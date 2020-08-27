MT4 Удаленная и локальное подключение.

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MT4 Удаленная и локальное подключение.

Добрый день! Подключался к компьютеру удаленна через RDC, там работает MT4 с экспертами.  Проблема возникла в том что больше не могу подключится и сейчас надо МТ4 запускать на прямую, из за этого МТ4 графики и эксперты не открывается как в удаленном подключение. Вопрос такой, можно что-то перекопировать в каталогах (и где искать) так чтобы было идентично графики и эксперты и все остальное, как на удаленном так и локальном подключение когда запускается МТ4?

П.С. Извиняюсь если где-то это уже написано, но через поиск не удалось найти.
[Удален]  

Когда вы подключаетесь через RDP, то путь к данным терминала имеет вид типа такого:

C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\56052557894384461B700D080F65E24B

А при локальном запуске программы:

C:\Program Files\MetaTrader 4


Найти папку можно так:

 
Aleksei Stepanenko:

Когда вы подключаетесь через RDP, то путь к данным терминала имеет вид типа такого:

C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\56052557894384461B700D080F65E24B

А при локальном запуске программы:

C:\Program Files\MetaTrader 4

Да, спасибо, уже нашёл. Уже 3 часов разбираюсь в каталогах и копирую в локальном МТ4, хорошо что templats и presets сохранял. Надеялся что может там какой-то фаил есть который сохраняет все и перебросив на локальном МТ4 откроется всё идентично как в удалённом МТ4.

П.С. Еще интересно - если подключатся через teamwiever или anydesk то МТ4 не открывается в AppData Roaming...
[Удален]  

Смотрите, один хороший человек посоветовал программу для создания виртуальных ссылок на папку, которая может быть доступна из нескольких мест. Может, что-то придумаете себе.

https://www.mql5.com/ru/forum/343459/page2#comment_16793120

 
Aleksei Stepanenko:

Смотрите, один хороший человек посоветовал программу для создания виртуальных ссылок на папку, которая может быть доступна из нескольких мест. Может, что-то придумаете себе.

https://www.mql5.com/ru/forum/343459/page2#comment_16793120

Спасибо, посмотрю.

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