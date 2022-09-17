MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 14

С очередного билда в собственных профайлах будет видна более подробная статистика (IP + PR) работы облачных агентов.


Скоро доберемся и до финансовой части.

 

Билд 479.

После снятия галочки "Разрешить публичное использование" агент продолжает работать на сеть.

Прождал минут 30, потом рестартанул сервис - помогло.

 
Информация в профиле по кол-ву проходов отстает от реальности.
 
komposter:

Билд 479.

После снятия галочки "Разрешить публичное использование" агент продолжает работать на сеть.

Прождал минут 30, потом рестартанул сервис - помогло.

Есть такое.

Агенты, загруженные на момент снятия галочки в 0, в работу, похоже, больше не вступают.

 А те, которые "под завязку", продолжают молотить, пока, видимо, не перестанут поступать задания. Потом останавливаются, но продолжаться это может очень долго. 

 
Renat:

С очередного билда в собственных профайлах будет видна более подробная статистика (IP + PR) работы облачных агентов.


Скоро доберемся и до финансовой части.


Ренат, есть предложение!


Сделать более гибкое расписание заданий

а именно для каждого ядра отдельно!



Зачем и почему это надо! Например большинство машин днем что то делает , ночью как правило ЖЕСТКО и ТУПО простаивает

   ДНЕМ  грузить на работающей машине ВСЕ ядра нет возможности! Зато ночью, не проблема загрузить СРАЗУ все ядра по расписанию

сейчас я вынужден просто отключать часть ядер! и ночью они не включены в работу! даже если это и позволяют ресурсы

   я отдал в пул сейчас более 40 ядер, но к сожалению работает только часть просто потому, что я не могу расписание настроить на каждое ядро отдельно!

Ведь днем я бы например отдавал меньше половины зато ночью  отдал бы ВСЕ!


кроме того - если бы была возможность управлять производительностью  - в шкале от   1% - 100%   - было бы еще лучше

такое ядро не потребляло бы ресурсы , но если бы была возможность регулировать нагрузку

допустим программно процесс ограничивался бы по потреблению процессорного времени,


тогда днем можно было бы - отдать больше ядер! Настроив потребление ресурсов на какой то  минимум

YuraZ:

Ренат, есть предложение!

Сделать более гибкое расписание заданий

а именно для каждого ядра отдельно!


Есть следующий вариант решения данной проблемы:

1. Установить несколько менеджеров облачных агентов в разные папки на одном компьютере

2. Позволить всем этим менеджерам обмениваться историей и необходимыми данными (в идеале предусмотреть специальный каталог в который все менеджеры будут скидывать данные).

PS

Но, если разработчики в рамках одного менеджера реализуют возможность управлять отдельными ядрами, будет просто замечательно.

 
Interesting:

Есть следующий вариант решения данной проблемы:

1. Установить несколько менеджеров облачных агентов в разные папки на одном компьютере

2. Позволить всем этим менеджерам обмениваться историей и необходимыми данными (в идеале предусмотреть специальный каталог в который все менеджеры будут скидывать данные).

PS

Но, если разработчики в рамках одного менеджера реализуют возможность управлять отдельными ядрами, будет просто замечательно.

Кончено лучше это решить в рамках одного менеджера!


за саму идею спасибо ...

Это же надо на каждой  машине установить инсталяцию столько раз сколько есть ядер,

проблема в том что мои машины раскиданы по большим территориям друзья , знакомые, родные

,разрулить такой вариант на каждое ядро потребует много времени!


вообще хотелось бы иметь возможность управлять своими ядрами с одного менеджера ядер!

   прописав ВСЕ ядра один раз в одном месте - а сами ядра МОИ при этом могли бы стоять хоть по всему миру!

Разрабочки - продумайте пожалуйста это предложение! 

имеется ввиду расписание пуск остановка , может принудительный update , и т п...


тем самым отпала бы необходимость , попадать на машину ,  что бы отстроить там ядра.

