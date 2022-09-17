MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 14
С очередного билда в собственных профайлах будет видна более подробная статистика (IP + PR) работы облачных агентов.
Скоро доберемся и до финансовой части.
Билд 479.
После снятия галочки "Разрешить публичное использование" агент продолжает работать на сеть.
Прождал минут 30, потом рестартанул сервис - помогло.
Есть такое.
Агенты, загруженные на момент снятия галочки в 0, в работу, похоже, больше не вступают.
А те, которые "под завязку", продолжают молотить, пока, видимо, не перестанут поступать задания. Потом останавливаются, но продолжаться это может очень долго.
Ренат, есть предложение!
Сделать более гибкое расписание заданий
а именно для каждого ядра отдельно!
( для интересующихся это вход на бай :-) по торговой системе ПРОБОЙ ФЛЕТА от расчетного уровня )
Зачем и почему это надо! Например большинство машин днем что то делает , ночью как правило ЖЕСТКО и ТУПО простаивает
ДНЕМ грузить на работающей машине ВСЕ ядра нет возможности! Зато ночью, не проблема загрузить СРАЗУ все ядра по расписанию
сейчас я вынужден просто отключать часть ядер! и ночью они не включены в работу! даже если это и позволяют ресурсы
я отдал в пул сейчас более 40 ядер, но к сожалению работает только часть просто потому, что я не могу расписание настроить на каждое ядро отдельно!
Ведь днем я бы например отдавал меньше половины зато ночью отдал бы ВСЕ!
кроме того - если бы была возможность управлять производительностью - в шкале от 1% - 100% - было бы еще лучшетакое ядро не потребляло бы ресурсы , но если бы была возможность регулировать нагрузку
допустим программно процесс ограничивался бы по потреблению процессорного времени,
тогда днем можно было бы - отдать больше ядер! Настроив потребление ресурсов на какой то минимум
YuraZ:
Ренат, есть предложение!
Сделать более гибкое расписание заданий
а именно для каждого ядра отдельно!
Есть следующий вариант решения данной проблемы:
1. Установить несколько менеджеров облачных агентов в разные папки на одном компьютере
2. Позволить всем этим менеджерам обмениваться историей и необходимыми данными (в идеале предусмотреть специальный каталог в который все менеджеры будут скидывать данные).
PS
Но, если разработчики в рамках одного менеджера реализуют возможность управлять отдельными ядрами, будет просто замечательно.
Кончено лучше это решить в рамках одного менеджера!
за саму идею спасибо ...
Это же надо на каждой машине установить инсталяцию столько раз сколько есть ядер,
проблема в том что мои машины раскиданы по большим территориям друзья , знакомые, родные
,разрулить такой вариант на каждое ядро потребует много времени!
вообще хотелось бы иметь возможность управлять своими ядрами с одного менеджера ядер!
прописав ВСЕ ядра один раз в одном месте - а сами ядра МОИ при этом могли бы стоять хоть по всему миру!
Разрабочки - продумайте пожалуйста это предложение!
имеется ввиду расписание пуск остановка , может принудительный update , и т п...
тем самым отпала бы необходимость , попадать на машину , что бы отстроить там ядра.
я имею ввиду RDP, или удаленное администрирование различными приблудами типа RADMIN , ну или личное присутствие.
сейчас на некоторых машинах приходится просить знакомых переинсталировать - при обновлении версий ...
update заработал недавно но и он еще как я понимаю еще не до конца не отлажен
Идея с ядрами хорошая, подумаем над реализацией. К счастью, агенты теперь автоматически обновляются, так что вручную их больше не надо обновлять. Возможно, управлять удаленными агентами можно будет с вебсайта из своего профайла: выставлять приоритеты и деинсталлировать.
Вот управлять хозяйством с сайта было вообще супер!
это наверняка лучше чем городить полноценный локальный менеджер клиентов
---
Сейчас модно , полезно , удобно все хранить в облаке
управлять своими данными и хранить свои данные и т п...
и удобный доступ с любой точки мира...
концепция MICROSOFT - компьютер в каждый дом уже изживает себя, мечта Била (компьютер в каждый дом) уже исполнилась
и даже перевыполнилась , у многих уже не одна машина в доме , у некоторых уже количесвто машин превышает количество членов семи.
пожалуй сейчас давно пора говорить! В КАЖДОМ маленьком населенном пунке выделенный мощьный ХОСТ! включенный 24/7
А нам трейдерам , мечта , на каждом хосте хотя бы по одному ядрышку в пул Cloud Network :-)
наверно хотелось для начала бы как минимум ( на сайте )
--
расписание на каждое ядро ! очень хочется ( на сайте нет и на локале нет )
остановка / пуск / ( на сайте будет видимо )
различная статистика ( пока ее мало )
--
причем хотелось бы сохранить функции управления в рамках локальной машины!
на конкретной машине, ядрами этой машины управлять с локального менеджера
т е иметь наращенные опции... и для локального менеджера
Есть намного более удобный вариант решения проблемы! Не надо ставить несколько отдельных инсталяций
настолько простой - что удивляюсь как не пришел в голову сразу - итак
допустим я хочу что бы ядра которые днем нужны но ночью могут работать , стартовали в 20 часов и заканчивали работу утром в 8 часов
создаем к примеру папку C:\Forex\tasks
в папке делаем два файла
1 MetaTesterShedulerStart.cmd - для старта простаивающих на ночь ядер
содержимое файла , допустим мне нужно что бы только на ночь подключалось второе ядро
net start MetaTester-2
2 MetaTesterShedulerStop.cmd - для остановки ядер которые днем будут нужны
содержимое файла , допустим мне нужно что бы только на ночь подключалось второе ядро
net stop MetaTester-2
с командной строки даем две команды , внимание двойныe кавычkи обязательны
at 20:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su "c:\Forex\tasks\MetaTesterShedulerStart.cmd"
at 08:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su "c:\Forex\tasks\MetaTesterShedulerStop.cmd"
---
Таким образом можно гибко отстроить запуск необходимого количества ядер в удобное время суток
в моменты когда ядра простаивают.
p.s.
условие служба Планировщик Заданий должнa быть запущена!