MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 16
А что на прямую только менеджер агентов для Линухи сделать такая сложная задча (Хоть для самых популярных из них)?
Дело в том, что такой простой файлик как metatester[64].exe (~2.5 Mb) включает в себя:
Мы уложили в один единственный EXE файл, который не требует никаких других вспомогательных библиотек/компонентов, столь много функций и так упростили работу с ним, что речи о повторении такого же функционала с таким же качеством под Linux практически не может быть.
Извечная проблема Майкрософта с кроссплатформенностью.
Это понятно. Непонятно почему нельзя урезать часть функционала и оставить толькуо то что работает с MQL5 Cloud Network?
Например не пойму в чем необходимость в такой схеме второго пункта (на невозможности портирования которого акцент и сделан)...
Извечная проблема Майкрософта с кроссплатформенностью.
Лучше задаться более важными вопросами:
Разработка софта - это бизнес, управляемый четкими ответами на экономические вопросы.
Кто не учитывает жестко экономику, тот идет делать воздушные проекты, разоряет инвесторов, а потом... меняет место работы и обычно заново по кругу :)
ps: MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вполне пристойно работают под Линуксом через Wine, а мы явным образом заботимся о том, чтобы в Wine терминал работал хорошо (периодически фиксим мелочи).
В следующей версии тестерные агенты не смогут работать в MQL5 Cloud Network, если они запущены под виртуализаторами или эмуляторами (Virtual PC, VMWare, Virtual Box, Wine и тд). Это сделано для того, чтобы минимизировать возможность накрутки рейтингов производительности.
Обычный серверный режим работы агентов под виртуализаторами полностью сохраняется. Это означает, что для собственных нужд можно использовать агентов в любом виде.
не понятно в чем проблема , о каких накрутках из под виртуалки речь?
какая разница где стоят ядра ?
очень жаль , если есть какая то там возможность крутить рейтинг, чеcно, не совсем понимаю каким образом...
какой рейтинг? что такое рейтинг ?
есть задача ядру - ядро задачу выполняет - есть время за которое оно выполнить эту задачу
больше не должно быть никаких критериев
все это можно контролировать на стороне MQL5 Cloud Network
упрощенно
1-ядро сказало я готово
2- MQL5 Cloud Network - > говорит ядру , на работай , засекаем время
3- ядро работает 3 секунды
4-ядро отвечает в MQL5 Cloud Network -> забери свою задачу
5-молодец ядро - ты сделало это за 3 секунды - вот тебе конфетка в виде 0.1 цента
другое ядро
1-ядро сказало я готово
2- MQL5 Cloud Network - > ядру на работай засекаем время
3- ядро работает 30 секунд
4-ядро отвечает в MQL5 Cloud Network -> забери свою задачу
5-молодец ядро - ты сделало это за 30 секунды - вот тебе конфетка в виде 0.1 цента
все просто - кто быстрее и больше работает тот просто больше получает
другой вопрос что MQL5 Cloud Network - не должно иметь ЛЮБИМЧИКОВ - на которых задачи будут выдаваться чаще ...
это как в жизни - любимчикам чаще дают заказы! :-)
имеется ввиду что Cloud Network - должно как то распределять задачи не просто по списку ! а наверно как то перемещая ядра по очередям
что бы не возникало ситуации кода работу будут получать только те кто стоит вверху списка - и так по кругу
если представить что есть всего 100 задач а ядер примерно 1000
то задачи получат первые 100
они их выполнят- затем подойдет очередь на следующие 100 задачь и оппять их раздадут ядрам которы стоят впереди списка
а мостальные 900 будет простаивать
таки образом зарабатывть будут в основном первые 100 ядер
ну в общем если проблема не решается то увы
:-((( , тогда минус 8 моих оцень бодрых ядер из пула , I7 - 3 ггц , 8 гиг ядер
я не буду уходить из под виртуалки - она стоит под LINUX CentOS , переходить на windows хост не стану..
это как раз хост который 24/7 работает!
специально только что сделал на виртуалке и выделил из 3 ядер хоста 2 ядра на виртуалку
у меня в пуле сейчас 47 ядер - из которых только вот эти последние два
стоят на одном железе
железо 64x 3 ядра amd
т е из 3 физических ядер два раздаю второй раз но с другой операционки
Ренат , не совсем понимаю почему таким образом может возникнуть проблема
если это поможет оттестировать и найти решение - которое позволит использовать виртуальные машины буду рад
если нуждно могу еще сделать пару таких
кстати - из 47 ядер только эти два раздал 2 раза
остальные все стоят физически один раз - даже те которые на большой машине i7 хоть и стоят на виртуалке но раздаются один раз
В этой формуле критически важна точная оценка производительности, которую легко подделать в виртуалках.
