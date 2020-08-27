MT4 Удаленная и локальное подключение.
Когда вы подключаетесь через RDP, то путь к данным терминала имеет вид типа такого:
C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\56052557894384461B700D080F65E24B
А при локальном запуске программы:
C:\Program Files\MetaTrader 4
Найти папку можно так:
Когда вы подключаетесь через RDP, то путь к данным терминала имеет вид типа такого:
C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\56052557894384461B700D080F65E24B
А при локальном запуске программы:
C:\Program Files\MetaTrader 4
П.С. Еще интересно - если подключатся через teamwiever или anydesk то МТ4 не открывается в AppData Roaming...
Смотрите, один хороший человек посоветовал программу для создания виртуальных ссылок на папку, которая может быть доступна из нескольких мест. Может, что-то придумаете себе.
- 2020.06.09
- www.mql5.com
Смотрите, один хороший человек посоветовал программу для создания виртуальных ссылок на папку, которая может быть доступна из нескольких мест. Может, что-то придумаете себе.
Спасибо, посмотрю.
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Добрый день! Подключался к компьютеру удаленна через RDC, там работает MT4 с экспертами. Проблема возникла в том что больше не могу подключится и сейчас надо МТ4 запускать на прямую, из за этого МТ4 графики и эксперты не открывается как в удаленном подключение. Вопрос такой, можно что-то перекопировать в каталогах (и где искать) так чтобы было идентично графики и эксперты и все остальное, как на удаленном так и локальном подключение когда запускается МТ4?
П.С. Извиняюсь если где-то это уже написано, но через поиск не удалось найти.