я имею ввиду RDP, или удаленное администрирование различными приблудами типа RADMIN , ну  или личное присутствие.

сейчас на некоторых машинах приходится просить знакомых переинсталировать - при обновлении версий ...

update заработал недавно но и он еще как я понимаю еще не до конца не отлажен

 
Идея с ядрами хорошая, подумаем над реализацией. К счастью, агенты теперь автоматически обновляются, так что вручную их больше не надо обновлять. Возможно, управлять удаленными агентами можно будет с вебсайта из своего профайла: выставлять приоритеты и деинсталлировать.
 
Renat:
Идея с ядрами хорошая, подумаем над реализацией. К счастью, агенты теперь автоматически обновляются, так что вручную их больше не надо обновлять. Возможно, управлять удаленными агентами можно будет с вебсайта из своего профайла: выставлять приоритеты и деинсталлировать.

 Вот управлять хозяйством с сайта было вообще супер!  

это наверняка  лучше чем городить полноценный локальный   менеджер клиентов

---

Сейчас модно , полезно , удобно все хранить в облаке

управлять своими данными и хранить свои данные и т п... 

и удобный доступ с любой точки мира...

  

концепция MICROSOFT - компьютер в каждый дом уже изживает себя,  мечта Била (компьютер в каждый дом)  уже исполнилась

и даже перевыполнилась , у многих уже не одна машина в доме , у некоторых уже количесвто машин превышает количество членов семи.

пожалуй сейчас давно пора говорить!  В КАЖДОМ маленьком населенном пунке выделенный мощьный ХОСТ!  включенный 24/7

А нам трейдерам , мечта , на каждом хосте хотя бы по одному ядрышку в пул Cloud Network :-)

 наверно хотелось для начала бы как минимум   ( на сайте  )

--

  расписание на каждое ядро ! очень хочется ( на сайте нет и на локале  нет )

  остановка  / пуск /  ( на сайте будет видимо )

  различная статистика  ( пока ее мало )

--

причем  хотелось бы сохранить функции управления в рамках локальной машины!

 на конкретной машине,  ядрами  этой машины управлять с локального менеджера

 т е  иметь наращенные опции...  и для локального менеджера

 
Interesting:

Есть следующий вариант решения данной проблемы:

1. Установить несколько менеджеров облачных агентов в разные папки на одном компьютере

2. Позволить всем этим менеджерам обмениваться историей и необходимыми данными (в идеале предусмотреть специальный каталог в который все менеджеры будут скидывать данные).

PS

Но, если разработчики в рамках одного менеджера реализуют возможность управлять отдельными ядрами, будет просто замечательно.


Есть намного более удобный вариант решения проблемы! Не надо ставить несколько отдельных инсталяций

настолько простой - что удивляюсь как не пришел в голову сразу - итак


допустим я хочу что бы ядра  которые днем нужны но ночью могут работать ,  стартовали в 20 часов и заканчивали работу утром в 8 часов

создаем к примеру папку  C:\Forex\tasks

в папке делаем два файла  


1 MetaTesterShedulerStart.cmd  - для старта  простаивающих на ночь ядер

   содержимое файла  , допустим мне нужно что бы только на ночь подключалось второе ядро

   net start MetaTester-2


2 MetaTesterShedulerStop.cmd - для остановки ядер которые днем будут нужны


   содержимое файла  , допустим мне нужно что бы только на ночь подключалось второе ядро 

   net stop MetaTester-2


с командной строки даем две команды , внимание двойныe кавычkи обязательны


at 20:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su  "c:\Forex\tasks\MetaTesterShedulerStart.cmd"

at 08:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su  "c:\Forex\tasks\MetaTesterShedulerStop.cmd"

 ---

Таким образом можно гибко отстроить запуск необходимого количества ядер в удобное время суток

в моменты когда ядра простаивают.

p.s.

условие служба Планировщик Заданий  должнa быть запущена!

