в пуле сейчас 47 ядер - из которых только вот эти последние два

стоят на одном железе

железо 64x 3 ядра amd

т е из 3 физических ядер  два раздаю  второй раз но с другой операционки 

 

Ренат , не совсем понимаю почему таким образом может возникнуть проблема

  

если это поможет оттестировать  и найти решение - которое позволит использовать виртуальные машины буду рад

если нуждно могу еще сделать пару таких 

 

  кстати - из 47 ядер  только эти два раздал 2 раза

остальные все стоят  физически один раз - даже те которые на большой машине i7 хоть и стоят на виртуалке но раздаются один раз

--

 
Проблема в том, что нельзя начислять деньги "за задачу". Оплата идет за использованные ресурсы = производительность процессора (PR) * время.

В этой формуле критически важна точная оценка производительности, которую легко подделать в виртуалках.
 

На одном из компьютеров установил и запустил агентов тестирования, но они не работают. Точнее, процессорное время периодически занимается службами metatester (вплоть до 100% на ядро), но и менеджер агентов показывает нули (задач и времени; локальных и облака) и на сайте mql5 в профиле стоят нули у этих агентов (но агенты видны в профиле, во время одного из запусков каким-то образом у одного из них появилась одна, а потом и еще одна задачи). При обращении к этим агентам из MetaTrader5 появляются сообщения, что они заняты.

Привожу содержимое директория MT5tester (из которого запускаю файл metatester.exe) и вложенных поддиректориев и файлов:

MT5tester
    Tester
        Manager
            logs
                20110723.log
                20110725.log
            common.ini
    metatester.exe

Прикладываю эти файлы.  Как можно видеть, в директории Tester отсутствуют директории Agents*, которые обычно создаются.

Версия metatester build 479, ОС Windows Server 2003 R2 with SP2, Enterprise Edition, English, 32 bit; CPU Intel Core 2 Duo T9300 2.5 Ghz; RAM 4 GB. Для директория MT5tester и всех вложенных поддиректориев и файлов для всех пользователей (Everyone) установил полный доступ (Full Control), до этого делал полный доступ для пользователя, под которым осуществляется запуск metatester.exe (и вход в Windows) и для пользователя SYSTEM, под которым запускаются службы metatester.

Файлы:
pack.zip  2 kb
 

Агенты были зарегистрированы в MQL5 Cloud Network и работали над задачами из сети. В этот момент к агентам нельзя было подключиться как к удаленным, так как они реально были заняты.

Вот их неполная (еще не все поля обновляются) статистика - проведено около 63 000 задач:

Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz, 3581MB


0 32483 0 2011.06.08 2011.07.25
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz, 3581MB


0 29861 0 2011.06.08 2011.07.25


Каталоги Agents были автоматически удалены во время деинсталляции этих агентов (они чистят за собой свой мусор). Вот строки из лога про удаление агентов:

RQ    0    Tester    11:12:33    MetaTester 5 build 479 (12 Jul 2011)
HQ    0    Startup    11:12:33    initialization finished
NH    0    Service    11:12:47    Service 'MetaTester-1' stop initialized
MP    0    Service    11:12:50    Service 'MetaTester-1' stopped in 3031 ms
NH    0    Service    11:12:50    Service 'MetaTester-1' successfully uninstalled
PS    0    Service    11:12:51    Service 'MetaTester-2' stop initialized
KK    0    Service    11:12:56    Service 'MetaTester-2' stopped in 5500 ms
OS    0    Service    11:12:56    Service 'MetaTester-2' successfully uninstalled


В общем, все работает как задумано.

 
Renat:

Агенты были зарегистрированы в MQL5 Cloud Network и работали над задачами из сети. В этот момент к агентам нельзя было подключиться как к удаленным, так как они реально были заняты.

...

Каталоги Agents были автоматически удалены во время деинсталляции этих агентов (они чистят за собой свой мусор). Вот строки из лога про удаление агентов:

...

Имеются ввиду другие агенты:

CPU PR Задачи Доход Создан Активность
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz, 4094MB 0 0 0 2011.06.08 2011.06.08
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz, 4094MB 0 2 0 2011.06.08 2011.07.22

 

Каталоги Agents так и не появлялись во время работы служб metatester (о том, что при деинсталляции удаляются данные, я знаю).

 
zdd:

Имеются ввиду другие агенты:

CPU PR Задачи Доход Создан Активность
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz, 4094MB 0 0 0 2011.06.08 2011.06.08
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz, 4094MB 0 2 0 2011.06.08 2011.07.22

 

Каталоги Agents так и не появлялись во время работы служб metatester (о том, что при деинсталляции удаляются данные, я знаю).

Это не те агенты - посмотрите на даты создания и последней активности.

Правильно смотреть на тех агентов, которых я привел - у них как раз даты последней активности совпадают с текущей датой и логами их деинсталляции.

ps: проинсталлируйте агентов еще раз и посмотрите на каталоги и их персональные логи

 
Renat:

Это не те агенты - посмотрите на даты создания и последней активности.

Правильно смотреть на тех агентов, которых я привел - у них как раз даты последней активности совпадают с текущей датой и логами их деинсталляции.

ps: проинсталлируйте агентов еще раз и посмотрите на каталоги и их персональные логи

Агенты, которые вы привели, работают на другом компьютере (с процессором T8300), к ним вопросов нет.

 

Проверяю еще раз (на компьютере с процессором T9300).