На одном из компьютеров установил и запустил агентов тестирования, но они не работают. Точнее, процессорное время периодически занимается службами metatester (вплоть до 100% на ядро), но и менеджер агентов показывает нули (задач и времени; локальных и облака) и на сайте mql5 в профиле стоят нули у этих агентов (но агенты видны в профиле, во время одного из запусков каким-то образом у одного из них появилась одна, а потом и еще одна задачи). При обращении к этим агентам из MetaTrader5 появляются сообщения, что они заняты.
Привожу содержимое директория MT5tester (из которого запускаю файл metatester.exe) и вложенных поддиректориев и файлов:
Прикладываю эти файлы. Как можно видеть, в директории Tester отсутствуют директории Agents*, которые обычно создаются.
Версия metatester build 479, ОС Windows Server 2003 R2 with SP2, Enterprise Edition, English, 32 bit; CPU Intel Core 2 Duo T9300 2.5 Ghz; RAM 4 GB. Для директория MT5tester и всех вложенных поддиректориев и файлов для всех пользователей (Everyone) установил полный доступ (Full Control), до этого делал полный доступ для пользователя, под которым осуществляется запуск metatester.exe (и вход в Windows) и для пользователя SYSTEM, под которым запускаются службы metatester.
Агенты были зарегистрированы в MQL5 Cloud Network и работали над задачами из сети. В этот момент к агентам нельзя было подключиться как к удаленным, так как они реально были заняты.
Вот их неполная (еще не все поля обновляются) статистика - проведено около 63 000 задач:
Каталоги Agents были автоматически удалены во время деинсталляции этих агентов (они чистят за собой свой мусор). Вот строки из лога про удаление агентов:
RQ 0 Tester 11:12:33 MetaTester 5 build 479 (12 Jul 2011)
HQ 0 Startup 11:12:33 initialization finished
NH 0 Service 11:12:47 Service 'MetaTester-1' stop initialized
MP 0 Service 11:12:50 Service 'MetaTester-1' stopped in 3031 ms
NH 0 Service 11:12:50 Service 'MetaTester-1' successfully uninstalled
PS 0 Service 11:12:51 Service 'MetaTester-2' stop initialized
KK 0 Service 11:12:56 Service 'MetaTester-2' stopped in 5500 ms
OS 0 Service 11:12:56 Service 'MetaTester-2' successfully uninstalled
В общем, все работает как задумано.
Имеются ввиду другие агенты:
Каталоги Agents так и не появлялись во время работы служб metatester (о том, что при деинсталляции удаляются данные, я знаю).
Это не те агенты - посмотрите на даты создания и последней активности.
Правильно смотреть на тех агентов, которых я привел - у них как раз даты последней активности совпадают с текущей датой и логами их деинсталляции.
ps: проинсталлируйте агентов еще раз и посмотрите на каталоги и их персональные логи
Агенты, которые вы привели, работают на другом компьютере (с процессором T8300), к ним вопросов нет.
Проверяю еще раз (на компьютере с процессором T9300).
1. Деинсталлировал агенты. Удалил каталог MT5tester вместе со всем содержимым.
2. Удалил из профиля все агенты, которые были на компьютере с процессором T9300.
3. Создал каталог MT5proba. Указал для него полный доступ для пользователя Everyone.
4. Скопировал в него файл metatester.exe (build 479) (получен при помощи LiveUpdate в MetaTrader5).
5. Запустил metatester.exe, указал учетную запись, создал два агента на новых портах (один из них не запустился по неизвестной причине, поэтому создал еще два, лишние удалил). Прикладываю лог-файл.
6. На другом компьютере запустил MetaTrader5, в тестере стратегий удалил всех Remote агентов, создал два новых агента (указал IP-адрес, порт, пароль). Выбрал каждого из них в качестве текущего и запустил одиночное тестирование советника. Определился тип процессора, но тестирование не выполнилось.
Привожу журнал:
При оптимизации:
Из журналов видно, что агенту не удалось подгрузить историю. В дереве каталогов агентов ничего не изменилось по сравнению с тем, что я приводил ранее (нет каталогов Agents*, нет истории).
В профиле на mql5 агенты пока не появились, процессор пока не нагружают (прошел 1 час с момента их запуска)...