1. Деинсталлировал агенты. Удалил каталог MT5tester вместе со всем содержимым.

2. Удалил из профиля все агенты, которые были на компьютере с процессором T9300.

3. Создал каталог MT5proba. Указал для него полный доступ для пользователя Everyone.

4. Скопировал в него файл metatester.exe (build 479) (получен при помощи LiveUpdate в MetaTrader5).

5. Запустил metatester.exe, указал учетную запись, создал два агента на новых портах (один из них не запустился по неизвестной причине, поэтому создал еще два, лишние удалил). Прикладываю лог-файл.

6. На другом компьютере запустил MetaTrader5, в тестере стратегий удалил всех Remote агентов, создал два новых агента (указал IP-адрес, порт, пароль). Выбрал каждого из них в качестве текущего и запустил одиночное тестирование советника. Определился тип процессора, но тестирование не выполнилось.

MetaTrader5 Strategy Tester 

Привожу журнал: 

CS      0       zddbase 15:38:19        connecting to 192.168.0.33:4001
CD      0       zddbase 15:38:19        connected
EM      0       zddbase 15:38:19        authorized (agent build 479)
II      0       Tester  15:38:19        EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\proba.ex5 from 2011.07.10 00:00 to 2011.07.16 00:00 to be started
NF      0       zddbase 15:38:19        common synchronization completed
HL      0       zddbase 15:38:19        3768 bytes of group info loaded
DM      0       zddbase 15:38:19        1478 bytes of tester parameters loaded
MJ      0       zddbase 15:38:19        3256 bytes of input parameters loaded
FN      0       zddbase 15:38:19        initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
CE      0       zddbase 15:38:19        successfully initialized
MO      0       zddbase 15:38:19        13 Kb of total initialization data received
QF      0       zddbase 15:38:19        Intel Core2 Duo  T9300 @ 2.50GHz, 4094 MB
FQ      2       zddbase 15:38:19        symbol EURUSD synchronization error
QD      0       zddbase 15:38:19        cannot get history EURUSD,M1
HO      0       zddbase 15:38:20        connection closed
CD      0       zddbase 15:38:34        connecting to 192.168.0.33:4002
MF      0       zddbase 15:38:35        connected
CL      0       zddbase 15:38:35        authorized (agent build 479)
GK      0       Tester  15:38:35        EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\proba.ex5 from 2011.07.10 00:00 to 2011.07.16 00:00 to be started
LD      0       zddbase 15:38:35        common synchronization completed
JN      0       zddbase 15:38:35        3768 bytes of group info loaded
NK      0       zddbase 15:38:35        1478 bytes of tester parameters loaded
KM      0       zddbase 15:38:35        3256 bytes of input parameters loaded
LH      0       zddbase 15:38:35        initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
MS      0       zddbase 15:38:35        successfully initialized
CM      0       zddbase 15:38:35        13 Kb of total initialization data received
OD      0       zddbase 15:38:35        Intel Core2 Duo  T9300 @ 2.50GHz, 4094 MB
LS      2       zddbase 15:38:35        symbol EURUSD synchronization error
OG      0       zddbase 15:38:35        cannot get history EURUSD,M1
PQ      0       zddbase 15:38:35        connection closed

При оптимизации:

EF      1       Tester  15:43:50        genetic mode turned on due to 4443670 passes, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters
LJ      0       Tester  15:43:50        Experts\proba.ex5 on EURUSD,M1 from 2011.07.10 00:00 to 2011.07.16 00:00
NL      0       Tester  15:43:50        genetic optimization started
DK      0       Tester  15:43:50        size of initial task pack is 128
JP      0       zddbase 15:43:50        connecting to 192.168.0.33:4001
IG      0       zddbase 15:43:50        connecting to 192.168.0.33:4002
PS      0       zddbase 15:43:50        connected
NO      0       zddbase 15:43:50        connected
HE      0       zddbase 15:43:50        authorized (agent build 479)
PO      0       zddbase 15:43:50        authorized (agent build 479)
NP      0       zddbase 15:43:50        genetic pass (0, 2628127, 1) started
HI      0       zddbase 15:43:50        genetic pass (1, 2957422, 1) started
GQ      0       zddbase 15:43:50        common synchronization completed
GJ      0       zddbase 15:43:50        common synchronization completed
NN      2       zddbase 15:43:50        genetic pass (0, 2628127) tested with error "no history"
KF      0       Tester  15:43:50        genetic pass (0, 2628127) returned to queue
QR      0       zddbase 15:43:50        connection closed
PG      0       zddbase 15:43:50        connecting to 192.168.0.33:4001
HS      0       zddbase 15:43:50        connected
RQ      0       zddbase 15:43:50        authorized (agent build 479)
LJ      0       zddbase 15:43:50        genetic pass (0, 2628127, 1) started
QS      0       zddbase 15:43:50        common synchronization completed
JI      2       zddbase 15:43:50        genetic pass (1, 2957422) tested with error "no history"
GM      0       Tester  15:43:50        genetic pass (1, 2957422) returned to queue
GJ      0       zddbase 15:43:50        connection closed

 Из журналов видно, что агенту не удалось подгрузить историю. В дереве каталогов агентов ничего не изменилось по сравнению с тем, что я приводил ранее (нет каталогов Agents*, нет истории). 

 

В профиле на mql5 агенты пока не появились, процессор пока не нагружают (прошел 1 час с момента их запуска)...

